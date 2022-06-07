Число людей в Великобритании, которые пропускают приемы пищи или пользуются услугами продовольственных банков, за последний год выросло до 15%, свидетельствуют результаты исследования Агентства по пищевым стандартам Великобритании (FSA).

Согласно этому исследованию, три четверти британцев (76%) встревожены повышением цен на продовольствие. Число людей, пользующихся услугами продовольственных банков или благотворительных организаций, выросло с 9% в марте 2021 года до 15% в марте 2022 года. Каждый пятый британец пропускает прием пищи или уменьшает размер порции из-за недостатка денег на покупку продуктов, передает РИА «Новости».

«Продовольственные банки могут применяться для решения проблемы только в краткосрочной перспективе, власти и контролирующие органы также должны внимательнее рассмотреть и другие способы, которые позволят людям получить доступ к здоровой и качественной еде в долгосрочной перспективе», – прокомментировала проблему глава Агентства Сьюзен Джебб.

Исследование основывается на данных трех опросов, проведенных компанией Ipsos: опросов для отслеживания покупательского поведения во время пандемии коронавируса и мнений потребителей в отношении продовольственных проблем, а также еженедельного опроса потребителей на тему дефицита CO2. В каждом опросе приняли участие около 2000 человек (16-75 лет), проживающих в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.

Ранее бывший руководитель второй по величине торговой сети в Соединенном Королевстве Sainsbury's Джастин Кинг заявил, что «золотой век» дешевой еды в Великобритании подходит к концу, британцам следует готовиться к тому, что цены на продукты в долгосрочной перспективе вырастут.

До этого британские СМИ сообщали, что в Соединенном Королевстве вынуждены начать сокращать порции рыбы и чипсов из-за роста цен и сокращения запасов продуктов.

Президент России Владимир Путин заявил, что разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а никак не с действиями России на Украине.

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