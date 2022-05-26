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Медведев призвал заменить термин «импортозамещение»
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Термин «импортозамещение» можно заменить на «технологический суверенитет» или «технологическая независимость», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на форуме, посвященном предпринимательству.
Так Медведев ответил на предложение одного из выступающих придумать замену термину «импортозамещение».
«Технологический суверенитет», – сказал зампред Совбеза. Позднее он отметил, что можно это назвать и технологической независимостью, передает ТАСС.
По словам политика, «импортозамещение» – «не самый удачный», особенно когда имеются в виду, например, компоненты производства.
«Он такой, немножко унизительный для нас. И это тоже все ощущают. Особенно когда речь идет о каком-то, извините, барахле – в прямом смысле этого слова», – добавил Медведев.
Ранее Медведев заявил, что России непросто жить в условиях внешних санкций, но жители Европы тоже ощутят на себе «сладкие» последствия.
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В Минтруда назвали средний размер пенсии после индексации
Повышенные после индексации пенсии получат 35 млн человек, ее средний размер достигнет 19 360 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, средняя прибавка составит 1760 рублей, а средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей. Безусловно, добавил Котяков, «размер прибавки будет рассчитан персонально для каждого гражданина, для каждого пенсионера», передает РИА «Новости».
«Но средние цифры на сегодняшний день таковы, это значительная прибавка», – отметил министр.
Ранее министр труда пообещал, что пенсионный фонд России начнет доставлять проиндексированные на 10% пенсии, начиная с 3 июня.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня.
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Эксперт объяснил решение России снять контрсанкции с бывшей структуры Газпрома
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«Москва таким образом демонстрирует готовность идти на уступки, продолжать поставки газа в Германию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее правительство России временно отменило санкции, введенные против компании Gazprom Marketing & Trading Singapore.
«Это попытка договориться, найти компромисс с Берлином. Также это повод для самой Германии согласиться на закупку российского газа по новой схеме с учетом двух счетов в Газпромбанке, один из которых рублевый», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.
Правительство России, пояснил эксперт, демонстрирует готовность «идти на определенные уступки и продолжить поставки газа, в том числе в адрес бывшей «дочки» Газпрома, которая оказалась теперь под управлением немецких властей, а точнее – Федерального сетевого агентства Германии».
В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.
Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.
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Италия попыталась защитить свой план по Украине после критики Медведевым
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Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что итальянский план урегулирования ситуации на Украине, который резко раскритиковал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, находится в зачаточном состоянии.
Ди Майо сказал, что сейчас «условий для мира нет, и перед нами длительная и изнурительная война». В связи с этим «Италия создала рабочий документ для продвижения к миру». Ди Майо «откровенно» признал, что документ «пока еще находится в зачаточном состоянии».
Как пояснил министр, в плане «описали в общих чертах маршрут движения, который идет от международной группы по облегчению ситуации и имеет амбицию достичь нового совещания в Хельсинки», передает РИА «Новости».
Комментируя критику со стороны Медведева, Ди Майо заявил, что такие оценки «не демонстрируют желания мира» Москвой. Однако министр подчеркнул необходимость «установления большего диалога между двумя сторонами» конфликта.
Напомним, Медведев заявил, что четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине, предложенный Италией, похож на поток сознания европейских графоманов, которые начитались провинциальных газет и украинских фейков.
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Путин: Воровство чужих активов не доводит до добра
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Нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.
«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро.
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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Стала известна первая модель, которую выпустит АвтоВАЗ после простоя
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Первой моделью АвтоВАЗа после длительного простоя станет Lada Granta в упрощенной версии, поступление в салоны ожидается во второй половине июня, заявили автодилеры.
По словам председателя совета директоров «БН–Моторс» Алексея Подщеколдина, точной информации о комплектациях пока нет. Скорее всего, эти машины будут предлагаться без ABS (антиблокировочная система тормозов), тревожной кнопки ЭРА–ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников, пишут «Ведомости».
Также сообщается, что покупателям будет предложено две комплектации. В самом простом исполнении не будет ничего того, что уже упомянул Подщеколдин, а в версии «побогаче» добавят электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Обе комплектации будут без экологической прошивки Евро–5, говорит собеседник издания. Двигатель – безальтернативный 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л.с.
Источник в федеральном автодилерском холдинге заявил, что в самой «голой» машине не будет ни ABS, ни ЭРА–ГЛОНАСС, ни электростеклоподъемников, ни электроусилителя руля, ни подушек безопасности. Стоимость новинки сейчас неизвестна, но, вероятно, она будет дороже 600 000 руб.
Сейчас минимальная стоимость Granta в комплектации «Стандарт» составляет 727 900 руб., следует из прайс-листа на сайте АвтоВАЗа. В этой машине есть одна подушка безопасности, система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС и ABS.
«Выпуск машин на АвтоВАЗе возобновится «буквально в начале следующего месяца», – пообещал новый гендиректор компании Максим Соколов на встрече с коллективом завода, передает «Интерфакс».
По его словам, АвтоВАЗ должен постепенно восстановить производство в полном объеме. В 2021 г., по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), компания продала в России 350 714 (+2% к 2020 г.) автомобилей. Еще 35 800 машин (+9%) было отправлено на экспорт.
Автоконцерн почти без перерыва находится в простое из–за дефицита компонентов с 4 апреля. Тогда «АвтоВАЗ» ушел на три недели в корпоративный отпуск. Затем, пособирав машины несколько дней, остановил производство на майские праздники, но и после длинных выходных не смог полноценно перезапустить конвейеры. Текущий простой действует на заводе до 27 мая.
Ранее стало известно, что Renault разрешила АвтоВАЗу производить автомобили на действующей платформе.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.
100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».
Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы Депранса столицы Дмитрий Пронин.
Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня
Президент России Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня, кроме того, он предложил увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум.
«Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», – заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, передает ТАСС.
Также Путин заявил, что с 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей.
Кроме того, президент предложил проводить в России политику опережающего роста зарплат относительно расходов.
Ранее правительство согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%.
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KFC заменила западную газировку напитками «Черноголовки»
После заявления Pepsi о прекращении продаж в России, рестораны KFC добавили в меню лимонады российского производителя «Черноголовки», следует из информации на сайте компании.
Так, на сайте отсутствуют традиционные для сети напитки брендов Pepsico: 7Up, 7Up Мохито, Pepsi, Mirinda, рядом с ними можно увидеть отметку «будет позже». В то же время в меню представлена продукция «Черноголовки»: «Кола», «Дюшес», «Байкал» и оригинальный лимонад со вкусом апельсина, передает РИА «Новости».
В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России, а также приостанавливает деятельность на Украине, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей.
Ранее генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси заявил, что не исключает полного ухода компании с российского рынка.
В то же время Yum! Brands заявила, что приостанавливает деятельность в России 70 ресторанов, принадлежавших KFC, не работавших по франшизе.
Компания «Черноголовка» – лидер на российском рынке воды и безалкогольных напитков. Среди брендов компании – лимонады, вода «Черноголовка» и Courtois, напиток «Байкал 1977» и другие. У компании восемь производственных площадок, основное производство расположено в Московской области.
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Путин: Доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется
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Принимающие участие в спецоперации российские военнослужащие находятся за рубежом и получают выплаты как находящиеся за границей. Эти выплаты нужно увеличить, так как они приравнены к курсу доллара, который «скукоживается», заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан.
«Конечно, нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих, [участвующих в СВО] в целом, тем более тех, кто получил ранение, и тем более семей погибших наших товарищей, своевременно, в полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий», – передает его слова ТАСС.
Путин уточнил, что уже договорился с премьер-министром Михаилом Мишустиным о том, что будет сделан «некоторый пересчет».
«Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты еще находящихся за границей, их нужно увеличить, потому что все приравнено к курсу доллара в данном случае, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно это все-таки пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты», – сказал глава государства.
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ЦБ назвал объем международных резервов России
Международные резервы России ко второй половине мая сократились более чем на 2 млрд долларов США, сообщил Центральный банк России.
«Международные резервы по состоянию на 20 мая составили 583,4 млрд долларов США, сократившись за неделю на 2,3 млрд долларов США, или на 0,4%, в результате отрицательной переоценки», – говорится в сообщении на сайте регулятора.
Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страны Запада заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров называл заморозку активов ЦБ России на Западе воровством. США и Европа ищут формулировки, которые позволят конфисковать эти средства.
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Кудрин объяснил нынешнее укрепление рубля
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Укрепление рубля сегодня связано в том числе с отменой бюджетного правила на этот год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.
«На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Кудрина, «даже сейчас Центральный банк последние дни вынужден снижать ограничения на продажу валюты – все это влияет на курсовую политику страны».
«Основным инструментом для создания бюджетного правила является очень изменчивые, конъюнктурные доходы от нефти, у нас они могут различаться от 120 – доходило до 147 долларов за баррель – и падения до 30-36 долларов в течение полугода», – сказал Кудрин.
«Таким образом, мы не можем всегда строить свою политику только от этих конъюнктурных доходов. Поэтому, когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, у нас национальная валюта укрепляется, а когда цена на нефть падает, у нас национальная валюта падает. Когда национальная валюта укрепляется, то весь импорт становится намного дешевле», – объяснил глава Счетной палаты.
«Вот, для того чтобы эти изменения и конъюнктурные особенности снизить, создано бюджетное правило, оно разделяется ключевыми ведущими экономистами, оно утверждено в составе законодательства, в том числе бюджетного кодекса, я считаю его целесообразным. Оно стабилизирует экономическую ситуацию в стране», – заключил Кудрин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что усиление рубля к доллару постоянно обсуждается на совещаниях у президента и в правительстве.
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Путин: Шестисотые мерседесы в Россию привезут из какой угодно страны
В Россию продолжат поступать люксовые товары, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
«Те, кто захотят завести какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на шестисотых мерседесах и будут ездить. Уверяю, их привезут откуда угодно и из какой угодно страны. Для нас не это важно. Для страны, для ее развития, я уже сказал и повторю это, важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот о чем мы должны думать и над чем работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партерами, с теми, кто хочет с нами сотрудничать», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее на форуме Путин заявил, что Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе.
Он также отметил, что импортозамещение не является панацеей, поэтому Россия будет развиваться в целом.
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Греческие газовые компании перешли на оплату Газпрому в рублях
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Все греческие компании-импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты Газпрому, прекращения поставок не предвидится, сообщил источник в газовой отрасли.
В Греции три основных импортера российского природного газа – DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. «Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях. Счета открыты, процесс оплаты идет», – передает РИА «Новости» слова источника.
При этом он пояснил, что срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая. «Поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая», – отметил он.
В минувшую субботу Финляндия прекратила получать газ из России после отказа платить в рублях. В тот же день Газпром подтвердил остановку поставок газа Финляндии. В этот же день власти Германии и Италии разрешили компаниям в своих странах открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России.
Напомним, в прошлую среду ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как будет жить Европа, если воплотит в реальность планы по отказу от российских энергоносителей.
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В МИДе назвали цель санкций США на поставку российских углеводородов
Вашингтон стремится занять нишу России на внешних рынках, вводя санкции против поставок углеводородов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это происходит на фоне откровенного двуличия Вашингтона, который прибегает к методам недобросовестной конкуренции и стремится занять нишу, в частности, нашей страны на внешних рынках. Американцы, сами располагая большими запасами углеводородов, требуют от других стран, которые страдают от дефицита и дороговизны ресурсов, отказа от импорта российской нефти», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Ранее министр торговли США Джина Раймондо на экономическом форуме в Давосе заявила, что введенные против России экспортные ограничения останутся в силе надолго, любое обсуждение возможности нормализации отношений с российской стороной преждевременно.
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз собирается отказаться от российских энергоносителей в ущерб собственной экономике, при этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят под давлением американского сюзерена. Он подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством», рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии».
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Путин объявил об увеличении прожиточного минимума и МРОТ
Размер прожиточного минимума и МРОТ увеличат с июня на десять процентов. Минимальный размер оплаты труда составит до 15 279 рублей в месяц, прожиточный минимум – 13 тыс. 919 рублей, заявил президент России Владимир Путин.
«С 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей», – цитирует ТАСС президента.
МРОТ будет повышен на 10%, заявил глава государства. «С 1 июня текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда, до 15 тысяч 279 рублей в месяц», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня.
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Кудрин: Отказ США принимать оплату Россией госдолга нельзя считать дефолтом
Россия располагает ресурсами для оплаты внешнего госдолга, несмотря на отказ Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
«У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга. В этом смысле все заемщики, которые работают с Российской Федерацией, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться», – цитирует ТАСС Кудрина.
По мнению Кудрина, сложившуюся ситуацию «формально нельзя отнести к объявлению дефолта».
Ранее Минфин России сообщал, что Россия продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание, выплаты будут производиться в рублях.
Напомним, Минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
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