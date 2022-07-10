В ЛДПР предложили переименовать президента России в правителя

Либерал-демократы выступили с инициативой заменить иностранный термин «президент» на «правитель», пока слово «не укоренилось окончательно», сообщили в пресс-службе думской фракции ЛДПР.

«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце 18 века в США, и много позже (он) расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание «глава государства» или слово «правитель». И то, и другое понятнее русскому уху», – рассказали в ЛДПР, передает РИА «Новости».

Также там напомнили, что такой тезис был в числе поправок от ЛДПР во время внесения изменений в Конституцию в 2020 году, но не был учтен.

«Президент 1991 года и президент нынешний – это два разных по статусу лица. (Бориса) Ельцина в 1991 году избрали по еще Конституции РСФСР, а сейчас глава государства избирается по Конституции России, принятой в 1993 году», – отметили во фракции.

В ЛДПР также добавили, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский, хоть и не выиграл выборы 1991 года, но стал их триумфатором, заняв невероятное третье место с 6,2 млн голосов. «Советские партийные бонзы были шокированы таким результатам простого беспартийного юриста, который очаровал Россию своим талантом просто и наглядно объяснять даже самые сложные процессы в стране и мире», – подчеркнули там.

Именно этот успех позволил Жириновскому в 1993 году войти в состав Конституционного совещания, добавили либерал-демократы.

«Наша партия поддержала принятие Основного закона, потому что в те грозовые годы продолжение беззакония было опаснее, чем принятие далекой от совершенства Конституции. Тем не менее, это не значит, что сегодня мы не можем ее исправить», – сообщили в ЛДПР.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предлагал заменить термин «импортозамещение» на «технологический суверенитет» или «технологическая независимость».