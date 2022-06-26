Финны предложили США перевести часы на 50 лет назад из-за отмены права на аборт

В Финляндии большинство политиков были шокированы решением Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности, которые вступили в силу 49 лет назад. Эксперты отметили, что американцы финансируют движения против абортов в Европе.

«Не забудьте перевести часы на 50 лет назад следующей ночью», – заявил Эркка Райло, политический эксперт из издания MustRead, передает Yle.

В Институте демографических исследований Финляндии отметили, что безопасный аборт – право человека.

Министр окружающей среды Мариа Охисало подчеркнул, что в США ограничили права на аборты, те же голоса, которые провозглашают, что победила жизнь, часто выступают, например, против всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию. «Речь идет о контроле, а не о защите жизни. Равенство необходимо постоянно защищать. В противном случае его можно просто стереть», – уточнил он.

По мнению члена Европейского парламента Вилле Ниинисте, абсолютно недопустимый регресс с точки зрения прав женщин: первый штат уже запретил практически все аборты, в том числе для жертв изнасилования и инцеста, сразу после решения Верховного суда посредством заранее подготовленного закона. «На очереди, вероятно, более 10 штатов. Эх, США», – отметил он.

Министр образования Ли Андерссон также прокомментировала данное решение, отметив, что это шокирующие новости в самый разгар прекрасного праздника Юханнус. «Огромное поражение для прав женщин в США, террористическая атака против сексуальных и гендерных меньшинств в Осло. Права человека нельзя воспринимать как должное. Каждый должен работать над установлением равенства каждый день», – добавила она.

«Верховный Талибан*, ой, то есть суд США отказал женщинам в праве посещать школу, ой, то есть в праве на аборт», – написал известный автор Яри Терво.

В то же время некоторые политики обрадовались решению.

Пяйви Рясянен, депутат от христианских демократов заявил, что решение Верховного суда США – хорошая новость для защитников прав ребенка. «Это решение окажет глобальное влияние на дебаты об абортах. Это решение дает надежду всему миру, что законы могут быть изменены для защиты жизни ребенка», – отметил он.

«В мире нашлась человечность. Решение, уважающее жизнь. Право на жизнь – самое важное право человека. Для преодоления жизненных проблем необходимы другие решения, а не прекращение жизни: помощь, поддержка, забота, консультация, усыновление», – считает депутат Пекка Айттакумпу.

Финские эксперты надеются, что запрет на аборты в США вызовет обратную реакцию в Финляндии и что гражданская инициатива по упрощению процедуры аборта продвинется в парламенте.

«Я надеюсь, это отразится таким образом, что гражданская инициатива по упрощению процедуры аборта продвинется, и законодательство об абортах в Финляндии будет таким же, как и в других Северных странах. Чтобы больше не приходилось просить справки от двух врачей, – говорит Риикка Каукоранта, эксперт из Института демографических исследований.

Эксперты подчеркивают, что сексуальные права не должны восприниматься как нечто само собой разумеющееся. В частности, в Польше были недавно ужесточены законы об абортах.

«Тела беременных женщин оказались полем битвы и в Европе. В частности, Agenda Europe – ультраконсервативная фундаменталистская христианская сеть в Европе, тратит большие деньги на то, чтобы добиться запрета абортов, контрацептивов и гомосексуализма. Эта сеть получает миллионное финансирование от американских ультраконсервативов», – отметил эксперт правозащитной организации Amnesty International Пиа Пуу Оксанен.

Напомним, что Америку захлестнули многотысячные акции протеста в ответ на решение Верховного суда отменить знаменательное решение полувековой давности по делу «Роу против Уэйда», гарантирующее конституционное право на аборт. После этого вердикта судей законы, запрещающие аборты в США, должны вступить в силу в 17 штатах.

Президент США Джо Байден поручил министерству здравоохранения и социальных служб принять меры для обеспечения доступности лекарств для абортов и противозачаточных средств «в максимально возможной степени», а его администрация планирует защитить право на поездку в другой штат для аборта.

Позже бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности, самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его решению номинировать трех из девяти действующих судей высшей инстанции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решение судей «большим шагом назад», а премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter, что «новости, поступающие из Соединенных Штатов, ужасны». Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере прокомментировал события словами «серьезный шаг назад для прав женщин». В том, что «запрет абортов никогда не приводит к уменьшению количества абортов, а только к увеличению числа небезопасных абортов», уверен премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал право на совершение аборта фундаментальным для всех женщин, оно должно быть защищено. Правящая в стране партия «Ренессанс» подготовит законопроект о закреплении в конституции права на аборты.