Вован и Лексус пожертвовали денежную премию жителям Горловки

|
7 июня, вторник | Последнее обновление — 21:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Националисты намеренно сожгли более 50 тыс. тонн зерна в хранилищах Мариуполя
Разделы
«Женская» тема не уйдет совсем – потому что это прекрасный инструмент манипуляций не только общественным мнением, но и судами и прочими центрами принятия решений.
Подробности...
Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас.
Подробности...
Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но библейский «Апокалипсис» не призывает ни к чему подобному.
Подробности...
Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...
У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Вован и Лексус пожертвовали денежную премию жителям Горловки
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) решили пожертвовать премию, полученную за лучший интернет-контент, на жизненно необходимые нужды жителей Горловки в Донецкой народной республике.
«Как вы знаете, на прошлой неделе мы получили награду Национальной премии интернет-контента Института развития интернета. Каждый победитель кроме сертификата получает еще и денежную премию. Поскольку награда вручалась за социально-значимый контент, вклад в общественно-полезное дело, нашим совместным решением стало пожертвовать полученную премию на жизненно необходимые нужды жителей Горловки», – написали пранкеры в Telegram-канале.
Вован и Лексус пояснили, что своим пожертвованием они хоть как-то смогут помочь людям в ЛНР и ДНР, которые остались без крова, без элементарных средств к существованию.
«Было бы замечательно, если наше доброе дело поддержат и другие победители Национальной премии. Вместе мы сможем гораздо больше!» – подчеркнули пранкеры.
Ранее в Москве наградили лучших создателей интернет-контента. Представитель МИД РФ Мария Захарова вручила пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) главную награду в спецноминации «Мир должен знать» Национальной премии интернет-контента.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вучич предложил Европе попробовать сорвать визит Лаврова в Турцию
|
|
Над Белградом издеваются те, кто «ничего не может сделать России», пусть попробуют помешать главе МИД России Сергею Лаврову посетить Турцию, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич «не удивлен тем, что визит» Лаврова в Сербию «отложен». «Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД России. Конечно, вы выразите неудовольствие и несогласие с попытками запретить разговор, а прежде всего – в связи с атмосферой в связи с визитом Сергея Лаврова в Белград», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидения Сербии.
Глава государства заявил, что «такой истерики и организованной кампании нападок на одну малую страну давно не видел». По его словам, накануне визита в Белград съехалась масса западных СМИ, чтобы представить визит Лаврова в невыгодном для Сербии свете. При этом Вучич собирался «спросить Лаврова» о поставках противопожарного вертолета Ка-32, так как «будет горячее лето».
«И в чем проблема – теперь не могу спросить? Не смею спросить? Как это Вучич – злодей, которому нужно оторвать голову, о чем читаю во всех в соцсетях, а хотите ли это сказать завтра члену НАТО Турции, ведь Лавров летит в Анкару?» – заявил он, добавив, что «некоторым европейским лидерам разрешено ездить с визитом к Путину, а Сербия не может разговаривать».
Ранее Северная Македония и Черногория закрыли
свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил
президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
Блинкен пожаловался на «шантаж» со стороны России
|
|
Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия якобы препятствует поставкам продовольствия, хотя Москва уже неоднократно указывала на несоответствие подобных заявлений действительности.
Блинкен заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не допускает поставок продовольствия». По версии США, Путин хочет, «чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции». Как утверждает Блинкен, «если выражаться попросту, это шантаж», передает ТАСС.
Он заявил, что якобы «из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения». Блинкен сказал, что «в хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за этой российской блокады, заперто порядка 20 млн тонн пшеницы».
В пятницу Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В парламенте Черногории потребовали объяснить инцидент с самолетом Лаврова
|
|
МИД Черногории должен обосновать правомочность отказа предоставить воздушный коридор самолету главы МИД России Сергея Лаврова, заявил руководитель комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Миодраг Лекич.
Лекич отметил, что «до сих пор нет сообщения о последнем случае». Он поинтересовался, «на каком заседании» МИД Черногории «решил запретить пролет» и «был ли такой запрет». «Возникает вопрос, принимают ли черногорские власти свои решения самостоятельно, консультируясь с Евросоюзом и НАТО, или получают указания от третьих сторон?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Dan.
Он пригрозил вызвать несущих ответственность за сложившуюся ситуацию функционеров на слушания в парламентский комитет, если не будут даны ответы. Лекич сказал, что население должно получать информацию о решениях властей по любым вопросам, особенно когда это связано с Украиной. Лекич не исключил, что власти вместо урегулирования ситуации «соревнуются в антироссийской пропаганде». Он призвал заниматься реформами, а не русофобией, чтобы Черногория стала членом ЕС.
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
Глава МИД Венгрии поддержал мнение о проблемах с психикой у Зеленского
|
|
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поддержал спикера парламента страны Ласло Кевера, который заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой.
Сийярто отметил, что «в последние месяцы десятки тысяч людей в Венгрии работают ради того, чтобы помочь Украине и украинскому народу». При этом «украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне», «провоцируют» Будапешт, «выдумывают ложь» и «пытаются очернить» Венгрию, «ни разу не выразив благодарность», сказал министр. «Исходя из этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если это огорчает украинцев», –приводит ТАСС слова руководителя внешнеполитического ведомства Венгрии.
Напомним, Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене. Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер. МИД Украины в ответ потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский не смог вспомнить, предоставил ли Невзорову гражданство Украины
|
|
Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что не помнит, подписал ли указ о предоставлении гражданства Украины журналисту Александру Невзорову (признан иноагентом в России).
Зеленский заявил, что журналист «точно обращался» за получением гражданства. «Но я не помню физически, потому что у меня есть большие списки, мне подавались большие списки», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на канал «Украина–24».
Как заявил президент страны, в списках «есть разные граждане, которые в очереди стоят, и граждане Белоруссии, и Грузии, и других республик». По словам Зеленского, Невзоров (признан иноагентом в России) «хотел оставить свое гражданство из-за того, что он поддерживает Украину». «Я действительно могу вам сказать, что мы начали этот разговор, – отметил Зеленский. – Если есть такая возможность, то почему нет?».
Напомним, СМИ сообщали, что журналист уже получил гражданство Украины, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что процедура еще не закончена. В начале мая Невзоров (признан иноагентом в России) был заочно арестован по решению Басманного суда Москвы. СК возбудил уголовное дело против него за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский выразил готовность к мирным переговорам с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, пишет газета Financial Times.
«Зеленский заявил, что «победа должна быть достигнута на поле боя», но в то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом (России) Владимиром Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету, которая организовала видеоконференцию с участием Зеленского.
По словам украинского лидера, тупиковое положение в конфликте с Россией – «не вариант» для Киева, также он снова призвал Запад оказать Украине военную поддержку.
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться только для финализации «некоего документа», однако работа над ним давно остановлена и не ведется, заявлял ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Греция поставила условие поставки сотни БМП-1 Украине
Афины передадут Украине около 100 боевых машин пехоты БМП-1 советского производства после того, как Германия доставит в Грецию обещанные немецкие БМП Marder, заявил официальный представитель правительства Греции Яннис Ойконому.
Отмечается, что причиной такого решения стали напряженные отношения с Турцией, которая «ставит под сомнение» суверенитет нескольких островов в восточной части Эгейского моря. Поэтому греческие вооруженные силы находятся в состоянии боевой готовности, пишет Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
Ранее Греция пообещала, что направит на Украину БМП-1, которым 40–50 лет и которые не нужны для обеспечения обороноспособности самой Греции.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Компания VK сообщила о гибели двух топ-менеджеров
|
|
Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия, сообщили представители компании.
«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
Уточняется, что два туриста, пересекавшие реку на вездеходах недалеко от села Шойна в Ненецком автономном округе, пропали без вести после того, как их транспорт опрокинулся и его потащило в море. Еще два человека смогли выбраться. Позднее Ненецкий союз оленеводов назвал имена пропавших.
Напомним, Габриелян занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group (прежнее название VK) с 2005 года. В 2019 году он стал первым заместителем генерального директора VK. В марте текущего года Габриелян вошел в совет директоров компании, пишет «Интерфакс».
В ДНР озвучили зарплату британских наемников в ВСУ
|
|
Попавшие в плен ДНР британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга, говорится в обвинительном заключении Верховного суда республики.
«В 2016 году Эйден Эслин посредством мониторинга сети Интернет, изучения действующего законодательства Украины узнал о возможности получения материального вознаграждения за участие в боевых действиях на стороне Украины против ДНР под видом прохождения действительной службы по контракту в Вооруженных силах Украины. В связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на участие в военном конфликте против ДНР на стороне Украины в качестве наемника с целью получения материального вознаграждения», – цитирует заключение ТАСС.
Он приехал на Украину в 2018 году и был завербован наемником через «Грузинский интернациональный легион», после чего начал участвовать в боевых действиях.
Эслин попал в 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ, там он обучился на наводчика крупнокалиберного пулемета КПВТ. В 2019 году участвовал в боевых действиях в ДНР, в частности, в поселках Николаевка и Павловка. Он получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов). За какой срок эти средства выплачивались, в суде не уточнили.
Другой обвиняемый – Шон Пиннер – узнал о возможности воевать на Украине от Эслина. В 2019 году он вступил в ВСУ, попал в 36-ю бригаду морской пехоты по специальности старший стрелок. Получал вознаграждение в размере не менее 30 тыс. гривен.
Третий обвиняемый – марокканец Саадун Брагим. Он также вступил в ВСУ при помощи Эслина. В феврале 2022 года участвовал в боевых действиях против ДНР, пока не попал в плен.
Пиннер и другой подданный Великобритании Эйден Эслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
Ранее в ДНР заявили, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
Ранее в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британская пресса «похоронила» Джонсона
|
|
Британская пресса описывает ситуацию в Консервативной партии, лидерство в которой сохранил Борис Джонсон, через образы тяжело раненного зверя и слетающихся стервятников, цареубийства и мятежа.
Financial Times указала, что свыше 40% депутатов партии Джонсона не хотят видеть его во главе консерваторов. По мнению издания, мятеж оказался куда серьезнее, чем ожидали на Даунинг-стрит. Один из оппонентов премьера заявил, что ожидает партизанской тактики от противников Джонсона – они будут саботировать голосования в парламенте: «Если он (Джонсон) будет цепляться за власть, он втянет мятежников в партизанскую войну, так как они знают, что им нужно будет убить его, а не ранить», передает ТАСС.
Spectator не исключил, что правила партии могут пересмотреть и Джонсона лишат иммунитета от второго за год вотума о доверии, если последует разгром консерваторов на довыборах в двух парламентских округах в конце июня. Уровень доверия к Джонсону среди тори сейчас ниже, чем у Терезы Мэй, Джона Мейджора и Маргарет Тэтчер после аналогичных голосований. Только Мейджор после подобного испытания продержался на посту достаточно долго, чтобы повести партию на следующие парламентские выборы, но закончились они для тори крупнейшим поражением столетия.
Бывший лидер Консервативной партии Уильям Хейг в колонке в Times посоветовал Джонсону уйти «таким образом, чтобы спасти партию и страну от агонии и неопределенности».
Авторы газетных материалов раз за разом прибегают к образу тяжело раненного зверя, разносящего запах смерти, и слетающихся стервятников с остро наточенными ножами. Daily Telegraph пишет, что Джонсон не станет по своей воле начинать среди консерваторов междоусобную войну, в которой не сможет выиграть. В его пользу играет то, что среди тори нет ярких политиков. Британские обозреватели припомнили цитату Хейга, который сравнил устройство Консервативной партии с «абсолютной монархией, ограничиваемой посредством цареубийства».
Guardian пишет, что «вотум о доверии лидеру партии тори 2022 года принес победу не Джонсону», который «ранен смертельно», а «оппозиционным партиям: лейбористам, либеральным демократам, «зеленым» и националистам». Комментируя положение самого Джонсона, ответственный редактор газеты Мартин Кеттл заявил, что «политики после такого не выживают».
Напомним, состоялось голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону. Для сохранения своего поста Джонсону необходимо было набрать как минимум 180 голосов. Джонсон заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов, сохранив посты лидера Консервативной партии и премьера. Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России высмеяли заявление Киева о нужном ВСУ количестве РСЗО
|
|
«Если бы все было так, как говорит Арестович, то ВСУ уже остановили бы продвижение российских войск имеющимися у них комплексами. Но этого не происходит», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ нужны 60 реактивных систем залпового огня, чтобы «остановить» продвижение российских войск.
«Арестович абсолютно не разбирается в военном деле, поэтому все его заявления – фантазии. Реактивных систем залпового огня на Украине и своих достаточно – это порядка 300 комплексов», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Имеющиеся у ВСУ комплексы были поставлены в том числе из Польши. Это аналоги комплекса БМ-21 «Град». Они замечены на поле боя, они работают, и по ним работают наши войска», – отметил эксперт.
«Кроме того, если ранее советник Зеленского фантазировал про «Байрактары» и «Джавелины», то теперь у него новая тема – РСЗО», – рассказал собеседник. «В таких вопросах лучше ориентироваться, например, на заявления командования армии Украины. Тот же главком ВСУ Залужный – действительно военный эксперт, профессионал. То, что он говорит, подкреплено какими-то реальными фактами», – отметил эксперт.
«Поэтому все сценарии Арестовича про 20, 40 и 60 РСЗО – это просто смешные выдумки, не подкрепленные военной экспертизой. Если бы все было так, как он говорит, то ВСУ уже остановили бы продвижение российских войск имеющимися у них комплексами. Но этого не происходит. Союзные войска спокойно продвигаются вперед, минимизируя потери среди мирного населения и личного состава», – подчеркнул Леонков.
«Арестович работает в области пропаганды, поэтому у него не может быть ни дня без перемоги. Если он вдруг не говорит про очередную перемогу, то народ начинает вопросы задавать. Поэтому ему приходится выдумывать истории про контратаки и контрудары по российским войскам. По сути – это его работа, за которую, наверное, ему и платят», – резюмировал эксперт.
Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для остановки продвижения российский войск Украине нужны 60 реактивных систем залпового огня. По его словам, РСЗО – «оружие, которое в корне изменит ситуацию». Получив 60 РСЗО, Киев добьется того, что «россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные на своем пути», утверждает Арестович.
Если Киев получит 40 систем, россияне «будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьезными потерями», сказал он. «При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас», – заявил Арестович. Он посетовал на то, что Украина получает недостаточное количество РСЗО и призвал Запад поставлять в разы больше систем и с большей дальностью действия. Отметим, что Арестович просит больше РСЗО, чем сейчас обещают дать Великобритания и США.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет делать свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил, что Вашингтон и Лондон избрали рискованный путь, решив поставлять Украине РСЗО. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В прошлую среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва приостановила соглашение с Токио о морском промысле
|
|
Российская сторона решила приостановить выполнение соглашения с японской стороной о сотрудничестве в промысле морских живых ресурсов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Договоренность от 1998 года являлась одним из важных направлений связей стран в сфере рыболовства, она учитывала интерес обеих сторон и позволяла японским рыбакам вести промысел у южных Курильских островов, напомнила Захарова в комментарии на сайте МИД.
«К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по Соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», – отметила дипломат.
В таких обстоятельствах Москва вынуждена принять решение о приостановке его реализации до выполнения японской стороной своих обязательств.
Ранее Япония объявила санкции против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции.
Напомним, всего в списке товаров, которые запрещено экспортировать в Россию, уже свыше 300 наименований. Кроме того, санкции Токио распространяются более чем на 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более чем на 200 российских компаний и организаций. Ведущие банки Японии из-за санкций против России потеряли 2,7 млрд долларов. При этом импорт из России в Японию резко вырос.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Польше предупредили о грядущей экологической катастрофе из-за санкций против России
Введенные Польшей санкции в отношении России грозят экологической катастрофой для Балтийского моря, заявил польским СМИ сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек.
По данным издания Onet.pl, польское МВД в конце апреля де-факто запретило деятельность 35 фирм, которые Варшава подозревает в якобы связях с российским капиталом. В их число также попала компания Sulzer Pumps Wastewater Poland, работающая в области очистки и транспортировки канализационных стоков, услугами которой пользуются сотни польских организаций.
Как рассказал порталу Дудек, на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий установленное оборудование безостановочно работает уже более десяти лет, а его внезапный выход из строя грозит загрязнением Балтийского моря.
«[При поломке] неочищенные сточные воды сбрасываются в приемник, то есть в реку, озеро или море», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом сотрудники компании не смогут устранить эту проблему в случае ее возникновения. Дудек указал, что у фирмы заблокированы топливные карты, автомобили забрала лизинговая компания, а телефоны скоро отключат из-за неуплаты.
«Мы не можем предоставлять услуги или предоставлять запасные части, независимо от того, находится ли устройство на гарантии или нет. Близится экологическая катастрофа», – подчеркнул представитель Sulzer Pumps Wastewater Poland.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Между тем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы – ухудшить жизнь миллионов людей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша объявила о крупнейшем за 30 лет контракте на поставку оружия Украине
|
|
Варшава намерена подписать самый крупный за 30 лет контракт на поставку оружия Киеву, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий при посещении польского ВПК Stalowa Wola.
«Собственно говоря, сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, на Украину», – сказал Моравецкий, передает РИА «Новости».
Он не уточнил, какое именно оружие планируется поставлять, отметив лишь, что это «испытанное и протестированное оружие», которое, вероятнее всего, будет применяться на востоке Украины.
Финансированием частично занимается ЕС, часть Украина выплачивает из бюджета.
«Польша получает эти деньги для того, чтобы обогащать наш производственный потенциал», – заявил Моравецкий.
Вице-премьер, министр государственных активов страны Яцек Сасин заявил, что сумма контракта составит почти 630 млн долларов.
«Почти 3 млрд, более чем 2 млрд 700 тыс. злотых (около 628 млн долларов). Такого контракта в польской оборонной промышленности не было за последние 30 лет», – заявил чиновник.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие проблемы возникнут из-за поставок самых современных вооружений на Украину и о возникновении колоссального черного рынка оружия из-за этих поставок.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Небензя отказался слушать главу Евросовета в СБ ООН и покинул зал
Во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал.
Мишель обвинил российских военнослужащих в сексуальных преступлениях, а затем заявил, что Москва якобы несет ответственность за глобальный продовольственный кризис. После этого Небензя покинул зал. «Вы можете выйти из зала, но, может быть, легче выслушать правду», – приводит слова Мишеля ТАСС.
Позднее на это заявление ответил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский: «Мы пришли, чтобы услышать правду. Но Евросоюзу это явно не нужно». Полянский подчеркнул, что Россия «услышала только ложь и неподкрепленные ничем заявления, многие из которых уже были опровергнуты». По его словам, «больно видеть такие низкие профессиональные стандарты и отсутствие манер от ключевых функционеров ЕС».
Напомним, Небензя указал, что украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова бездоказательно врала всему миру о якобы совершаемых военнослужащими России сексуальных преступлениях и изнасилованиях детей на оккупированных территориях. В конце мая депутаты от партии Зеленского уволили Денисову за многочисленные фейки о преступлениях, которые якобы совершили российские военные на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|