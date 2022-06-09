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9 июня, четверг | Последнее обновление — 10:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: При обстреле Стаханова в ЛНР из «Градов» погибли три человека
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В марте из России уехала суперзвезда Максим Галкин с отполированными до зеркального блеска перфомансами. Три месяца спустя мы наблюдаем исполнителя, чей профессиональный потолок – корпоративы для малого и среднего бизнеса да стендапы в клубах попроще.
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19:59
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При обстреле Стаханова в ЛНР из «Градов» погибли три человека
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Украинские войска обстреляли город Стаханов под Луганском, на данный момент известно о трех погибших, сообщила Генпрокуратура Луганской народной республики.
«Вооруженные формирования Украины в 5.00 (совпадает с мск) 9 июня в очередной раз, применяя РСЗО «Град», совершили обстрел города Стаханова. В результате обстрела погибли не менее трех мирных жителей, а также повреждены жилые дома, в том числе в результате прямого попадания произошло обрушение двух подъездов многоквартирного жилого дома», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Напомним, в среду ВСУ выпустили 40 снарядов из «Града» по Кременной в ЛНР.
Россия применила на Украине звено истребителей Су-57
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В ходе спецоперации на Украине Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО, сообщил информированный источник.
«В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», – приводит слова источника РИА «Новости».
Он отметил, что «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей». Источник также уточнил, что в результате проведенной операции удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.
Напомним, в мае стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что специальная военная операция на Украине стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения, в том числе истребителей Су-57.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
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Мединский: Территория России уменьшилась не навсегда
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Российская Федерация может увеличиться в размерах со временем, считает помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Об этом он заявил в Москве на международном форуме «История для будущего». Мединский представил книгу о Петре I – первый том документально-художественной серии «Собиратели земли русской», передает РИА «Новости».
Серия «посвящена тем правителям России, с самого начала, от Рюрика, при которых земля наша не распадалась, не уменьшалась, не рассыпалась, а увеличивалась, нарастала, при которых страна становилась большей, тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты», сказал он. «Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда», – добавил председатель РВИО.
Нынешний форум прошел в канун 350-летия со дня рождения царя-реформатора и создателя Российской империи. Цель – обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I как ревнителе российской государственности, защитнике интересов своего народа, выдающемся военном и государственном деятеле.
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СМИ: Киев скрыл от Запада информацию о крупных потерях украинских войск
Киев скрывает от Вашингтона и других партнеров на Западе информацию о потерях среди украинских войск, пишет The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
По их словам, Украина хочет предоставлять картину своей силы как общественности, так и близким партнерам, сообщает «Комсомольская правда».
«Правительство не хочет делиться информацией, которая может говорить об ослаблении решимости и создать впечатление, что они (Украина) могут проиграть войну. По сути украинские чиновники не хотят представлять информацию, которая подтолкнет США и других западных партнеров замедлить поставки оружия», – пишет газета, со ссылкой на The New York Times.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60–100 солдат убитыми и около 500 ранеными.
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Эксперты: Запад вынуждает Россию отодвинуть линию фронта к Днепру
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«Чем дальше бьет артиллерия, которая поставляется на Украину с Запада, тем дальше нужно сдвигать линию фронта, чтобы обезопасить населенные пункты России и Донбасса», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя новые поставки Западом дальнобойного вооружения на Украину.
«Пока Украина не хочет ни о чем договариваться, а Запад поставляет ей дальнобойную артиллерию, на линии фронта складывается ровно та ситуация, которую мы сейчас имеем», – отметил парламентарий.
«Новые поставки дальнобойных орудий будут уничтожаться. Вместе с тем это вынуждает наши войска отодвигать линию фронта дальше от границ Донбасса и России, чтобы обезопасить население», – подчеркнул парламентарий.
В свою очередь политолог Марат Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «у Украины есть и своя дальнобойная артиллерия, в том числе и ракеты, которые стреляют даже дальше, чем поставляемые Западом». «Поэтому линию фронта необходимо сдвигать ближе к Днепру вне зависимости от того, что поставляет или не поставляет Запад», – заключил собеседник.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине. «Администрация [президента США Джо Байдена] демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск – эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями», – говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.
В комментарии также отмечается, что «массированные поставки киевскому режиму вооружений, военной техники и боеприпасов свидетельствует об отходе США от продвигаемых ими международных принципов сдержанности при передаче продукции военного назначения в зоны конфликтов».
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала также заявил, что если Соединенные Штаты решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для защиты своей территории от возможной атаки.
Во вторник советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для «остановки» продвижения российских войск Украине нужно 60 РСЗО. Он призвал Запад поставлять Киеву в разы больше ракетных систем и с большей дальностью действия. В России высмеяли заявление Арестовича, который не разбирается в военном деле.
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Лавров назвал условия для встречи Путина и Зеленского
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Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только при возобновлении переговорного процесса, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Россия также готова провести в Стамбуле встречу с Украиной при посредничестве ООН, но такая встреча будет носить символический характер, сказал глава российского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.
Турецкий министр же отметил, что Анкара готова организовать встречу лидеров России и Украины.
Лавров сообщил, что в ходе переговоров с Чавушоглу он рассказал ему о ходе спецоперации на Украине.
«Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались прямо на наших границах, создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона. Рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач», – пояснил глава МИД.
Напомним, во вторник министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили меры по безопасной перевозке зерна из украинских портов.
До этого Шойгу заявлял, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.
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В ДНР заявили о попытках ВСУ предотвратить появление нового котла
Украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк, заявил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Противник реально оказывает очень серьезное сопротивление, кидает в бой все время свежие силы. Они чувствуют, что если маленький этот котел Лисичанск – Северодонецк – Артемовск произойдет, то все будет нависать над Славянском с трех сторон, поэтому они пытаются этого не допустить, сопротивление оказывают очень серьезное», – сказал Басурин в эфире Первого канала, передает ТАСС.
По его словам, республиканские силы прошли в направлении Артемовска и Славянска «с севера и с запада».
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинские националисты решили провести провокацию с минированием токсичных химикатов в Северодонецке и удержанием работников предприятия и местных жителей.
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В центре Донецка прогремел мощный взрыв
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Сильный взрыв прогремел в центре Донецка, известно, что пострадали две женщины и ребенок.
Мэр города также сообщил, что ВСУ обстреливают центральную часть столицы ДНР, есть попадания около площади Ленина, передает РИА «Новости».
Кроме того, представительство республики в СЦКК заявило о массированном артиллерийском обстреле района Дома правительства.
Уточняется, что взрывы прогремели в Ворошиловском районе, на улице Университетской. Среди пострадавших от осколков две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка.
Корреспонденты агентства первыми успели на место обстрела, так как находились на соседней улице, и помогли в оказании первой медицинской помощи пострадавшим.
«Какой-то свист, мы думали, что машины, авария. Девочка закричала, я говорю: не бойся, не бойся, это две машины столкнулись. А потом все...» – рассказала одна из пострадавших женщин.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска в 14.40 мск выпустили по центральному району Донецка – Ворошиловскому – шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО, которые поставляют оружие Украине. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная САУ «Богдана» под такой калибр.
Во вторник в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв. В администрации города уточняли, что при взрыве пострадал один человек, ему оказали помощь. Ранее рассматривались версии бытового взрыва: например, газа. Позже власти города сообщили, что взрыв в херсонском кафе – это террористический акт.
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Зеленский не захотел обращаться к парламенту Грузии
Украинский лидер Владимир Зеленский решил не выступать перед грузинским парламентом из-за отзыва посла Украины из страны, заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Вызывающая сожаление реальность – несмотря на солидарность Грузии и грузинского народа, Грузия – единственная страна Европы, откуда отозван посол Украины», – сказал председатель парламента.
По его словам, «именно поэтому Зеленский ни разу не выразил инициативу или желание выступить перед парламентом Грузии».
Папуашвили напомнил, что Грузия оказывает Украине «политическую, гуманитарную помощь, приняла беженцев, открыла в школах секторы обучения на украинском языке, и при этом власти Украины отозвали из Грузии посла».
«Не должны две дружественные друг другу страны, два дружественных народа оставаться в таком положении, когда отозван посол», – отметил он, напомнив, что грузинские дипломаты работали и работают в Киеве.
Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России, но поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала сожаление по поводу того, что ее украинского коллегу Владимира Зеленского не пригласили выступить с обращением в парламенте страны.
Москва выразила обеспокоенность из-за создания Киевом лагеря для военнопленных
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Заявления главы украинского Минюста Дениса Малюськи о создании лагеря с российскими пленными вызывает беспокойство у российской стороны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«С большой обеспокоенностью мы восприняли заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи о создании на западе Украины специального лагеря для российских военнопленных, обмен которых на украинских считается, как они сказали, маловероятным», – цитирует Захарову ТАСС.
Напомним, Малюська заявил, что на Украине создан специальный лагерь для военнопленных, обмен которых маловероятен.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выражала президенту России Владимиру Путину обеспокоенность ситуацией с российскими военнопленными на Украине. По ее словам, нет информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации.
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Российские средства ПВО сбили два МиГ-29 и Ми-8 в Николаевской области
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Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета МиГ-29 в районе населенного пункта Снегиревка, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Белая Криница Николаевской области, сообщает Минобороны России.
Также сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Рубцы, Лозовое, Краснореченское, Коровий Яр, Пески-Радьковские Донецкой народной республики, Изюм, Дергачи Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области. Перехвачены три ракеты оперативно-тактического комплекса «Точка-У» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Чернобаевки Херсонской области», – сообщается в Telegram-каналe ведомства.
По информации Минобороны, ракетными войсками и артиллерией поражено 68 пунктов управления, 172 огневых позиции артиллерии ВСУ, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Александровки и Кутузовки, батарея РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Кицевка Харьковской области, а также 261 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
В результате ударов уничтожено более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области, девять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районе Шелкоплясы и «ОСА-АКМ» в Верхней Роганке Харьковской области.
Отмечается, что оперативно-тактической авиацией за сутки поражено 63 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня «Ураган». В районах Малиновки Харьковской области, Спорное Донецкой народной республики, Звановка Луганской народной республики уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами. В районе населенного пункта Чугуев Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин, 489 установок реактивных систем залпового огня, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3488 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Украина и страны Европы почти исчерпали запасы советских боеприпасов
На Украине и в странах Европы заканчиваются боеприпасы советского и российского стандартов, сообщил британский еженедельник The Economist.
Издание отмечает, что, по данным руководителя программы изучения ВС РФ американского Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на Украине исчерпаны или близки к исчерпанию запасы некоторых видов боеприпасов советских калибров. Издание также уточняет, что со временем такие боеприпасы подойдут к концу и в странах, входивших в Организацию Варшавского договора, поэтому при затягивании конфликта на Украине будет расти роль оружия натовского стандарта, которое Киеву поставляют США и европейские страны, передает ТАСС.
Военный обозреватель издания Шашанк Джоши добавляет, что, по словам представителя Минобороны одной из европейских стран, в Европе запасы боеприпасов советского стандарта сильно истощены. «За три месяца они уже закончились. Их больше нет», – сказал он. Он также выразил мнение, что быстрый рост инфляции сделает боеприпасы всех типов значительно более дорогими.
Издание также указывает, что в некоторых из стран Европы заканчиваются те виды вооружений, которые в больших количествах поставлялись на Украину, в первую очередь ПТРК и ПЗРК. Быстро нарастить их производство в ближайшей перспективе может оказаться сложной задачей. Это может стать препятствием на пути к стабильному обеспечению Украины европейскими вооружениями.
Напомним, в июне 2018 года Минобороны Украины признало нехватку боеприпасов больших калибров. В 2016 году стало известно, что в ВСУ имеется серьезный дефицит боеприпасов малых калибров. В том же году в СНБО признали, что советские боеприпасы, которые используют ВСУ в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что производство боеприпасов на Украине фактически отсутствует.
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Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка
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Северодонецкий аэропорт зачищен от украинских формирований, боевики скрываются в лесополосах, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.
«Украинские формирования сохраняют за собой контроль только над небольшой частью Северодонецкого химобъединения «Азот». Украинские боевики ведут беспорядочную стрельбу по близлежащим к предприятию кварталам. Работают снайперы. Круг союзных войск вокруг оставшейся группировки сужается», – написал он в Telegram.
Мирошник добавил, что по сведениям с мест, северодонецкий аэропорт уже зачищен от украинских формирований. Обстрелы, которые велись оттуда, прекратились. Оставшиеся боевики прячутся в лесопосадках вокруг аэропорта. Союзные войска ведут их поиск и зачистку.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попаснянском направлении. По словам министра, освобождено 97% территории Луганской народной республики.
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Россия пообещала не использовать разминирование портов Украины в интересах спецоперации
Российская сторона не планирует пользоваться ситуацией в интересах военной операции, если украинская сторона разминирует порты, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Об этом уже говорил президент (России Владимир) Путин, публично сказал, что мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что эту гарантию дал глава российского государства, и Москва готова оформить ее тем или иным способом.
Напомним, во вторник министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили меры по безопасной перевозке зерна из украинских портов.
До этого Шойгу заявлял, что мариупольский и бердянский порты готовы к отгрузке зерна, они функционируют в обычном режиме.
На курортах Запорожья предложили создать всероссийскую здравницу
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Власти освобожденной территории Запорожской области в ходе поездки первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко в Бердянск выступили с инициативой о создании на базе местных курортов всероссийской здравницы, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Вчера [в Бердянске] была встреча с [первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем] Кириенко рабочая, мы обсуждали как раз тот факт, что Россия приходит не просто на исторические земли, а делает это максимально предметно. Наша идея, которую я предлагаю и нас начинают слышать, – о необходимости формирования всероссийской здравницы на основе Запорожских курортов. Это Бердянск, Приморск, Кирилловка, это широкая линия побережья очень теплого, с профилем лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний опорно-двигательной системы и кожных. Однозначно здесь можно сделать круглогодичный курорт», – приводит слова Рогова ТАСС.
Также он сообщил, что курорты Запорожской области смогут интегрироваться в существующую туристическую инфраструктуру на юге России. «Крым – это один вид отдыха, Краснодарский край – другой, Запорожские курорты – третье. Это все комплексно дополняется, потому что каждый из этих курортов может принимать определенную группу отдыхающих и восстанавливающих здоровье», – пояснил Рогов.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области рассказал, что Кириенко посетил один из детских лагерей. Кроме того, Рогов пояснил, что по итогам поездки первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко в область поступают ряд звонков от российских чиновников, обсуждаются пути решения обозначенных проблем. «Идет масса звонков российских чиновников с предложениями и уточнениями, то есть они получили поручения от первого замглавы администрации президента РФ и делают свое дело. Это подтверждение того, что Россия – это страна возможностей, которые живущие на южнорусских землях люди получают», – сообщил Рогов.
Накануне первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Мелитополь и Бердянск, осмотрел центр приема документов на оформление гражданства РФ, посетил продуктовые магазины, аптеки, ознакомился с ценами и номенклатурой товаров, побывал в порту.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
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Эксперты: Дефицит бензина породил на Украине топливный сепаратизм
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«Закарпатский губернатор Виктор Микита сможет заработать на своем «экономическом сепаратизме» и проблемах Украины с топливом», – сказал газете ВЗГЛЯД директор польского Института западноукраинских исследований Олег Хавич, комментируя сообщения о решении властей Закарпатья приостановить поставки бензина в другие регионы.
«Закарпатье – самая западная область Украины, следовательно, этот регион может быстрее и эффективнее всех ввозить топливо и осуществлять его транзит. В конце мая Закарпатье было объявлено первым регионом Украины, где решен вопрос с топливом на местных АЗС. В соседних с Закарпатьем Львовской и Ивано-Франковской областях очень большой дефицит топлива. Микита как губернатор хочет заработать на поставках топлива соседним регионам, где топливо в дефиците», – отметил директор польского Института западноукраинских исследований Олег Хавич. По его мнению, такое поведение можно назвать проявлением своеобразного «экономического сепаратизма».
Днем в среду появились сообщения о том, что на фоне острого дефицита горючего на Украине Закарпатская область (граничащая со Словакией, Венгрией и Румынией) приостановила поставки в другие украинские регионы топлива, которое ввозится из Евросоюза. Утверждалось, что приостановка введена вплоть до удовлетворения собственных потребностей. Как сообщал ТАСС, в качестве источника называлось сообщение главы областной госадминистрации Виктора Микиты.
Позже, в тот же день Микита заявил, что его «не совсем правильно поняли». «Ни о каких блокировках речь не шла... Мы не влияем на транзит топлива. Это вопрос государственного уровня», – написал закарпатский губернатор в своем Telegram-канале. По словам главы региона, в его предыдущем сообщении речь шла о местных предпринимателях, для которых власти «создали благоприятные условия импорта топлива и логистики, чтобы избежать топливного кризиса в области», отмечает ТАСС.
«В ответ предприятия отказались спекулировать на цене и продавать свое топливо дороже границ региона. Мы стабилизируем рынок, чтобы не забирать топливо из других регионов, где это более важно, а пытаемся сами закрывать потребность», – заявил закарпатский губернатор.
«Новость с предыдущей прямой речью Микиты удалена с сайта областной администрации Закарпатья», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. Но, добавил он, по сути позиция закарпатских властей осталась неизменной: горючее, которое идет через область, должно реализовываться в первую очередь на местном рынке, и только потом уже идти в другие регионы Украины.
Корнилов напомнил, что с 1991 года Закарпатье считается главным центром всей контрабанды из Евросоюза на Украину и с Украины в Евросоюз. «В этом регионе очень много контрабандного бензина. Из-за закарпатской контрабанды Венгрии пришлось вводить ограничения на то, чтобы на венгерских заправках продавали бензин автовладельцам, у чьих машин – иностранные номера. Микита не так прямо, но дал понять местным контрабандистам и спекулянтам: если они хотят зарабатывать на европейском бензине, лучше это делать в своем регионе, а не где-то еще», – отметил Корнилов.
Как полагает Хавич, какие-то экономические аппетиты главы Закарпатья не будут удовлетворены, но в целом Микита сможет заработать на своем «экономическом сепаратизме» и проблемах Украины с топливом. Как напомнил эксперт, Закарпатье – единственный регион Украины, который может завозить топливо и другие товары сразу из четырех стран Евросоюза: Польши, Словакии, Чехии, Венгрии. «Кроме того, Виктор Микита может еще и выбирать, из какой страны ему завозить импорт. Например, он может отказаться от польского импорта, поскольку дороги из Польши в Закарпатье хуже, следовательно, высоки расходы на логистику», – указал собеседник.
Закарпатский руководитель может позволить себе относительную свободу действий, поскольку у него, как у бывшего офицера СБУ – своя корпоративная крыша, отметил Хавич. Напомним, что до своего назначения в декабре прошлого года на пост главы Закарпатской ОГА Микита работал в центральном аппарате СБУ в Киеве. «Микита зависит не только и не столько от указаний президента Владимира Зеленского, сколько и от внутренних законов своей корпорации. Поэтому он сделал такое заявление, которое бы губернатору другой области стоило бы кресла», – констатировал эксперт.
Ранее украинские СМИ констатировали, что в стране возник острый дефицит топлива на АЗС, заправки ограничивают объем продаваемого бензина и дизеля на одну машину. Причиной острой нехватки называются повреждением инфраструктуры и нарушением работы нефтеперерабатывающих заводов. Руководство Украины с мая обращалось с просьбой помочь с организацией поставок топлива к руководству Франции, ОАЭ и Саудовской Аравии. Напомним, что в конце мая Польша отказалась от бесплатного снабжения Украины топливом.
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