Политологи объяснили влияние спецоперации на Украине на рейтинги российских партий

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8 июня, среда | Последнее обновление — 22:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Новым премьером ДНР стал выпускник российской «школы губернаторов»
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Нужны особые усилия для защиты интересов русских, попавших под репрессии за рубежом. Возможно, особые структуры, особые люди. Особая пропаганда и особая дипломатия.
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К 2050 году количество африканцев в Европе (не только переехавших, но и родившихся уже на ее территории) вполне может достигнуть 1,25 миллиарда. Число коренных европейцев к тому времени сократится с нынешних 510 до 450 миллионов.
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«Женская» тема не уйдет совсем – потому что это прекрасный инструмент манипуляций не только общественным мнением, но и судами и прочими центрами принятия решений.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Политологи объяснили влияние спецоперации на Украине на рейтинги российских партий
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Спецоперация на Украине окажет существенное влияние на региональные выборы, которые пройдут в сентябре в Единый день голосования, считают российские политологи. По их мнению, преимущество имеют те партии и кандидаты, которые активно оказывают помощь жителям Донбасса и других освобожденных территорий.
В общественном восприятии сейчас приоритетна тема специальной военной операции (СВО) по помощи народным республикам и денацификации Украины, считает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Поэтому та политическая сила, которая более других проявит себя в действенной поддержке людей Донбасса, имеет большие шансы завоевать доверие избирателей на будущих выборах, добавил эксперт.
Своим выводом Чеснаков поделился в четверг, на круглом столе на тему «Единые дни голосования 2022: на старте избирательной кампании», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Напомним, что в минувшую субботу стартовала кампания по выборам, назначенным в единые дни голосования 9 – 11 сентября 2022 года. Пройдут 43 избирательные кампании в 34 регионах – гражданам предстоит выбрать глав администраций, депутатов регионального и местного уровня.
«С момента начала спецоперации на Украине, вслед за рейтингом главы государства резко вырос и показатель доверия «Единой России», – указал Чеснаков. Эксперт сослался на данные еженедельных опросов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), из которых следует – сейчас рейтинг партии стабилизировался на уровне чуть выше 40% от общего числа избирателей, но в последнее время достигал и пиковых 45%. «При этом, год назад – 30 мая 2021 года – у ЕР рейтинг был 31%», – напомнил политолог.
За тот же период поддержка КПРФ и ЛДПР снизилась с 11% до 10%, а партии «Справедливой России – За правду» – еще заметнее, с 8% до 3%, добавил аналитик.
Причина роста популярности «ЕР» вполне очевидна – дело в активной помощи жителям Донбасса и освобожденных районов Херсонщины, Запорожья, Харьковской области, полагает Чеснаков. «Во вторник в ходе планерного заседания руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что 41 член фракции направлен на различные гуманитарные проекты по помощи Донбассу. Среди них – Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Виктор Водолацкий», – пояснил политолог.
Так, в частности, депутат Хубезов, глава думского комитета по охране здоровья, по поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака руководит работой бригад врачей-волонтеров в Донбассе. Только за последние дни по линии «ЕР» были доставлены стройматериалы для ремонта домов Донецка и Мариуполя, достигнута договоренность о подготовке школ ДНР, ЛНР и освобожденных территорий к началу учебного года.
Что касается КПРФ и ЛДПР, то, по мнению Чеснакова, они еще не полностью нашли себя в этой повестке. «Партии пытаются отрабатывать эту повестку, но все пока получается по старым шаблонам», – полагает эксперт. В качестве подтверждения своих слов политолог привел медийные портреты «Единой России» и КПРФ, составленные на основе упоминаний партий в СМИ в контексте помощи Донбассу. «Единая Россия» – 14 223 упоминания, КПРФ – 2230», – указал Чеснаков. Политолог также привел слова, которые чаще всего фигурируют в связи с деятельностью «Единой России» и коммунистов в Донбассе. У ЕР это «Мариуполь», «гуманитарный», «помощь», «народный», «победа», у КПРФ – «депутат», «знамя», «советский», «посольство». «Это хорошо характеризует по смыслу, как граждане воспринимают деятельность этих партий», - полагает Чеснаков. Если единороссы помогают делом, то поддержка со стороны Компартии, скорее, символическая и идеологическая, делает вывод эксперт.
«Справедливая Россия» и «Новые люди» тоже пока не встроены в эту повестку – они не могут предложить избирателям содержательные смысловые концепты», – подчеркнул Чеснаков, добавив, что других альтернативных по популярности тем сейчас нет, и потому партии будут вынуждены встраиваться в повестку поддержки Донбасса.
Политолог Анна Федорова согласилась с тезисом о приоритетности донбасской повестки в кампаниях всех партий и выдвиженцев. «Мы наблюдаем консолидацию в обществе относительно спецоперации. И, если представить, что на выборы пойдет человек с резко негативным отношением к ней, и даже если каким-то чудом окажется в избирательном бюллетене – то ему ничего не светит», – сказала политолог.
Говоря о самой предвыборной гонке, эксперт отметила, что все должны учитывать неизбежный «технический» фактор – короткий срок кампании. «Это особенно важно для новых врио – им предстоит фактически за три месяца сделать все: решить внутренние вопросы в регионе, вникнуть в проблематику на местном уровне и построить привлекательный образ своей кандидатуры», – указала аналитик.
По оценкам экспертов, активнее других к выборам готовится опять-таки «Единая Россия». Партия завершила предварительное голосование, в котором участвовало более 2 млн человек. Секретарь партии Андрей Турчак заявил, что все губернаторы, которые будут избираться в сентябре, будут либо выдвинуты, либо поддержаны ЕР. «Все участники предстоящих выборов должны будут так или иначе высказать свое отношение в спецоперации и ситуации в Донбассе, – вновь акцентировал внимание Чеснаков. – Поскольку, судя по упомянутым опросам, у 50-60% избирателей связанные с этим темы идут на первом месте».
Семья воевавшего в Мариуполе британца призвала освободить наемника
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Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Эслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой и работает над его освобождением с МИД Соединенного Королевства и украинскими властями, сообщили британские СМИ.
«Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят», – передает РИА «Новости» заявление семьи британскому телеканалу Sky News.
Эслин приехал на Украину в 2018 году и был завербован наемником через «Грузинский интернациональный легион», после чего начал участвовать в боевых действиях.
Он попал в 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ, там он обучился на наводчика крупнокалиберного пулемета КПВТ. В 2019 году участвовал в боевых действиях в ДНР, в частности, в поселках Николаевка и Павловка. Он получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов).
Ранее в ДНР заявили, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
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В ДНР заявили о попытках ВСУ предотвратить появление нового котла
Украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк, заявил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Противник реально оказывает очень серьезное сопротивление, кидает в бой все время свежие силы. Они чувствуют, что если маленький этот котел Лисичанск – Северодонецк – Артемовск произойдет, то все будет нависать над Славянском с трех сторон, поэтому они пытаются этого не допустить, сопротивление оказывают очень серьезное», – сказал Басурин в эфире Первого канала, передает ТАСС.
По его словам, республиканские силы прошли в направлении Артемовска и Славянска «с севера и с запада».
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинские националисты решили провести провокацию с минированием токсичных химикатов в Северодонецке и удержанием работников предприятия и местных жителей.
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Пушилин отправил в отставку правительство и премьера ДНР
Правительство и премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) отправлены в отставку по указу главы республики Дениса Пушилина.
«Постановляю: освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой народной республики. Объявить об отставке правительства Донецкой народной республики. Поручить правительству Донецкой народной республики исполнять свои обязательства до сформирования нового правительства Донецкой народной республики», – цитирует указ Пушилина РИА «Новости».
Указ вступит в силу с момента подписания.
До этого Пушилин сообщал, что предложил Ананченко стать руководителем развития госсектора, а также выразил ему благодарность за плодотворную деятельность.
В центре Донецка прогремел мощный взрыв
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Сильный взрыв прогремел в центре Донецка, известно, что пострадали две женщины и ребенок.
Мэр города также сообщил, что ВСУ обстреливают центральную часть столицы ДНР, есть попадания около площади Ленина, передает РИА «Новости».
Кроме того, представительство республики в СЦКК заявило о массированном артиллерийском обстреле района Дома правительства.
Уточняется, что взрывы прогремели в Ворошиловском районе, на улице Университетской. Среди пострадавших от осколков две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка.
Корреспонденты агентства первыми успели на место обстрела, так как находились на соседней улице, и помогли в оказании первой медицинской помощи пострадавшим.
«Какой-то свист, мы думали, что машины, авария. Девочка закричала, я говорю: не бойся, не бойся, это две машины столкнулись. А потом все...» – рассказала одна из пострадавших женщин.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска в 14.40 мск выпустили по центральному району Донецка – Ворошиловскому – шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО, которые поставляют оружие Украине. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная САУ «Богдана» под такой калибр.
Во вторник в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв. В администрации города уточняли, что при взрыве пострадал один человек, ему оказали помощь. Ранее рассматривались версии бытового взрыва: например, газа. Позже власти города сообщили, что взрыв в херсонском кафе – это террористический акт.
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Российские средства ПВО сбили два МиГ-29 и Ми-8 в Николаевской области
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Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских самолета МиГ-29 в районе населенного пункта Снегиревка, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Белая Криница Николаевской области, сообщает Минобороны России.
Также сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецк, Рубцы, Лозовое, Краснореченское, Коровий Яр, Пески-Радьковские Донецкой народной республики, Изюм, Дергачи Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области. Перехвачены три ракеты оперативно-тактического комплекса «Точка-У» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Чернобаевки Херсонской области», – сообщается в Telegram-каналe ведомства.
По информации Минобороны, ракетными войсками и артиллерией поражено 68 пунктов управления, 172 огневых позиции артиллерии ВСУ, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Александровки и Кутузовки, батарея РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Кицевка Харьковской области, а также 261 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
В результате ударов уничтожено более 320 националистов, четыре склада боеприпасов в районе Новоеленовки Запорожской области, девять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 15 орудий полевой артиллерии и минометов, 14 специальных автомобилей, а также боевые машины зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районе Шелкоплясы и «ОСА-АКМ» в Верхней Роганке Харьковской области.
Отмечается, что оперативно-тактической авиацией за сутки поражено 63 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня «Ураган». В районах Малиновки Харьковской области, Спорное Донецкой народной республики, Звановка Луганской народной республики уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами. В районе населенного пункта Чугуев Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 192 самолета, 130 вертолетов, 1150 беспилотных летательных аппаратов, 335 зенитных ракетных комплексов, 3459 танков и других боевых бронированных машин, 489 установок реактивных систем залпового огня, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3488 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка
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Северодонецкий аэропорт зачищен от украинских формирований, боевики скрываются в лесополосах, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.
«Украинские формирования сохраняют за собой контроль только над небольшой частью Северодонецкого химобъединения «Азот». Украинские боевики ведут беспорядочную стрельбу по близлежащим к предприятию кварталам. Работают снайперы. Круг союзных войск вокруг оставшейся группировки сужается», – написал он в Telegram.
Мирошник добавил, что по сведениям с мест, северодонецкий аэропорт уже зачищен от украинских формирований. Обстрелы, которые велись оттуда, прекратились. Оставшиеся боевики прячутся в лесопосадках вокруг аэропорта. Союзные войска ведут их поиск и зачистку.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попаснянском направлении. По словам министра, освобождено 97% территории Луганской народной республики.
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Новым премьером ДНР стал выпускник российской «школы губернаторов»
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Парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства республики.
«Сегодня, 8 июня, в рамках внеочередного пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного совета Донецкой Народной Республики II созыва депутаты приняли постановление «О даче согласия главе Донецкой Народной Республики на назначение председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича», – говорится в сообщении на сайте Народного совета.
Отмечается, что данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
Ранее Пушилин подписал указ об отставке правительства республики, в том числе председателя кабмина Александра Ананченко.
Виталий Хоценко родился 18 марта 1986 года в Днепропетровске. Окончил МГУ имени Ломоносова («Социология»), Сингапурский институт маркетинга («бизнес-менеджмент») и Специализированный институт юриспруденции («Юриспруденция»).
Окончил магистратуру в РАНХиГС («Государственное и муниципальное управление») и аспирантуру в МГУ им. Ломоносова.
С 2008 до 2010 года работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С марта 2010 года занимал должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа: директор департамента по науке и инновациям ЯНАО; помощник, эксперт-консультант первого заместителя губернатора ЯНАО, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки.
16 декабря 2013 года назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
В сентябре 2019 года Хоценко назначен директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности России.
Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Финалист конкурса «Лидеры России» 2018–2019 гг.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Мосгордума предложила назвать площадь у посольства ФРГ в честь ЛНР
Московская городская дума предложила назвать территорию у немецкого посольства в Москве площадью Луганской народной республики, сообщили в столичном парламенте.
«Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в России площадью Донецкой народной республики и предложили назвать площадью Луганской народной республики территорию у посольства Федеративной Республики Германия», – цитирует заявление парламента ТАСС.
Напомним, большая часть жителей Москвы проголосовали за то, чтобы безымянная территория в Пресненском районе Москвы около здания посольства США получила название «Площадь Донецкой народной республики».
Ранее депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у американского посольства в столице «площадью Защитников Донбасса».
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«Единая Россия» и Минтруд предложили поправки в Трудовой кодекс
Законодательство необходимо сделать удобнее для работодателей и работников, поскольку порядка 30 тыс. иностранных компаний в России с почти 2 млн работников объявили о приостановке, сказал заглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.
«Единая Россия» уже внесла ряд предложений по совершенствованию законодательства в области занятости и защиты прав работников и заручилась поддержкой правительства, среди инициатив – создание единого портала «Работа в России», где будут доступны все вакансии страны и услуги в сфере занятости, сказал Исаев, сообщается на сайте партии.
«Самозанятые смогут вставать на учет и получать соответствующие меры поддержки, компании будут получать налоговые льготы при реальном трудоустройстве инвалидов, возрастной порог для молодежи, которая получает поддержку при трудоустройстве, вырастет до 25 лет. Правительство также поддерживает предложения «Единой России» по стабилизации рынка труда. В их числе – увеличение объема средств по социальным контрактам для открытия гражданами собственного дела, а также организация временных и общественных работ», – добавил Исаев.
Кроме того, «Единая Россия» считает необходимым законодательно урегулировать вопрос занятости беженцев.
«Сейчас проблемы с трудоустройством испытывают те из них, кто не получил официальный статус беженца. У тех, кто имеет российские паспорта или приобрел статус беженца, нет проблем с устройством на временную работу. Но на получение статуса беженца требуется время, а люди хотели бы работать уже сейчас. И есть работодатели, которые заинтересованы в прибывших рабочих руках», – предложил замруководителя фракции.
Как подчеркнула замминистра труда Елена Мухтиярова, уже принятые при поддержке «Единой России» антисанкционные законы помогли избежать всплеска безработицы. При этом работа над новым законом о занятости не останавливалась.
«Основной задачей нового закона будет необходимость отразить реалии рынка труда и ставшие эффективными инструменты для решения задач в рамках санкционного давления. Минтруд подготовил примерную структуру нового закона о занятости, включающего 20 глав. Первые четыре главы нового закона обсудили нa площадке министерства, в конце этой недели пройдет обсуждение следующих четырех глав», – пояснила она.
Мухтиярова отметила, что в законе есть статьи, определяющие состав и круг лиц, попадающих под действие законодательства о занятости, а также соотношение законодательства о занятости с нормами международного права, вопросов недопустимости распространения недостоверной информации о вакансиях и информации дискриминационного характера.
Российские ПВО сбили три «Точки-У» на окраине Херсона
Системы противовоздушной обороны России сбили в ночь на среду в небе над окраинами Херсона три тактические ракеты «Точка-У», рассказал источник в российских силовых структурах.
«Ночью на окраине Херсона российскими ПВО было сбито три ракеты «Точка-У», выпущенные украинскими националистами в направлении города», – передает РИА «Новости» сообщение источника.
Накануне утром стало известно, что украинские войска за сутки 84 раза открывали огонь по ДНР, выпустив 605 боеприпасов, погибли девять мирных жителей, 18 ранены.
Напомним, за последние несколько суток украинская армия активно обстреливала Донецк. Так, украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град», а позже стало известно об обстреле 15 снарядами калибром 155 мм.
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ВСУ выпустили 40 снарядов из «Града» по Кременной в ЛНР
Украинские военные произвели обстрел из РСЗО «Град» населенного пункта Кременная в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.20 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Северск по населенному пункту Кременная с применением РСЗО БМ-21 (40 снарядов)», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли центральный район Донецка шестью снарядами калибром 155 мм. В центре самого города прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие.
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ВСУ обстреляли аэропорт Донецка
Украинские военные утром в среду обстреляли аэропорт Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлениям: 6.04 – населенный пункт Опытное – город Донецк (Аэропорт): выпущено 15 снарядов калибром 125 миллиметров из танка», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Накануне утром стало известно, что украинские войска за сутки 84 раза открывали огонь по ДНР, выпустив 605 боеприпасов, погибли девять мирных жителей, 18 ранены.
Напомним, за последние несколько суток украинская армия активно обстреливала Донецк. Так, украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град», а позже стало известно об обстреле 15 снарядами калибром 155 мм.
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Пленные наемники из Британии частично признали вину на суде в ДНР
Британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслин, попавшие в плен в Донбассе, признали вину частично, следует из видеозаписи из Верховного суда ДНР.
Обвиняемым вменяется 232 статья УК ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», по ней им грозит срок от 15 до 20 лет, передает РИА «Новости».
Ранее в ДНР заявили, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
В Верховном суде ДНР сообщали, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
Подача воды восстановлена в нескольких городах ЛНР
Прерванная из-за аварии в нескольких городах Луганской народной республики подача воды восстановлена, сообщает в среду правительство республики.
«Специалисты «Луганскводы» оперативно устранили порыв и возобновили подачу воды по магистральному водоводу. Ремонтные бригады государственного унитарного предприятия ЛНР «Лугансквода» в сжатые сроки устранили аварийную ситуацию на магистральном водоводе. Подача воды в города Артемовск, Зоринск, Алчевск, Перевальск, Кировск, Стаханов и Брянку восстановлена», – сообщается в Telegram-канале правительства.
Крупнейшие города Донецкой народной республики также оказались на грани гуманитарной катастрофы из-за перекрытия подачи воды Киевом и подрыва шлюзов украинскими военными.
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Волонтеры «Единой России» помогли эвакуировать семьи из Херсонской области
При содействии «Единой России» в Россию оперативно эвакуированы две семьи, в том числе многодетные жители Украины, которые обратились в центр гуманитарной помощи партии с просьбой организовать им выезд, сообщается в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«К нам обращаются много людей по самым разным вопросам. И среди всех просьб отдельной строкой мы выделяем обращения по эвакуации. Это эвакуация из первой линии и населенных пунктов, которые подверглись ударам сил ВСУ со стороны Николаева. Таких людей много», – отметил заместитель руководителя фракции Игорь Кастюкевич.
В многодетной семье из Софиевки супруги Михаил и Оксана воспитывают шестерых детей. При содействии российских военных их привезли в Херсон. Волонтеры центра гумпомощи «Единой России» обеспечили семью горячим обедом и оперативно организовали выезд в Республику Крым, откуда люди отправились в пункт временного размещения «Маяк» в Воронежской области.
«Спасибо всем, вы нас так выручили! Накормили, организовали возможность отдохнуть и помыться, а, главное, помогли с выездом в Россию. Теперь наша семья в безопасности благодаря вам», – поблагодарил один из сыновей.
Кроме того, пожилая жительница поселка Великая Александровка пришла в центр гуманитарной помощи с просьбой помочь выехать в Тюмень. Пенсионерка рассказала, что в России у нее живут родственники и сама она родилась в Тюменской области. Однако на Родину за последние семь лет не смогла съездить даже в гости – выезжать людям не разрешали украинские власти. С супругом они прожили 65 лет. После того как их дом подвергся бомбардировке ВСУ, они решили перебраться к сыну в Херсон, а затем к родственникам в Россию.
Добровольцы организовали выезд супругов их Херсона, помогли добраться до Джанкоя и посадили на поезд до Тюмени.
«Мы до последнего держались. Когда начали бомбить, я пряталась в подвале, а мужу из-за проблем со здоровьем тяжело спуститься, он в летней кухне на полу лежал. У меня сестра живет в России, и она нас пригласила. А как приехать? Мы и не думали, сами бы не доехали. А тут ехала в троллейбусе, увидела вывеску – гуманитарная помощь «Единая Россия». Я пришла в центр гумпомощи, встала в очередь «по личным вопросам». Сказала, что хотим в Россию. Нам человек, не знаю, кто он, говорит – приходите завтра с вещами, мы вас отправим. Я так растерялась! Вот так мы и попали в Россию. Очень благодарны!» – рассказала жительница ПГТ.
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