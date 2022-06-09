Юрист из Приморья подал иск к H&M за дискриминацию россиян

Приморский юрист Дмитрий Качан решил подать иск к шведской сети магазинов одежды H&M за дискриминацию покупателей из России по национальному признаку.

Иск приняли в Спасском райсуде Приморского края. В претензии обозначено, что на работающем сайте H&M только россияне не могут купить одежду, передает «Ридус».

По мнению руководителя юридической компании «Аргумент» Качана, это является дискриминацией по национальному признаку.

Юрист пояснил, что планирует сформировать судебную практику по этой теме, чтобы люди смогли воспользоваться судебным прецедентом.

В исковом заявлении отмечается, что по статье 426 ГК РФ («Публичный договор») поставщик не вправе отказать покупателю в покупке товара или в предоставлении услуги. Основанием для заключения договора со всеми гражданами является присутствующий на полках товар.

Истец запросил 700 тыс. рублей с H&M в виде компенсации морального вреда.

Hennes & Mauritz (H&M) в начале марта объявили о временном прекращении продаж в России в связи со спецоперацией на Украине.

В мае в Минпромторге заявили, что российские структуры H&M, Inditex и LPP больше не должны находиться в перечне системообразующих организаций России.