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Финны предложили США перевести часы на 50 лет назад из-за отмены права на аборт
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В Финляндии большинство политиков были шокированы решением Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности, которые вступили в силу 49 лет назад. Эксперты отметили, что американцы финансируют движения против абортов в Европе.
«Не забудьте перевести часы на 50 лет назад следующей ночью», – заявил Эркка Райло, политический эксперт из издания MustRead, передает Yle.
В Институте демографических исследований Финляндии отметили, что безопасный аборт – право человека.
Министр окружающей среды Мариа Охисало подчеркнул, что в США ограничили права на аборты, те же голоса, которые провозглашают, что победила жизнь, часто выступают, например, против всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию. «Речь идет о контроле, а не о защите жизни. Равенство необходимо постоянно защищать. В противном случае его можно просто стереть», – уточнил он.
По мнению члена Европейского парламента Вилле Ниинисте, абсолютно недопустимый регресс с точки зрения прав женщин: первый штат уже запретил практически все аборты, в том числе для жертв изнасилования и инцеста, сразу после решения Верховного суда посредством заранее подготовленного закона. «На очереди, вероятно, более 10 штатов. Эх, США», – отметил он.
Министр образования Ли Андерссон также прокомментировала данное решение, отметив, что это шокирующие новости в самый разгар прекрасного праздника Юханнус. «Огромное поражение для прав женщин в США, террористическая атака против сексуальных и гендерных меньшинств в Осло. Права человека нельзя воспринимать как должное. Каждый должен работать над установлением равенства каждый день», – добавила она.
«Верховный Талибан*, ой, то есть суд США отказал женщинам в праве посещать школу, ой, то есть в праве на аборт», – написал известный автор Яри Терво.
В то же время некоторые политики обрадовались решению.
Пяйви Рясянен, депутат от христианских демократов заявил, что решение Верховного суда США – хорошая новость для защитников прав ребенка. «Это решение окажет глобальное влияние на дебаты об абортах. Это решение дает надежду всему миру, что законы могут быть изменены для защиты жизни ребенка», – отметил он.
«В мире нашлась человечность. Решение, уважающее жизнь. Право на жизнь – самое важное право человека. Для преодоления жизненных проблем необходимы другие решения, а не прекращение жизни: помощь, поддержка, забота, консультация, усыновление», – считает депутат Пекка Айттакумпу.
Финские эксперты надеются, что запрет на аборты в США вызовет обратную реакцию в Финляндии и что гражданская инициатива по упрощению процедуры аборта продвинется в парламенте.
«Я надеюсь, это отразится таким образом, что гражданская инициатива по упрощению процедуры аборта продвинется, и законодательство об абортах в Финляндии будет таким же, как и в других Северных странах. Чтобы больше не приходилось просить справки от двух врачей, – говорит Риикка Каукоранта, эксперт из Института демографических исследований.
Эксперты подчеркивают, что сексуальные права не должны восприниматься как нечто само собой разумеющееся. В частности, в Польше были недавно ужесточены законы об абортах.
«Тела беременных женщин оказались полем битвы и в Европе. В частности, Agenda Europe – ультраконсервативная фундаменталистская христианская сеть в Европе, тратит большие деньги на то, чтобы добиться запрета абортов, контрацептивов и гомосексуализма. Эта сеть получает миллионное финансирование от американских ультраконсервативов», – отметил эксперт правозащитной организации Amnesty International Пиа Пуу Оксанен.
Напомним, что Америку захлестнули многотысячные акции протеста в ответ на решение Верховного суда отменить знаменательное решение полувековой давности по делу «Роу против Уэйда», гарантирующее конституционное право на аборт. После этого вердикта судей законы, запрещающие аборты в США, должны вступить в силу в 17 штатах.
Президент США Джо Байден поручил министерству здравоохранения и социальных служб принять меры для обеспечения доступности лекарств для абортов и противозачаточных средств «в максимально возможной степени», а его администрация планирует защитить право на поездку в другой штат для аборта.
Позже бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности, самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его решению номинировать трех из девяти действующих судей высшей инстанции.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решение судей «большим шагом назад», а премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter, что «новости, поступающие из Соединенных Штатов, ужасны». Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере прокомментировал события словами «серьезный шаг назад для прав женщин». В том, что «запрет абортов никогда не приводит к уменьшению количества абортов, а только к увеличению числа небезопасных абортов», уверен премьер-министр Бельгии Александр де Кро.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал право на совершение аборта фундаментальным для всех женщин, оно должно быть защищено. Правящая в стране партия «Ренессанс» подготовит законопроект о закреплении в конституции права на аборты.
Путин отреагировал на просьбу Лукашенко зеркально ответить на агрессивные действия авиации НАТО
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Президент России Владимир Путин ответил на просьбу белорусского коллеги Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.
«Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
Политик пояснил, что не имеет в виду расположение российских ядерных боеприпасов в Белоруссии «завтра», но с такими действиями НАТО «шутить нельзя».
Лукашенко добавил, что тренировки НАТО означают, что они что-то задумали. «Иначе зачем тренироваться?» – задался вопросом он.
Президент Белоруссии добавил, что уже поднимал этот вопрос раньше, и тему обсуждали в Минобороны России. «Хотелось бы услышать, как будут здесь развиваться события», – добавил глава белорусского государства.
Путин считает, что сейчас нет необходимости отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО: «Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости». Однако, по его словам, «позаботиться, безусловно, об обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ, мы обязаны», передает ТАСС.
Путин указал, что США хранят в странах Европы 200 ядерных тактических боезапасов, «в основном это атомные бомбы, в шести европейских странах – членах Североатлантического блока НАТО», для их применения подготовлено 257 самолетов. Глава российского государства подчеркнул, что эти американские вооружения находятся за пределами США.
Российская сторона в скором времени планирует передать белорусской комплексы «Искандер-М», которые, «как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», заявил президент России.
Также Лукашенко в ходе переговоров в субботу заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.
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Украина назвала условия переговоров с Россией
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Для того, чтобы переговоры с Россией имели смысл, Украина должна «вытолкнуть» российские войска, заявили в совместной статье главы МИД Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс.
В статье в Sunday Telegraph сказано, что ни «жители Украины», ни «остальной свободный мир» не могут «позволить себе чувствовать усталость», они «должны оставаться сильными и едиными», чтобы «обрести мир и защитить» свой «образ жизни». Кулеба и Трасс призвали «игнорировать пораженческие голоса, которые настаивают на том, что люди начинают уставать, и которые предлагают продать Украину в обмен на скорое завершение неумолимого ужаса», передает ТАСС.
Киев и Лондон полагают, что Россия станет «серьезно относиться к переговорам только после того, как народ Украины вытолкнет войска». Кроме того, подчеркивается, что «не может быть достигнутого в ходе переговоров решения, которое повторяло бы Минские соглашения, за которые Украина заплатила своим суверенитетом, безопасностью и территориальной целостностью», соглашение не должно предполагать территориальные уступки Киевом.
Также в статье содержится призыв «увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения», расширять санкциии против России и полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.
Напомним, глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как рассчитывает провести контрнаступление на некоторых участках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что избранный украинской стороной стиль переговоров с российской не принес Киеву ничего хорошего. Он сообщал, что Украина не предлагала России возобновить переговоры после визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Последние переговоры сторон проходили в конце марта в Стамбуле.
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Президент Литвы отказался от компромисса с Россией по Калининграду
Литовское правительство не пойдет на уступки России и начнет срочные консультации с Еврокомиссией, чтобы избежать ущерба для Вильнюса от антироссийских санкций, заявил литовский лидер Гитанас Науседа.
«Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах», – цитирует Науседу РБК.
Вопрос транзита обсуждался с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, добавил он. По словам президента, Литва «должна применять и будет применять санкции ЕС».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Эксперт заявил о деморализации польских наемников на Украине
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На данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван, заявил эксперт по безопасности Роман Насонов.
«За истекшие сутки уничтожено подразделение польских наемников численностью до 80 человек. Численность наемников в зоне данного конфликта колебалась от максимальной – 20 тысяч – до находящихся сейчас чуть менее 6 тыс. [человек]», – заявил эксперт в беседе с телеканалом 360.
Большинство наемников на Украине приехали из Польши, отметил он. Из них созданы несколько националистических подразделений.
По его словам, сейчас боеспособность этих подразделений сильно снижена. Качество подготовки же самой украинской армии также оставляет желать лучшего.
«О чем это говорит? Что в районе боевых действий часть подразделений – первое – сдается в плен. За истекшие сутки более 800 человек сдались в плен. Это значительная цифра даже по меркам серьезности данной операции», – уточнил Насонов.
Он добавил, что целый батальон в последние сутки отказался выполнять боевые задачи.
Ранее Минобороны России сообщило, что личный состав батальона территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался участвовать в боевых действиях на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения.
Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тысяч будут блокированы в самом городе.
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Хаматова ответила на вопрос об оставленном благотворительном фонде
Фонд помощи детям «Подари жизнь», основанный Чулпан Хаматовой, сейчас работает «сам по себе», рассказала артистка.
«Фонд работает сам по себе. И будет дальше работать. Я остаюсь его учредителем. Как и прежде, всеми силами буду помогать ему отсюда, как всегда и помогала, в качестве волонтера», – цитирует Хаматову «Комсомольская правда».
Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию. Там она участвует в антироссийских акциях.
Депутат назвал причины появления в Германии уполномоченного по защите прав русских
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Создание в Германии должности уполномоченного по защите прав русских – это ответ властей на запросы общества, мнение которого все чаще перевешивает в пользу России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его словам, проблемы пятимиллионного русскоязычного населения Германии обострились после притока в страну украинских беженцев.
«Власти Германии до последнего старались игнорировать проблему отношения к русскоязычным немцам. Это продолжалось бы и дальше, если бы не реакция общества. Назначение уполномоченного по защите прав русских – это явное признание проблемы», – считает зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
В Германии, напомнил депутат, проживает около 5 млн русскоязычных – это выходцы из бывших республик СССР, евреи, кавказцы, русские немцы. «Многие из них являются гражданами Германии, они участвуют в выборах. У кого-то есть вид на жительство. Их дети учатся в немецких школах, ходят в детские сады», – подчеркнул собеседник.
Уполномоченным по защите прав русских в Германии стал выходец из Казахстана, депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт. Также идет процесс регистрации новой правозащитной НКО VADAR (Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии). Она собирается оказывать юридическую помощь всем, кто будет сталкиваться с проявлениями дискриминации, преследованиями или нападениями.
Проблемы русскоговорящих жителей страны усилились после появления в Германии украинских беженцев. «В школах и детских садах происходит травля детей. Поскольку украинские беженцы, по сути, ведут себя как сектанты, то делают все это очень дружно – несколько человек могут поставить на уши всю школу», – пояснил Матвейчев. – «Немцы все-таки народ воспитанный и понимают, что преобладание одной нации над другой – это расизм».
Кроме того, согласно данным соцопросов, отметил политик, в Германии увеличилось число противников оказания помощи Украине (более 40%), за оказание такой помощи выступает 30% населения. «Общественное мнение в Германии стало перевешиваться в пользу России. Это происходит не в последнюю очередь из-за хамского поведения так называемых украинских беженцев. Правда о событиях на Украине постепенно доходит до немцев. Нынешний проамериканский правящий режим не может полностью игнорировать общественное мнение, он вынужден лавировать. Власти прекрасно понимают, что не смогут выполнять дальше свои функции, если на следующих выборах их снесут. Вот поэтому они пытаются делать вид, что будут решать проблему», – указал Матвейчев.
Но, по мнению депутата, деятельность нового уполномоченного будет, скорее, имитацией. Решением проблемы стало бы нормальное соблюдение местных законов беженцами. «Беженцы из восточных стран уже изнасиловали пол-Германии, но немцы все стерпели и проглотили. Точно так же сейчас они терпят в отношении украинцев», – считает депутат.
Матвейчев не видит каких-либо перспектив для межпарламентского сотрудничества по защите прав русскоязычного населения Германии. По его словам, при общении со знакомыми немцами по поводу запуска совместных проектов те отвечали отказом из-за опасений нарваться на неприятности «от американских спецслужб», поэтому «ни один немецкий парламентарий не будет взаимодействовать с российским парламентом».
«Назначение уполномоченного по правам русских – это курс на имитацию. В таких условиях парламентское взаимодействие невозможно. У нас же было раньше огромное количество взаимодействий, а президент России Владимир Путин выступал с речью на немецком языке в бундестаге в сентябре 2001 года. Но по указке англосаксов немцы начали демонизировать Путина, отказались от выгодного сотрудничества с Россией – от дешевого газа, устраивают у себя в стране безработицу, сами провоцируют политические, экономические и прочие кризисы. А от взаимодействия с Госдумой они не получали такой же пользы, как от газа, поэтому тем более прекратили межпарламентское сотрудничество», – подытожил депутат.
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В ЕС захотели нанести России «удар в самое сердце»
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Евросоюз не должен вводить против России такие санкции, которые в итоге нанесут ему больший ущерб, заявил посол ЕС в Великобритании Жуан Вале ди Алмейда в эфире телеканала Sky News.
«Вы упомянули газ. Это чрезвычайно чувствительная тема для наших стран. Есть одна вещь, которую мы не должны никогда делать – применять санкции, которые наносят нам больший вред, чем они вредят тому, против кого они нацелены. Мы должны быть уверены, что санкции имеют поддержку наших избирателей, что они выверенные, взвешенные. (...) Но они, могу вас в этом заверить, наносят сильный удар в самое сердце экономики России», – приводит его слова ТАСС.
В воскресенье с похожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель. На полях саммита G7 в баварском замке Эльмау он прокомментировал решение США, Канады, Японии и Британии ввести запрет на импорт золота из России. «Мы готовы смотреть, изучать… Смотреть, возможно ли целиться так, чтобы это навредило экономике России, а не нашей экономике», – сказал он.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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Кличко заявил о попадании ракеты в жилой дом в центре Киева
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в один из домов в Шевченковском районе в центре украинской столицы.
Как сообщил Кличко в своем Telegram-канале, из дома эвакуировали 25 жителей, четыре человека госпитализированы, в том числе семилетняя девочка, которую достали из-под завалов.
На территории Шевченковского района в центральной части Киева расположены Софийский собор, Золотые ворота, Киевский зоопарк и телецентр.
В Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что Вооруженные силы, принимающие участие в спецоперации на Украине, наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Валуев рассказал о постоянном желании кого-нибудь ударить в Госдуме
Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев пошутил, что во время работы у него возникает желание кого-нибудь ударить.
Валуева в ходе посещения турнира бойцовского промоушена «Наше Дело» спросили, бывали ли у него моменты, когда хочется кому-то на заседании «втащить».
«Это единственная проблема с которой я живу в Государственной думе. Потому что все время хочется кому-то «втащить», а сделать это невозможно», – цитирует Валуева Sport24.
Валуев ранее выступал в тяжелой весовой категории, чемпион мира по версии WBA (2005-2007, 2009), временный чемпион мира по версии WBA (2008-2009).
Ранее Валуев напомнил историю оскорбленному формой СССР экс-премьеру Финляндии.
G7 захотела договориться о предельных ценах на российскую нефть
В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть, сообщил источник в кабмине Германии.
Источник ТАСС заявил, что «идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать». По его словам, G7 ведет разговор «в правильном направлении» и находится на пути по достижению решения. Цель такого шага – не дать России получать выгоду от роста цен на энергетическом рынке.
Напомним, саммит G7 проведут в Германии 26–28 июня. По информации СМИ, американский лидер Джо Байден и другие лидеры стран G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.
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Минобороны Украины нашло виновных в срыве «операции в Северодонецке»
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Cообщения в соцсетях «отчасти срывают военные операции», как это произошло в Северодонецке, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
«Почему нельзя публично говорить, что ВСУ вышли из… или зашли в … населенный пункт до того, как об этом заявит Генштаб. Потому что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции», – приводит слова Маляр UNN.
Маляр заявила, что неудачей в Северодонецке украинская армия обязана самим жителям города, которые якобы «проявляли осведомленность об операции» в Сети до официальных заявлений из Киева. По ее словам, «не дали ВСУ доделать запланированное», передают «Народные новости».
Как заявила Маляр, «одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач», причем «важно это делать в условиях информационной тишины», пишет «Лiга.net».
Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Киев и западные СМИ при этом утверждали, что ВСУ вели контрнаступление в Северодонецке.
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Украинские военные заявили о предательстве со стороны Киева
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Украинское руководство оставило своих военнослужащих погибать в Донбассе, где проводится активная часть спецоперации России, заявил канадский репортер Нил Хауэр.
«Они чувствуют себя преданными своим руководством. Их оставили умирать в безнадежных условиях», – заявил журналист в репортаже CBC News, передает РИА «Новости».
Бойцы ВСУ сообщили Хауэру, что, хотя сообщения о поставках западного вооружения поступают регулярно, самого этого оружия они ни разу не увидели в своих подразделениях.
«Киев не прислал нам нового оружия – и не собирается. <...> У нас есть только наши винтовки. Может быть, один или два ручных противотанковых гранатомета против бронемашин. Как я должен воевать с этим оружием?» – сказал один из бойцов.
Украинское минобороны не стало отвечать на вопрос о том, что часть украинских военных не получают снаряжение, поступающее из США и Европы, заключил Хауэр.
Ранее военный эксперт и полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины.
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Шольц заявил о «ясном сигнале» Путину
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Сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Так он прокомментировал встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау.
«Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», – приводит его слова ТАСС. Шольц приветствовал визит Байдена в Германию.
Между тем, как признавало ранее агентство Bloomberg, что в ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что, хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.
Переговоры канцлера и главы Белого дома проходят в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).
Лидеры обсудят, прежде всего, ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.
Польша обиделась на снятие ее флага с мемориала в Катыни
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Варшава выступает против решения о снятии государственного флага Польши на мемориальном комплексе в Катыни, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.
Пшидач сказал, что «реакция уже наступила». По его словам, «польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала». Консул потребовал от властей России «объяснений этих действий». По словам консула, «они не принимаются польской стороной», передает ТАСС со ссылкой на «Польское радио 24».
Напомним, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, директор Музея современной истории Ирина Великанова объясняла, что флаг Польши на мемориальном комплексе в Катыни снят, так как в современных политических условиях размещение государственной символики Польши неуместно: «Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. Это и циничный снос памятников советским воинам-освободителям, и поддержка неонацистского режима на Украине, прямые поставки вооружений ВСУ, хамские выходки в отношении российских дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши».
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В ЛНР заявили о переходе «Азота» под контроль союзных сил
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Завод «Азот» в Северодонецке теперь контролируется силами ЛНР и ВС России, сообщил подполковник народной милиции республики Андрей Марочко.
«Промзона предприятия «Азот» в городе Северодонецк перешла под полный контроль НМ ЛНР и союзных сил РФ», – написал Марочко в своем Telegram-канале.
Это сообщение подтвердил и глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вся территория к востоку от реки Северский Донец находится под контролем союзнических сил, это жилой сектор и промышленная зона Северодонецка, включая завод «Азот» (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявлял, что украинские военные держат около 600 гражданских лиц на территории завода «Азот» в Северодонецке.
До этого источник, близкий к народной милиции ЛНР, сообщал, что боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться.
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