«Единая Россия» поможет улучшить законодательство Донбасса в сфере медицины

Действовавшая на территории нынешних ЛНР и ДНР система медицины отличалась от той, что была введена на освобожденных сейчас территориях, ранее она имела коммерческую направленность, что приводило к долгому ожиданию плановой помощи, заявил глава комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов на встрече партийной фракции с делегацией Народного совета ДНР.

«Большая часть людей просто не имела доступа к диспансеризации и всему остальному. На примере Мариуполя мы видим, что крен был явно в сторону коммерциализации медицины. Нужно все системы привести к одному знаменателю. И начинать с единой электронной системы, как, например, на Госуслугах в разделе «Мое здоровье». Единый цифровой контур позволит сразу видеть проблемы, работать на опережение и помогать в проактивном режиме. Мы понимаем, что население будет от нас требовать организацию всей помощи – и первичной, и высокотехнологичной. Мы всегда поможем, подскажем. И, вне всякого сомнения, все будет гармонизировано», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

Хубезов, который по поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака руководит работой бригад врачей-волонтеров в Донбассе, подчеркнул также, что с первых дней специальной военной операции российские медики находились в ЛНР и ДНР.

«Мы говорим, что гордимся нашей страной, гордимся президентом и армией, но также мы гордимся и нашими медиками. Они брали отпуска, абсолютно безвозмездно приезжали в Донбасс и работали. И до сих пор туда ездят», – добавил парламентарий.

Напомним, «Единая Россия» вместе с Народным советом ДНР работают над гармонизацией законодательства. Для этого из числа депутатов Госдумы и Народного совета будут созданы профильные рабочие группы, главной задачей которых станет устранение любых барьеров на пути дальнейшей интеграции Донбасса с Россией в каждой сфере – экономике, образовании, здравоохранении, предпринимательстве.

По приглашению «Единой России» официальная делегация ДНР приехала в Москву на межпартийные переговоры и консультации с представителями обеих палат Федерального Собрания. На состоявшейся ранее встрече в «Единой России» подвели итоги работы в рамках гуманитарной миссии партии на территории ЛДНР.