В России спрогнозировали реакцию НАТО в случае военного конфликта с Польшей

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5 июня, воскресенье | Последнее обновление — 08:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В США испугались последствий решения Байдена по Украине
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Судьба подарила мне шанс своими глазами наблюдать совсем иную жизнь и видеть, как реагирует общество, защищая себя. И на бытовом уровне, и на уровне культуры.
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В современных экономических условиях перед железнодорожниками стоит задача нарастить экспорт – и одновременно не уменьшить надежность, безопасность и предсказуемость перевозок, а также обеспечить транспортную доступность.
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Война – этическая антинорма. Ее всеми силами нужно предотвращать. Но война – историческая норма. Смена войны и мира есть смена дня ночью. Она естественна и вечна, пока живут люди.
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В России спрогнозировали реакцию НАТО в случае военного конфликта с Польшей
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Гипотетическое столкновение Польши с российской армией на Украине не приведет к началу боевых действий между Россией и НАТО, выразил мнение политолог Андрей Суздальцев.
В качестве примера он привел Фолклендскую войну (2 апреля – 14 июня 1982 года) – вооруженный конфликт между Аргентиной и Великобританией. На тот момент Соединенное Королевство было членом Североатлантического альянса, однако участвовало в конфликте самостоятельно, передает РИА «Новости».
«Я также не согласен со странным мнением, что боестолкновение Польши с российской армией автоматически приведет к войне между Россией и НАТО. На территории Польши – возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее», – высказался Суздальцев в беседе с «Украиной.ру».
По его мнению, Варшава может начать спецоперацию на Украине, не привлекая поддержку войск НАТО. «Мы прекрасно понимаем, что Польшу могут обеспечить всем необходимым, чтобы она могла заменить разгромленные ВСУ», – пояснил политолог.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Во Франции потребовали пожизненного заключения для Зеленского
Читатели французской газеты Le Figaro потребовали пожизненного заключения для президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мясником» и «предводителем киллеров».
Соответствующие комментарии пользователи оставили под статьей, посвященной поставкам Киеву американских реактивных систем залпового огня.
«У Зеленского есть только два варианта: пожизненное заключение или физическое и окончательное устранение. Это говорю не я, а все украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт. А я им доверяю», – написал один из читателей, пишет «Газета.Ru».
Другой комментатор назвал Зеленского «мясником Украины», обладающим «армией киллеров».
Один из читателей указал, что Киев «бомбит гражданские районы Донбасса» «при преступном равнодушии Запада». В свою очередь президента США французы обвинили в том, что он думает только об интересах Америки, в то время как российский лидер Владимир Путин «преподают остальному миру урок того, как вести себя с теми, кто вам угрожает».
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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Спикер парламента Венгрии заподозрил у Зеленского проблемы с психикой
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Президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью HirTV.
Он указал на не совсем адекватную манеру поведения лидера бывшей советской республики на международной арене. «Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии (Олафа Шольца)», – приводит слова политика РИА «Новости».
Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер.
Напомним, популярность Шольца резко упала из-за Украины. Его рейтинг снизился до самого низкого уровня с момента вступления в должность. Шольцу может грозить позорная отставка.
Ранее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании. Напомним, противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков, его оппонентами было опубликовано видео, на котором на Зеленского высыпали вещество, имитирующее кокаин.
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ВС России нанесли удар по центру подготовки ВСУ с иностранными инструкторами
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Министерство обороны России сообщило, что ВС России поразили 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожили центр подготовки, два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Высокоточные удары нанесены по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В этом центре иностранные инструкторы обучали украинских солдат эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777. Также уничтожен пункт дислокации иностранных наемников в Одесской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Удалось уничтожить 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения.
Также над Одессой был сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины и 17 беспилотников, в том числе российскими средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2».
С начала спецоперации уничтожено: 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотников, 328 ЗРК, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 артиллерия и минометы, а также 3405 единиц специальной военной автомобильной техники.
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WP: Украинские военные в ужасе от артиллерийской мощи ВС России
Проводимые российскими ВС артиллерийские обстрелы деморализуют украинских военнослужащих, они сокрушаются по поводу отсутствия достаточного количества боеприпасов и существенной помощи для возврата территорий, говорится в статье The Washington Post.
«Российская артиллерия ведет огонь с утра до вечера. Если наша сторона выстрелит в них один раз, то мы получаем 10 или 15 [выстрелов] в ответ. Нам нужна помощь. Если бы речь шла о пехоте против пехоты, мы могли бы что-то с этим сделать. Но они в 10 км просто бросают в нас бомбы», – приводит The Washington Post слова одного из командиров нацбатальона «Днепр-1» Владимира Погорелого.
Издание называет сложившуюся «ситуацию сложной для морального духа украинских военнослужащих».
«Количество огневой мощи, количество взрывов, длительность и продолжительность атак - все это вместе взятое, а также тот факт, что вы не можете защищаться от этого, не можете сбивать снаряды, означает большое количество жертв, и это также невероятно деморализует. Это дезориентирует. Отсюда и появляется нервное истощение в боевых условиях». По его словам, такие артиллерийские обстрелы «наводят страх и опустошают украинских военнослужащих». В материале также подчеркивается, что «постоянные артиллерийские обстрелы также препятствуют способности Украины укреплять позиции и удерживать нынешние территории», – цитирует газета эксперта из вашингтонского Американского института предпринимательства Фредерика Кейгана.
Авторы статьи рассказали, что украинские военнослужащие «сокрушаются по поводу отсутствия достаточного количества боеприпасов и говорят, что без существенной помощи» не смогут вернуть территории.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери страны составляют порядка 60-100 военнослужащих убитыми и около 500 ранеными. «При таких темпах Украина потеряет за 2,5 месяца столько же войск, сколько Соединенные Штаты потеряли в Ираке и Афганистане за 20 лет», – предполагают авторы статьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вооружения на Украине российские системы ПВО щелкают, как орехи, уже уничтожены десятки.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина несет катастрофические потери.
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Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса
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Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается, и она не должна лезть в эти вопросы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Параллельно с требованиями выполнить Минские договоренности, мы долгие годы напоминали Западу о том, что его курс на расширение НАТО плохо кончится. Во-первых, оказывается, нам врали, когда Советскому Союзу пообещали, что НАТО не будет расширяться. Альянс расширялся с тех пор пять раз. Сейчас планируется уже шестое расширение. Во-вторых, мы давно предупредили, когда они стали втягивать в НАТО Украину, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации. Они отвергли проект Договора о гарантиях безопасности в Европе, который мы предложили в 2009 году», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства РФ РИА «Новости».
«В 2021 году они проигнорировали еще один проект, который мы предложили и США, и (отдельный договор) НАТО. Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение Альянса и возможное участие в этом процессе Украины – не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», – сказал российский министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
Он также отметил, что параллельно Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.
«Думаю, лет десять они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств. Всем, по большому счету, управляют. Западные страны отказывались от всех наших разумных предложений и компромиссов и этим оправдали наши худшие опасения, что на практике из Украины создавали плацдарм для того, чтобы угрожать и сдерживать Российскую Федерацию. Вот почему у нас не осталось другого выбора, кроме как признать эти республики. ЛНР и ДНР должны были получить от Украины особый статус и остаться в составе Украины», – пояснил глава МИД РФ.
Он напомнил, что в отношении них украинские вооруженные силы, «национальные батальоны» продолжали агрессивную линию, ежедневные обстрелы. По словам Лаврова, за годы саботажа Минских договоренностей 14 тыс. мирных жителей было убито в результате прямых обстрелов городов, гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы, детские сады. «Жаль, что в Европе складывается впечатление, что до 24 февраля сего года никто не понимал, что происходит. Это говорит только об одном – западные политики не хотели затрагивать данные темы в медийном пространстве, чтобы их население, избиратели понимали, что в реальности происходит», – заключил министр.
Напомним, в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил страны НАТО в нежелании учитывать законные интересы Москвы в ходе переговоров по гарантиям безопасности. В конце марта помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что на территории Украины усилиями Североатлантического альянса годами создавался антироссийский плацдарм, требования России по безопасности игнорировались. 20 февраля президент России Владимир Путин указал лидеру Франции Эммануэлю Макрону о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности.
В январе глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Полученный от Запада ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Госдуме назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.
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ВСУ при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской
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При отступлении из города Святогорск Донецкой Народной Республики военные 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры.
По словам местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства пустили очередь из зажигательных боеприпасов из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак», рассказали в министерстве обороны России в Telegram-канале.
После поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного населенного пункта Сидорово.
В ведомстве отметили, что ВС РФ не ведут боевых действий в этом районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника.
Напомним, мощный пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР, о пострадавших и погибших не сообщалось.
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Названо место проведения военных учений НАТО с участием 16 стран
Масштабные ежегодные международные военные учения НАТО Baltops 22 с участием 16 стран пройдут в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня, сообщил портал LSM со ссылкой на вооруженные силы Латвии.
«В регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня пройдут масштабные ежегодные международные военные учения Baltops 22 с участием 14 членов НАТО – США, Бельгии, Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Турции, а также двух стран-партнеров НАТО – Швеции и Финляндии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Во время учений участники продемонстрируют свою готовность обеспечить коллективную защиту в Балтийском регионе, тем самым укрепляя региональную безопасность.
Начнутся учения в Стокгольме, а далее последуют тактические маневры в акватории и воздушном пространстве региона Балтийского моря, а завершатся учения в Киле (Германия).
«В территориальных водах Латвии и в зоне ответственности 4-й Курземской бригады Земессардзе пройдут несколько тактических операций с участием кораблей, воздушных судов и бронетранспорта союзников, в том числе высадка морского десанта», – говорится в сообщении.
Всего в учениях примут участие более 4000 солдат морских, воздушных и сухопутных войск, а также морской десант, более 60 самолетов и 40 кораблей различного класса.
Ранее сообщалось, что турецкая сторона отменила и перенесла несколько учений Североатлантического альянса из-за положений Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море.
В США испугались последствий решения Байдена по Украине
Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, предупредил эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье для журнала American Thinker.
Как отмечает автор статьи, сначала президент США заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты для ударов по России, однако несколько дней спустя глава американской администрации поменял свое мнение и объявил о решении «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами», передает РИА «Новости».
Автор публикации привел слова источника из администрации Байдена, согласно которым передаваемые Украине системы смогут «поражать цели на удалении до 80 километров». «Безусловно, когда украинские войска получат эти ракетные системы, ничто не помешает им поражать цели на территории России», – предположил обозреватель.
Публицист отметил, что такой разворот в политике Байдена случился сразу после того, как Соединенные Штаты поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В ответ, как напомнил Семпа, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет.
«Остается лишь гадать, чем все это закончится», – подчеркнул автор, призвав Байдена «не дразнить русского медведя». «Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной», – предупреждает Семпа.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Во вторник стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Зеленский представил США новую платформу для сбора пожертвований
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Вашингтону, представив новую платформу для сбора пожертвований на гуманитарные проекты для Украины.
«Нужно, чтобы людям было, куда возвращаться. Уже сейчас. Уже сегодня. Вот почему я инициировал создание специальной платформы – United24», – заявил Зеленский в видеообращении на английском языке, которое он начал словами «приветствую Вашингтон», передает РИА «Новости».
Напомним, в мае Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 млрд долларов. Закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».
Путин прокомментировал решение США направить Украине новые вооружения
Вооружения на Украине российские системы ПВО щелкают, как орехи, уже уничтожены десятки, заявил президент России Владимир Путин в интервью «Россия1».
«Их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки», – цитирует РИА «Новости» президента.
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
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США призвали отказаться от поддержки Украины
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Любая попытка НАТО вмешаться в конфликт напрямую обернется катастрофой, США должны отказаться от поддержки Украины, так как она лишь усиливает напряженность в отношениях России и Запада, пишет American Thinker.
«Поставки оружия на Украину вряд ли спасут Киев, все чаще западные политики говорят о более решительных мерах помощи. <…> Любая попытка НАТО вмешаться напрямую в конфликт обернется катастрофическим ущербом», – говорится в статье обозревателя американского журнала American Thinker, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта, баланс сил в Восточной Европе складывается в пользу Москвы, которая обладает естественным правом ответить на решительные действия западных союзников. В результате Вашингтон загонит себя в ловушку, единственный выход из которой означает ядерную войну и полное уничтожение.
Ранее на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, поставляя на Украину оружие, что увеличивает риски прямого столкновения России и США.
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Около 1,5 тыс. человек обратились за получением российского гражданства в Херсоне
Порядка 1,5 тыс. человек обратились в открытый в Херсоне пункт приема документов с заявлениями на получение российского гражданства, взяты в работу уже более 200 пакетов документов, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас уже подали, было обработано, около 1,5 тыс. заявлений, принято в работу более 200. Но пока одна точка, а людей очень много [желающих получить гражданство РФ]», – передает ТАСС его слова.
Стремоусов добавил, что пункты приема документов для желающих получить российское гражданство в скором времени начнут открываться в районах Херсонской области, первые появятся в Новой Каховке и прилегающем районе.
«Пока только в Херсоне [открыты точки приема документов на российское гражданство]. Но мы сейчас планируем открыть три в Новой Каховке и одну где-то в районе», – рассказал он.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
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При обстреле ВСУ поселка в Брянской области пострадал человек
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ВСУ обстреляли поселок Случевск в Брянской области, загорелось два дома, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня ВСУ обстреляли поселок Случевск Погарского района. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Среди жителей есть один пострадавший – мужчина получил легкое осколочное ранение», – сообщил в своем Telegram-канале Александр Богомаз.
По данным губернатора, мужчина доставлен в Погарскую ЦРБ, ему оказана всесторонняя медицинская помощь. На месте происшествия работают все оперативные службы.
Село Случевск расположено в Погарском районе Брянской области, оно входит в Чаусовское сельское поселение. Расположено на правом берегу реки Судости, в 1 км от границы с Украиной.
Ранее дома и школа получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ окраины села в Суджанском районе Курской области.
Минобороны России перебросило на территорию Курской области дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности региона с учетом обстановки в приграничных с Украиной районах.
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СМИ: Украина попросила Индию стать гарантом ее безопасности
Украинские власти обратились к индийским коллегам с предложением стать одним из гарантов безопасности Киева, сообщает издание The Hindu со ссылкой на дипломатические источники.
«Мы также ожидаем, что Индия будет активно участвовать в послевоенном строительстве (на Украине). Мы также ожидаем (со стороны Индии – прим. ВЗГЛЯД) дополнительной гуманитарной помощи, медикаментов и некоторой технической и финансовой помощи», – передает РИА «Новости» со ссылкой на индийское издание.
Ранее власти Индии и частные компании направили на Украину более 230 тонн гуманитарной помощи. Глава Украины Владимир Зеленский заявлял, что Индия может стать гарантом безопасности Украины наряду с Китаем и Турцией.
Серия взрывов прогремела в Донецке
Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из БМ-21 «Град», сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.05 – н.п. Тоненькое – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», – приводит РИА «Новости» сообщение представительства.
Ранее украинские военные за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО «Град» и 20 снарядов калибром 122 миллиметра.
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