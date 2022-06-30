В Минпросвещения разъяснили преимущества единого образовательного стандарта

Внедрение единого образовательного стандарта в школах не означает отказ от инноваций в сфере обучения школьников, заявил директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Максим Костенко.

«Говоря об основных федеральных образовательных программах, это те программы, которые создают базис, это высокий минимум для каждой из образовательных организаций, мы выступаем за такие федеральные образовательные программы, которые ни в коем случае не перекрывают источник творческой активности школ и образовательных организаций, имеющих свой подчерк, свой подход», – передает его слова «Интерфакс».

«Естественно, остаются инструменты федеральной инновационной площадки, более того, усиливается их роль, авторский подход для достижения результатов обучения», – добавил Костенко.

По его словам, на сегодняшний день существует утверждаемый Минпросвещения примерный план образовательных программ, а школа сама разрабатывает программы в соответствии со стандартами, но в случае принятия единого стандарта, он станет базисным учебным планом, определяющим календарно-тематическое планирование, внеурочную деятельность, воспитательную работу.

Костенко добавил, что ведомство также согласно с предложениями законопроекта о возложении на Министерство просвещения как на регулятора «ответственности за планирование, содержание учебников, анализ соответствия передовым научным разработкам».

Он считает, что это позволит создать учебники, отражающие содержание федеральных образовательных программ, что будет способствовать созданию равных условий для обучающихся из любого населённого пункта РФ, поможет снизить нагрузку с учителей.

«Нам кажется, что это (введение федеральных программ – прим. ВЗГЛЯД) будет способствовать не только повышению той самой синергии, созданию на практике равных условий для обучающихся из любого муниципалитета, населенного пункта РФ, но и будет способствовать помощи учителю, не только методической, но и снижению бюрократической нагрузки», – сказал Костенко.

«К сожалению, мы сегодня это видим, нам про это говорят и родители, учителя: множественность интерпретаций подходов в каждой конкретной образовательной организации, иногда в каждом конкретном классе <...> синергию общих действий, эффективных действий снижает. Не всегда это ведет к повышению качества образования, о котором мы говорим, не всегда это способствует субъективному ощущению удовлетворения от системы образования», – цитирует его ТАСС.

По его словам, проблема видна на примере трудовой миграции, когда ребенок внутри муниципалитета перешел из одной школы в другую. Сегодня в начальной школе может быть более 10 образовательных программ, которые выбирает учитель.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что при подготовке учебников в Министерстве просвещения на конкурсной основе будет подбираться авторская группа, «затем создаётся содержание, сам учебник, содержание утверждается научно-методическим советом, затем это утвержденное содержание вывешивается в открытый доступ, и можно печатать этот учебник».

«То есть, единое содержание, а потом, пожалуйста, печатайте, обложку выбирайте. Министерством предлагается закрепить это юридически», – добавила Казакова.

Она также сказала, что предлагаемые поправки в закон «Об образовании» о внедрении единого стандарта в программах российских школ и в содержании учебников, не будет внесено в Госдуму до тех пор, пока не пройдет детальное обсуждение с профессиональным и экспертным сообществом.