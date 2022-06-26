Российских представителей ЛГБТ ограничили в правах на гей-параде в Варшаве

По требованию общественной организации «Киев-прайд» представители ЛГБТ-сообщества из России были ограничены в правах во время проведения гей-парада в Варшаве, сообщает Agence France-Presse. В частности, на параде запретили демонстрировать российские флаги и баннеры с надписью «Россия».

В столице Польши в субботу, 25 июня, прошло шествие «Парад равенства». Участие в мероприятии приняли десятки тысяч человек, в том числе беженцы с Украины. Общественная организация «Киев-прайд» отказалась от проведения гей-парада в Киеве из-за боевых действий и стала соорганизатором шествия в Варшаве, пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

При этом украинская организация потребовала, чтобы представители ЛГБТ-сообщества России из ассоциации «За свободную Россию» не были допущены к нему в качестве официально участвующей организации. В ассоциации сообщили, что за несколько дней до мероприятия узнали о запрете на использование их логотипа, плакатов со словом «Россия», лозунги, отсылающие к «борьбе за свободную Россию», и флаги, в том числе бело-сине-белый флаг «российского антивоенного движения». Кроме того, им не разрешили баннер с лозунгом «Русские против войны».

В «Киев-прайде» заявили, что «намерения демонстрировать российские флаги любой окраски, выдвигать российские политические требования» организация считает «провокацией», а участие в параде «пророссийских групп» там назвали «циничным и недопустимым шагом».

По подсчетам «Киев-прайда», на параде присутствовали около 300 членов украинских ЛГБТ-организаций.

Также сообщается, что в параде приняли участие мэр Варшавы Рафал Тшасковский и комиссар ЕС по вопросам равенства Элена Далли.

Ранее проживающий в Варшаве журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал, что организаторы гей-парада «запретили российских геев».