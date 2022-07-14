Украинские войска обстреляли под Херсоном Новую Каховку

Лидер украинских националистов 1980-х оказался нацистским карателем

Один из лидеров украинских националистов времен перестройки Богдан Когут в годы Второй мировой войны активно участвовал в массовых убийствах еврейских узников гитлеровского концлагеря Травники. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные УФСБ России по Приморскому краю.

Концлагерь СС Травники был создан в 1941 году в одноименном населенном пункте возле польского города Люблина. В лагере готовили вахманов (охранников) для несения службы в лагерях гетто, в которых массово уничтожалось еврейское население. Вахманы несли службу по охране заключенных в лагерях евреев, принимали участие в массовом уничтожении еврейского населения путем расстрела и умерщвления в газовых камерах, передает РИА «Новости».

С сентября 1943 года лагерь в Травниках стал филиалом лагеря смерти Майданек. По разным оценкам, в Травниках были убиты от 6 до 10 тыс. евреев. В Травниках погибло и множество советских военнопленных.

В числе документов – фотокопии обвинительного заключения по делу Когута, протокола одного из его допросов после войны в советской военной контрразведке, а также фрагментов его личного дела в СС, в том числе расписок, собственноручно данных им при поступлении на службу к гитлеровцам.

В начале Великой Отечественной войны Когут жил в селе Конюхи Козовского района Тернопольской области, где он родился в 1921 году. Осенью 1942-го перебрался в район польского Люблина. Там Когут узнал от своих украинских друзей, что гитлеровцы набирают людей для службы в полицейских и эсэсовских подразделениях.

«Четырнадцатого декабря 1942 года, изменив Родине, добровольно поступил в немецкие войска СС», – говорилось в обвинительном заключении. Когута направили в учебную команду «СС Вахманшафт» для прохождения спецподготовки в гитлеровских карательных органах.

«Поступив в Травниковскую учебную команду СС, Когут принял присягу на верность немецкому правительству, дал несколько обязательств о своей службе в немецкой надзирательной службе СС, носил форму СС, имел на вооружении винтовку, получал денежное содержание», – установило следствие.

В личном деле Когута имелось собственноручно заполненное заявление, в котором он заявлял о своем арийском происхождении и что он не был ни коммунистом, ни комсомольцем.

Затем Когут оказался в Германии, и в апреле 1945 года в городе Радеберге «в целях сокрытия своих следов о службе в немецких лагерях уничтожения» вступил в ряды 1-й дивизии «Русской освободительной армии» (РОА) предателя генерала Андрея Власова. Дивизия отправилась в Чехословакию для противостояния наступавшим советским войскам. «Дивизия и я лично были вооружены огнестрельным оружием, впоследствии передислоцировались в район города Праги», – рассказал на допросе Когут.

Он был пленен советскими частями 13 мая 1945 года под Прагой. Далее его отправили в лагерь в германский Мольберг, а позже – в СССР. Во время спецпроверки в Советском Союзе Когут скрыл, что добровольно поступил на службу в СС и участвовал в массовых казнях. В ноябре 1946-го Когута направили на жительство в Приморский край, где он устроился рабочим на военный склад. Однако к этому времени советской военной контрразведке стали известны неопровержимые факты причастности Когута к убийствам узников Травников. Его арестовали в 1947 году, провели следствие и осудили в мае 1948 года на длительный срок (смертная казнь в СССР тогда была заменена 25 годами лагерей).

В феврале 1955 года Когуту было отказано в пересмотре дела. Соответствующая комиссия установила, что его преступления доказаны, мера наказания соответствовала содеянному, а приговор следует считать правильным.

Но в январе 1956 года Когута освободили по «хрущевской» амнистии. 17 сентября 1955 года в СССР вышел указ об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны. В основном это были люди, которые с оружием в руках сражались против советской власти либо на стороне гитлеровцев, либо в рядах националистов на Украине, в Прибалтике и других республиках СССР. По мнению историков, это решение открыло путь для бандеровского реванша на Украине – выпущенные из лагерей националисты и их потомки проникали в органы советской власти, готовя почву для реализации при поддержке Запада проекта «анти-Россия».

Богдан Когут упомянут на страницах интернет-ресурса «Энциклопедия современной Украины», созданного под эгидой Института энциклопедических исследований Национальной академии наук Украины. Когут (1921–2011) фигурирует там как «писатель, общественно-политический деятель».

В статье о нем сообщается, что Когут вырос в семье бывшего воина «Украинской Галицкой армии» (одного из вооруженных формирований националистической Украинской народной республики конца 1910-х годов) и члена «Украинской войсковой организации» (УВО, предшественницы запрещенной в РФ «Организации украинских националистов», ОУН*).

Также сообщается, что Когут с 1935 года был членом молодежного крыла ОУН*, связным, с 1940 года – действительным членом ОУН* под псевдонимом «Мак». По версии «энциклопедии», Когут в составе РОА в 1945 году «участвовал в освобождении Праги».

Об участии Когута в геноциде евреев в годы войны в статье не сообщается ничего. При этом указывается, что 25 лет лагерей от советского суда он получил якобы за принадлежность к ОУН*.

Когут в «энциклопедии» назван одним из основателей в конце 1980-х годов и председателем «Украинской национальной партии», инициатором возрождения и членом «провода (руководства) ОУН* в Украине» (1993–2005). При этом признается, что Когут не был реабилитирован.

Когут – не единственный уроженец Западной Украины, добровольно помогавший гитлеровцам уничтожать узников Травниковского концлагеря. В конце прошлого года стало известно, что вахманом в Травниках служил Дмитрий Макарчук, осужденный советским судом за измену в годы Великой Отечественной войны и значившийся как якобы жертва политических репрессий в СССР в базе данных ликвидированного по решению Верховного суда РФ международного общества «Мемориал**»**, до этого признанного в России иностранным агентом. Макарчук был причастен ко многим преступлениям, в том числе к расстрелу около 2,5 тыс. евреев из Травников в декабре 1943 года.

Ранее ФСБ рассекретила документы о попытках украинских националистов сотрудничать с Гитлером.

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