Депутат: Закрытие контрсанкционной информации защитит Россию от экономического ущерба

Закрытие контрсанкционной информации поможет избежать риска причинения экономического ущерба России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. В пятницу думский комитет по экономической политике одобрил норму об ограничении распространения контрсанкционной информации в СМИ и интернете. Соответствующая поправка будет рассмотрена Госдумой на следующей неделе.

«Поправка о закрытии контрсанкционной информации предлагается для того, чтобы в СМИ не попадала непроверенная информация, которая не должна предаваться огласке раньше времени», – пояснил председатель думского комитета по контролю Олег Морозов.

Депутат заверил, что в случае принятия поправки СМИ смогут освещать успехи России в параллельном импорте и импортозамещении. Для этого в материале нужна ссылка на то ведомство, которое предоставит такую информацию. «Обнародование информации будет возможно после одобрения контрагентами, которые занимаются параллельным импортом», – указал собеседник.

Таким образом, сведения о конкретных сделках не должны попадать в печать, пока «контракт не заключен и не получил официальный статус, а соответствующее ведомство не уполномочено дать эту информацию журналистам». «А во всех остальных случаях – пожалуйста, журналист сможет рассказать об этом, проанализировать, покритиковать или похвалить – это его дело», – пояснил Морозов.

Политик подчеркнул, что закон готовится для того, чтобы России не был нанесен экономический ущерб. «Скажем, проводятся переговоры о заключении контракта по параллельному импорту. Затем информация каким-то образом утекает в прессу, которая начинает анализировать ее, после чего контракт срывается, потому что на нашего партнера или его продукцию накладываются санкции. Вот этого надо избежать», – подытожил депутат.

В пятницу думский комитет по экономической политике одобрил норму об ограничении распространения контрсанкционной информации в СМИ и интернете. Как сообщает ТАСС, соответствующая норма была одобрена в виде поправки, инициированной группой депутатов, ко второму чтению законопроекта о праве правительства разрешать заключать до конца 2022 года концессионные соглашения, концедентом по которым является субъект РФ, без проведения конкурса. Планируется, что документ будет рассмотрен Госдумой во втором чтении на заседании 5 июля.

Согласно тексту поправки, под такой информацией понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных и планируемых сделках в области внешней торговли товарами, услугами, информацией или интеллектуальной собственностью, распространение которых может повлечь введение ограничительных мер со стороны недружественных государств и международных организаций в отношении сторон таких сделок, российских юрлиц и граждан. Распространение такой информации допускается только с письменного согласия ее обладателя – российского гражданина или юрлица, совершившего или планирующего такую сделку.

Требование о получении такого согласия не распространяется на руководителей и уполномоченных представителей органов госвласти или местного самоуправления, а также на руководителей и уполномоченных представителей Центробанка при осуществлении ими своих полномочий. После публикации соответствующей информации участником сделки на своем официальном сайте либо в СМИ с письменного разрешения участника сделки, либо распространения этой информациями представителями госорганов действие ограничений на данную информацию прекращается.

Распространение контрсанкционной информации с нарушением установленных требований влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ, предусмотренную за разглашение информации с ограниченным доступом.

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