В ЛНР рассказали о бегстве иностранных наемников из Северодонецка

Французские, польские, немецкие и американские наемники бежали из Северодонецка, бросая вооружение, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться», – цитирует его ТАСС.

Киселев уточнил, что они переправлялись только ночью, группами по два, по три человека. «Это сведения одного из военнопленных, он им там показывал дорогу», – добавил он.

Как отметил Киселев, «это наемники с Франции, Польши, Германии, Америки – все это подтверждается». По его словам, «все ушли в Лисичанск».

Он также подчеркнул, что в Северодонецке промзона еще не зачищена. «Там находятся «Луганск-1» (добровольческий батальон патрульной службы полиции особого назначения в составе МВД Украины – прим. ВЗГЛЯД) и теробороновцы (силы территориальной обороны ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД). Количество чуть больше тысячи человек. Надеемся, что в ближайшие три-четыре дня завершится все-таки эта эпопея с этими преступниками», – сказал Киселев.

Накануне эксперт по безопасности Роман Насонов заявил, что на данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван.

Ранее сообщалось, что ВС России и подразделения Народной милиции ЛНР проводят зачистку Северодонецка от украинских солдат, которые «не успели удрать» из города.

Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. ЛНР обвинила боевиков украинского нацбатальона «Айдар» в изнасилованиях заложниц на «Азоте».

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