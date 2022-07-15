Лингвист по иску к H&M сделал заключение о дискриминации граждан России

Суд приобщил к материалам по иску к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» заключение лингвиста, подтверждающее, что в релизе компании присутствуют признаки дискриминации граждан РФ, сообщил подавший иск юрист из Приморья Дмитрий Качан.

Одна из крупнейших в мире розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), которой также принадлежат марки COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, в начале марта приостановила все продажи в России на фоне ситуации вокруг Украины.

Истец рассказывал РИА «Новости», что иск является поводом доказать, что ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку. На предварительном заседании по иску, по словам Качана, представители ответчика не присутствовали, но сторона предоставила свои письменные отзывы: свою вину компания не признает, просит суд отказать в удовлетворении иска в полном объеме. В пятницу в Спасском районном суде Приморья состоялось первое заседание по иску.

«К материалам дела приобщено заключение специалиста-лингвиста касательно релиза H&M (от 2 марта о приостановке продаж в РФ). В нем были поставлены два вопроса: что такое пресс-релиз и присутствуют ли признаки дискриминации в пресс-релизе в отношении граждан РФ. Специалист усмотрел признаки дискриминации в отношении граждан РФ», –сказал Качан.

Он предоставил агентству текст заключения лингвиста. В нем специалист М.А. Симеониду делает вывод, что в пресс-релизе на официальном сайте H&M Group «присутствуют признаки дискриминации по национальному признаку граждан РФ».

«Иными словами, умаление равенства граждан (согласно поставленному вопросу – потребителей) путем приостановки продаж для граждан России, установление превосходства граждан других стран... Все вышесказанное дает лингвистические основания для квалификации спорного высказывания как дискриминационного», – говорится в тексте заключения лингвиста.

Также Качан рассказал, что в ходе заседания представил отзыв на возражения ответчика, в котором объяснил, почему не стоит принимать позицию той стороны.

«Также подал ходатайство об уточнении исковых требований, по своей сути они не поменялись. Со стороны ответчика поступило ходатайство об отложении судебного заседания на 20 июля в связи с тем, что они хотят обеспечить явку представителя», – добавил юрист.

Ранее Качан подал иск к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» о возмещении морального вреда на сумму в 700 тыс. рублей из-за закрытия сети магазинов H&M в России.