Автомобилисты России выступили против отмены штрафов за мелкие нарушения ПДД

За забытые дома водительские права и документы на машину давно пора полностью снять ответственность, так как вся информация есть в единой базе. Однако допускать отмену штрафов за езду с грязными номерами или на неисправном транспортном средстве нельзя, так как это приведет к целому ряду неблагоприятных последствий, сказал газете ВЗГЛЯД Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя соответствующие разработанные поправки в КоАП.

СМИ сообщают, что в «автомобильную» главу Кодекса об административных правонарушениях разработаны поправки, которые отменяют штрафы за ряд мелких нарушений ПДД. Например, предлагается заменить на предупреждение штраф за грязный номер, невыключенный указатель поворота или забытые дома водительские права. Также планируется ужесточить ответственность за серьезные проступки, например, за превышение средней скорости.

«Как я вижу, поправки предложены с одной целью: замаскировать установление административной ответственности за превышение средней скорости. Это уже практиковалось, Верховный суд Российской Федерации признал это неправомерным, что правильно, так как правонарушения всегда имеют конкретное место и время», – говорит Похмелкин.

Он также обратил внимание на то, что за «забытые дома права или документы» нужно не просто снизить ответственность до предупреждения, а полностью убрать ее, поскольку в современном мире все эти данные есть в единой доступной базе. Что касается полной отмены штрафов за непроведение техосмотра или езды с загрязненными нечитаемыми номерами, то это относится к довольно серьезным нарушениям, которые при определенных условиях могут повлечь за собой целый ряд неблагоприятных последствий.

«Человек с грязными номерами совершенно спокойно может скрыться с места ДТП, и его будет очень трудно идентифицировать, обнаружить и привлечь к ответственности. А что касается непроведения техосмотра, то ответственность за это несут только те водители, которые перевозят пассажиров и грузы. Выходит, официально можно будет перевозить людей на неисправном ТС, что странновато, на мой взгляд. Другой ответственности за это не предусмотрено», – рассуждает собеседник.

В июне прошлого года в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око» сообщали, что в России может быть введена административная ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Объясняется, что скорость будет высчитываться автоматически с помощью двух синхронизированных камер, фиксирующих время, за которое человек преодолел данное расстояние. Похмелкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД усомнился в правомерности данной инициативы, поскольку любое правонарушение в качестве обязательного признака имеет конкретное место и время.