Медведев призвал заменить термин «импортозамещение»

Термин «импортозамещение» можно заменить на «технологический суверенитет» или «технологическая независимость», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на форуме, посвященном предпринимательству.

Так Медведев ответил на предложение одного из выступающих придумать замену термину «импортозамещение».

«Технологический суверенитет», – сказал зампред Совбеза. Позднее он отметил, что можно это назвать и технологической независимостью, передает ТАСС.

По словам политика, «импортозамещение» – «не самый удачный», особенно когда имеются в виду, например, компоненты производства.

«Он такой, немножко унизительный для нас. И это тоже все ощущают. Особенно когда речь идет о каком-то, извините, барахле – в прямом смысле этого слова», – добавил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что России непросто жить в условиях внешних санкций, но жители Европы тоже ощутят на себе «сладкие» последствия.

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