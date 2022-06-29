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Байден назвал соглашение Швеции и Финляндии с Турцией шагом в НАТО
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Президент США Джо Байден поздравил Стокгольм, Хельсинки и Анкару подписанием трехстороннего меморандума, назвав достигнутое соглашение ключевым шагом к тому, чтобы Финляндию и Швецию пригласили в НАТО.
«Поздравляю Финляндию, Швецию и Турцию с подписанием трехстороннего меморандума – это ключевой шаг к тому, чтобы НАТО пригласила вступить в альянс Финляндию и Швецию, что укрепит наш союз и повысит нашу коллективную безопасность. Это прекрасное начало для саммита [НАТО]», – приводит слова политика ТАСС.
Во вторник НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Для поддержки заявки на вступление в альянс со стороны Анкары Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства перед Турцией по борьбе с терроризмом и отказу от эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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В Латвии заявили о первом шаге ЕС и НАТО по отделению Калининграда от России
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Ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград, заявил бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24.
«Это (ограничение транзита в Калининградскую область – прим. ВЗГЛЯД) первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда... бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», – сказал Гулбис, передает РИА «Новости».
По его словам, лидеры западных стран сейчас «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Гулбис полагает, что президент США Джо Байден должен был бы из-за начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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В Совфеде предупредили НАТО о «мясорубке» при нападении на Калининград
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Любая попытка отторгнуть от России Калининград закончится военным столкновением с Россией, Литва и Польша первые попадут в эту «мясорубку», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор выразил мнение, что такого рода высказывания нацелены на то, чтобы прощупать решимость и твердость Москвы. Однако, как подчеркнул Джабаров, на Западе «не должны обольщаться», Россия никогда не отдаст ни пяди своей земли, передает РИА «Новости».
«И любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», – отметил сенатор в беседе с РБК.
Джабаров также выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область, отметив, что ЕС уже пошел на исключения из санкций, которые позволяют возить все товары через Литву. «Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет», – подчеркнул первый зампред комитета Совфеда по международным делам.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Соединенным Штатам предсказали раскол на «красную» и «синюю» нации
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В 2020-х годах давление на единство внутри США продолжит усиливаться из-за растущих разногласий между республиканцами и демократами, говорится в статье старшего редактора журнала The Atlantic Рональда Браунштейна.
«Скорее всего, пришло время перестать говорить о «красной» (республиканцы – прим. ВЗГЛЯД) и «синей» (демократы – прим. ВЗГЛЯД) Америке», – передает РИА «Новости» текст статьи Браунштейна.
«Когда мы думаем о Соединенных Штатах, мы совершаем фундаментальную ошибку, представляя их как единую нацию, мраморную смесь «красных» и «синих» людей», – приводятся в статье выводы политтехнолога и председателя проекта Analyst Institute Майкла Подхорцера. «Но на самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций – синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность», – уверен политтехнолог.
По словам Браунштейна, усиливающиеся разногласия между «красными» и «синими» штатами представляют собой возвращение к тем разделительным линиям, которые существовали на протяжении большей части истории США.
«Все это подпитывает процесс, который я именую «великим расхождением» между синими и красными штатами. Само по себе это расхождение оказывает невероятное давление на сплоченность страны, однако происходящее все больше похоже лишь на промежуточный пункт», – говорится в статье.
Как отмечает автор, Подхорцер не пророчит США новую гражданскую войну, однако предупреждает, что в 2020-х годах давление на фундаментальное единство страны, вероятно, продолжит усиливаться.
«Нарастающее расхождение – и антагонизм – между красной и синей нациями является определяющей характеристикой Америки XXI века. Это существенная перемена по сравнению с серединой XX века, когда основной тенденцией было всеобщее сближение», – считает Браунштейн.
С точки зрения Подхорцера, растущее разъединение означает, что за периодом стирания различий настает время, когда коренные различия, восходящие к самому основанию страны, вновь всплывают на поверхность. А по мнению политолога из Университета Джона Хопкинса Лиллианы Мейсон, по мере увеличения раскола между двумя частями страны «возникают риски действительно глубоких потрясений, социальных потрясений, которые коснутся не только наших чувств и мнений».
«Это вовсе не значит, что американцы обречены снова сражаться друг с другом, как это случилось после 1850-х. Но это значит, что 2020-е годы могут принести с собой самые серьезные угрозы для стабильности нашей страны с того мрачного и лихого времени», – резюмирует Браунштейн.
Напомним, представители Республиканской партии в штате Техас потребовали проведения в 2023 году референдума, на котором предлагается решить, должен ли штат выйти из состава США.
Газета ВЗГЛЯД ранее оценила шансы на то, что некогда независимая Республика Техас станет американским аналогом ДНР.
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Газпром возобновил поставки по «Турецкому потоку»
Газпром завершил плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», возобновив поставки по нему, сообщили в компании.
«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20.00 мск», – сообщил Газпром в своем официальном Telegram-канале.
«Турецкий поток» – газопровод, по которому Газпром из России через Черное море отправляет газ в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.
Ранее сообщалось, что с 21 по 28 июня поставки газа по «Турецкому потоку» будут на плановом ежегодном техническом обслуживании. Приостановку потока согласовали со всеми сторонами заранее.
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Турция увидела причину ситуации на Украине в «неправильном миропорядке»
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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил российскую спецоперацию на Украине, но заявил, что к ней привел «неправильный миропорядок» во главе с США.
Калын заявил, что российские «действия неправильны». «Но что этому предшествовало?» – спросил он. Как указал представитель президента Турции, «в новом порядке на вершине пирамиды находится сверхдержава, а под ней пять или шесть великих сил: Россия, Китай, Англия, Франция, Германия» – а «ниже средние страны и другие страны».
По его словам, «со временем Китай быстро поднялся на вершину экономической пирамиды» и «стал второй экономикой в мире», Россия же «начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Haberturk.
«Те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта. Это никогда не оправдывает вторжение России в Украину. Но когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка», – сказал Калын.
Напомним, Калын заявил, что Анкара не вводит санкции против России и не собирается к ним присоединяться. Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В декабре президент России Владимир Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России. Москва предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса. Глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
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Турция согласилась на прием Швеции и Финляндии в НАТО
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НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии, детали пока не разглашаются, сообщила пресс-служба НАТО.
«Состоится церемония подписания соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией и пресс-конференция генсека НАТО», – отметила пресс-служба, передает ТАСС.
Стороны подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде, сообщил гостелеканал TRT Haber, который привел видео с церемонии подписания. Церемония подписания состоялась сразу после переговоров с участием президента Турции Тайипа Эрдогана. С турецкой стороны документ подписал глава МИД Мевлют Чавушоглу.
Как отмечает финская газета Helsingin Sanomat, встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон продлилась два часа и дала надежды на сдвиг с мертвой точки. Стороны прорабатывают совместный документ, однако пока неясно, будет ли это простое заявление или меморандум.
По сведениям финской газеты Iltalehti, в этом документе могут быть положения о приверженности сторон борьбе с терроризмом, а также некие пункты, которые снимут обеспокоенности Турции. Газета, однако, отмечает, что это заявление может считаться декларацией о намерениях.
Ранее СМИ сообщили, что президент Турции Тайип Эрдоган представит специальные документы по поддержке Швецией и Финляндией боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на саммите лидеров НАТО в Мадриде.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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Россия ввела санкции против жены и дочери Байдена
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Министерство иностранных дел России сообщило, что расширен американский стоп-лист еще на 25 человек, включая супругу и дочь президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
«В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в «стоп-лист» вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы «Макфол-Ермак», которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
То есть под санкции попала супруга президента США Джилл Байден и их дочь Эшли Байден.
Ранее Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине, также будут применены санкции против «частных военных компаний», военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками. Кроме того, Байден объявил о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 млрд долларов.
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Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России
Финляндия ввела запрет на ввоз крепкого алкоголя из России в соответствии с санкциями Евросоюза, сообщил финский телеканал YLE, ссылаясь на Таможенную службу страны.
Запрет наложили на ввоз водки, джина, виски, ликера. Под ограничения не попали слабоалкогольные напитки, например, пиво, сидр и вино, сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram.
Отмечается, что алкоголь нельзя будет ввозить в Финляндию ни в частном порядке, ни в рамках коммерческих поставок. Запрет распространяется и на магазины беспошлинной торговли «duty free» на границе между Финляндией и Россией.
«На долю привезенных из-за границы в Финляндию алкогольных напитков приходится около 14% общего потребления», – пишет издание.
Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
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Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства перед Турцией
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Швеция и Финляндия обязались сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом и не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщили в канцелярии президента Турции.
«Взяты обязательства по полному сотрудничеству с Турцией в борьбе против РПК и ее филиалов, по солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и не поддерживать РПК/YPG и FETO», – приводит РИА «Новости» слова сотрудника канцелярии президента Турции.
Кроме того, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде обязались уйти от политики эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности. «Взято обязательство ухода от эмбарго в сфере оборонно-промышленного комплекса и по расширению сотрудничества в этой области», – сообщили в канцелярии президента Турции.
Ранее во вторник НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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Турция отказалась присоединяться к санкциям против России
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Анкара не вводит санкции против России и не собирается к ним присоединяться, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Калын сообщил, что в этом вопросе «систематического давления» на Турцию нет. Однако, по его словам, «периодически такие запросы поступают». «Я уже сказал, мы не можем этого сделать, так как это ударит по нашей экономике прежде всего», – заявил он. Калын также подчеркнул посредническую роль Анкары, «ведь все идет через Турцию», передает РИА «Новости» со ссылкой на Haberturk.
Калын заявил, что Турция «проводит в отношении России взвешенную политику», она «не вводит санкций и не будет к ним подключаться», намерена «соблюдать свои интересы». «Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией?» – приводит его слова ТАСС.
Как заявил представитель президента Турции, экономические отношения его страны с Россией «носят такой характер, что введение санкций нанесет больше ущерба экономике Турции», чем самой России. В результате Турция «заняла четкую позицию» по данному вопросу, «на Западе ее приняли».
Напомним, британская Financial Times указывала, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов в автофургоне
Губернатор штата Техас, представитель Республиканской партии Грег Эббот выразил мнение, что более 40 нелегальных мигрантов, тела которых обнаружили в фуре в пригороде Сан-Антонио, погибли из-за проводимой президентом США Джо Байденом политики.
«По меньшей мере 42 человека найдены мертвыми в грузовике с мигрантами в Техасе. Эти смерти на Байдене. Это результат его смертоносной политики открытых границ», – приводит слова губернатора Техаса ТАСС.
Ранее внутри 18-колесной фуры в пригороде Сан-Антонио на территории штата Техас обнаружили тела 46 нелегальных мигрантов. Причиной смерти людей, предположительно, стал тепловой удар. Еще 16 человек, находящихся внутри, были госпитализированы.
Напомним, в конце января 45-й президент США Дональд Трамп призвал главу действующей американской администрации Джо Байдена беспокоиться о «вторжении» нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты. В январе 2021 года Байден отменил введенный Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе.
В ЛНР рассказали о планах Киева разместить базы НАТО в Харьковской области и ДНР
Киев хотел предоставить место под базы НАТО в Харьковской области и Донецкой республике сразу после масштабного наступления на Донбасс, заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Они [базы НАТО] должны были появиться в Купянске (город в Харьковской области – прим. ВЗГЛЯД) и на южном направлении. Это Мариуполь и Бердянск», – передает ТАСС слова Киселева.
По его словам, строительство планировалось начать «сразу после полномасштабного наступления на Донбасс, запланированного на февраль 2022 года».
Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе. По словам главы ведомства, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, однако Киев не рассматривают как кандидата.
Шольц подсказал Байдену, как вести себя во время фотографирования
Президент США Джо Байден не услышал команду фотографа на саммите «Большой семерки» (G7), но ситуацию спас канцлер Германии Олаф Шольц, который привлек внимание американского лидера.
«Джо, повернись», – обратился Шольц к Байдену, который в момент фотосессии просматривал документы, развернувшись к столу, передает радио «Sputnik».
Газета The Washington Post сообщала, что лидеры государств «Большой семерки» за обедом говорили о президенте России Владимире Путине, в шутку рассуждая о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера.
Ранее президент США Джо Байден на встрече с представителями ветроэнергетики случайно перевернул и показал присутствующим подготовленную своими сотрудниками шпаргалку, в которой подробно было расписано, что он должен делать на мероприятии.
Еще в марте Байден на пресс-конференции использовал шпаргалки, содержащие ключевые моменты по затрагиваемым темам и данные о присутствовавших журналистах.
Напомним, это далеко не первый случай, когда окружающие Байдена заявляют о тревоге за его умственные способности. Не так давно президент США посетил церковь в городке Рехобот Бич. Он вышел из нее в приподнятом настроении. Когда президента США спросили о самочувствии, он подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Белый дом: Новая концепция НАТО будет содержать «жесткую» риторику в адрес Китая
США ожидают, что обновленная стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять в ходе предстоящего в конце месяца саммита альянса в Мадриде, будет содержать ряд «жестких» формулировок относительно Китая, заявил в воскресенье журналистам представитель Белого дома высокого ранга.
«Команды различных стран продолжают вносить последние изменения в текст стратегической концепции. Мы уверены, что получим очень хороший результат. Стратегическая концепция НАТО будет содержать жесткую риторику в адрес Китая, что станет существенным отличием от документа 2010 года, когда Китай не был упомянут вовсе, а Россия называлась стратегическим партнером или вроде того», – сказал представитель американской администрации, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в новой стратегической концепции НАТО Россия рассматривается как первоочередная угроза Североатлантическому альянсу, но изложены и долгосрочные вызовы со стороны Китая, сообщили в Белом доме. Ожидается, что концепция будет принята на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Как заявил чиновник американской администрации высокого ранга, в обновленной натовской стратегии «Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу». Однако «в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР», сказал чиновник Белого дома.
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Трамп оказался популярнее Байдена в США
Если бы выборы президента США проводились сейчас, большинство избирателей проголосовали бы за экс-главу американского государства Дональда Трампа, а не за действующего лидера страны Джо Байдена, свидетельствуют результаты опроса, проведенного McLaughlin & Associates.
Американцам предлагали ответить на вопрос: «Если бы выборы президента состоялись сегодня, вы бы с большей вероятностью проголосовали за Дональда Трампа, кандидата от республиканцев, или за Джо Байдена, кандидата от Демократической партии?». Трамп, согласно результатам опроса, набрал бы 49%, Байден – 44%.
Кроме того, Трамп лидирует среди кандидатов от Республиканской партии США – на праймериз 2024 года за него готовы проголосовать 59% избирателей. Губернатор Флориды Рон ДеСантис набирает 15%, бывший вице-президент Майк Пенс – 7%, пишет «Московский комсомолец».
Также 50% участников опроса заявили, что вице-президент Камала Харрис «вероятно» станет президентом до истечения первого срока Байдена, 40% считают это маловероятным, 10% не стали отвечать на этот вопрос.
Опрос проводился с 17 по 22 июня. В нем приняла участие 1 тыс. избирателей. Уровень погрешности не указан.
Напомним, сообщалось, что Трамп изучает возможность объявить о намерении выставить свою кандидатуру на пост главы государства до проведения промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2022 года. Байден выразил готовность побороться с Трампом за пост президента США.
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