«Еврохим» решил обсудить с ЕК продолжение поставок удобрений на фоне санкций

«Еврохим» изучает решение ЕС о санкциях против супруги экс-владельца компании Андрея Мельниченко Александры, получившей контроль над производителем удобрений, сообщили в компании.

Компания намерена соблюдать санкции и предложить Еврокомиссии решения, которые позволили бы ей продолжить мировые поставки удобрений, передает ТАСС.

«Группа «Еврохим», ведущий мировой производитель удобрений с головным офисом в Швейцарии, рассматривает решение Совета ЕС о санкциях в отношении своего основного бенефициара г-жи Александры Мельниченко, но компания будет обеспечивать строгое соблюдение санкционного законодательства ЕС и защиту интересов всех заинтересованных сторон», – заявили в компании.

Также в «Еврохиме» добавили, что будут сотрудничать с Еврокомиссией и внесет предложения, направленные на поиск решений, которые позволят поддержать ее деятельность и обеспечивать удобрениями клиентов по всему миру в самый критический момент продовольственного кризиса.

3 июня Александра Мельниченко попала под санкции ЕС из-за военной операции России на Украине. В ЕС посчитали, что она извлекает выгоду из состояния своего супруга Андрея Мельниченко, который ранее также попал под санкции ЕС.

Как обосновали в ЕС, его включили в перечень тех бизнесменов, которые «оказывают поддержку и получают выгоду от правительства Российской Федерации или обеспечивают ему существенный источник дохода».

Напомним, что «Еврохим» является одним из ведущих мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений.

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