Российских представителей ЛГБТ ограничили в правах на гей-параде в Варшаве

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26 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
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Газовую вражду Германии к России остановят морозы

Германия доводит газовые отношения с Россией до полного разрыва Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Заявления властей Германии все больше напоминают польскую риторику. Шольц сказал: никто в Европе не верит Газпрому, что тот снизил прокачку газа по первому «Северному потоку» по техническим причинам. А правительство ФРГ, если верить немецкой прессе, обсуждает национализацию части морской трубы второго «Северного потока». Берлин накалил ситуацию настолько, что дальнейшее ее развитие выглядит печально. Подробности...
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Враждебность к России станет основным законом НАТО

Альянс рассчитывает увеличить численность своих войск в каждой из стран Восточной Европы Георгий Базаев/РИА Новости
Саммит НАТО, который пройдет в Мадриде на следующей неделе, по идее должен открыть новую эпоху. Альянс примет новую стратегическую концепцию, в которой главной угрозой альянсу будет названа Россия. По сути же на саммите лишь зафиксируют положение вещей, сложившееся еще до спецоперации. Настоящим сюрпризом выглядит заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинский вопрос надо решать дипломатически. Подробности...
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Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

Натовские вооружения начали попадать в руки российских специалистов в качестве трофеев Cover Images/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Захваченные в боях с ВСУ французские САУ «Цезарь», вполне вероятно, были отправлены на российский «Уралвагонзавод» для изучения. Это признали в самой Франции и подтвердили уральские оружейники. Благодаря массированной и разнообразной помощи Украине на поле боя может оказаться достаточно натовской тяжелой артиллерии. Если эти системы также станут трофеями, что полезного оттуда могут извлечь наши специалисты? Подробности...
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Байден с треском провалил свое главное обещание

Многие простые американки в одночасье превратились в мощнейшую движущую силу по всей стране Keiko Hiromi/AFLO/
Global Look Press
США охватили многотысячные протесты после отмены Верховным судом конституционного права женщин на аборт. Происходящее указывает не только на углубление раскола и усиление реваншистских настроений в американском обществе, но и на серьезные перемены за пределами страны, вплоть до изменения позиции по украинскому вопросу. Раздражение и разочарование выразили многие мировые лидеры, в том числе ближайшие союзники США. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как шеринг изменил всех нас и как все мы изменили шеринг

Дмитрий Соколов-Митрич
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, колумнист газеты ВЗГЛЯД
Для определения масштабов явления чрезвычайно важна сама философия шеринга. Она исходит из того, что уже появились новые люди, которые не считают владение главным маркером социального успеха. Подробности...

СВО – это Реконкиста по-русски

Владимир Добрынин
Владимир Добрынин, журналист
Россия – никакой не агрессор, а самый настоящий отвоевыватель земель, которые раньше ей принадлежали, но по прихоти некоторых политиков были временно (запомните это слово) утеряны. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Чехия готовит новые антироссийские выходки

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Страной-председателем Евросоюза с 1 июля станет Чехия. Учитывая, что у власти в этой стране находятся фанатики-русофобы, полностью провалившие экономическую политику, ожидания от этого события самые мрачные. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Докуда дойдет русская армия

Обсуждение: 4 комментария

Подарок Макрона для русской армии

Обсуждение: 5 комментариев

Болгары сменили власть из-за России

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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Популярный певец Юрий Шатунов, знаменитый по работе в группе «Ласковый май», скончался на 49-м году жизни. Широкую известность ему принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. У Шатунова остались жена и двое детей
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы слушали песни «Ласкового мая»?
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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    Украинские военные бросили склад с Javelin и NLAW в Харьковской области Двух чехов заподозрили в мародерстве на Украине Соединенным Штатам предсказали раскол на две нации Четыре страны решили запретить импорт российского золота
    Минобороны Украины нашло виновных в срыве «операции в Северодонецке» Украина закупила в Германии 8 тыс. противотанковых гранатометов RGW 90 Matador Джонсон собрался сохранить пост премьера Британии до середины 2030-х годов В Бельгии предупредили об «эффекте домино» из-за нехватки газа

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    Враждебность к России станет основным законом НАТО

    без срочной службы


    В Госдуме предложили разрешить службу по контракту сразу после призыва

    британский подход


    Украина назвала условия переговоров с Россией

    Видео

    «Шансы были минимальными»


    Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

    поставки газа


    Европа начала готовиться к самой суровой зиме

    кандидатство в Евросоюз


    Зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию

    демилитаризация Украины


    Куда российская армия двинется после Донбасса

    китайский опыт


    Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

    страна-председатель


    Вадим Трухачёв: Чехия готовит новые антироссийские выходки

    всемирная история


    Герман Садулаев: Запад искусственно создает угрозу голода

    универсальное мерило


    Глеб Простаков: Русское золото как звено новой системы международных расчетов

    на ваш взгляд


    Вы слушали песни «Ласкового мая»?

    Российских представителей ЛГБТ ограничили в правах на гей-параде в Варшаве

    		    26 июня 2022, 12:38
    Фото: Attila Husejnow/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    По требованию общественной организации «Киев-прайд» представители ЛГБТ-сообщества из России были ограничены в правах во время проведения гей-парада в Варшаве, сообщает Agence France-Presse. В частности, на параде запретили демонстрировать российские флаги и баннеры с надписью «Россия».

    В столице Польши в субботу, 25 июня, прошло шествие «Парад равенства». Участие в мероприятии приняли десятки тысяч человек, в том числе беженцы с Украины. Общественная организация «Киев-прайд» отказалась от проведения гей-парада в Киеве из-за боевых действий и стала соорганизатором шествия в Варшаве, пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

    При этом украинская организация потребовала, чтобы представители ЛГБТ-сообщества России из ассоциации «За свободную Россию» не были допущены к нему в качестве официально участвующей организации. В ассоциации сообщили, что за несколько дней до мероприятия узнали о запрете на использование их логотипа, плакатов со словом «Россия», лозунги, отсылающие к «борьбе за свободную Россию», и флаги, в том числе бело-сине-белый флаг «российского антивоенного движения». Кроме того, им не разрешили баннер с лозунгом «Русские против войны».

    В «Киев-прайде» заявили, что «намерения демонстрировать российские флаги любой окраски, выдвигать российские политические требования» организация считает «провокацией», а участие в параде «пророссийских групп» там назвали «циничным и недопустимым шагом».

    По подсчетам «Киев-прайда», на параде присутствовали около 300 членов украинских ЛГБТ-организаций.

    Также сообщается, что в параде приняли участие мэр Варшавы Рафал Тшасковский и комиссар ЕС по вопросам равенства Элена Далли.

    Ранее проживающий в Варшаве журналист Ренат Давлетгильдеев рассказал, что организаторы гей-парада «запретили российских геев».


    Украина назвала условия переговоров с Россией
    		    26 июня 2022, 02:58
    Фото: Felix Zahn/photothek.net/
    imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Для того, чтобы переговоры с Россией имели смысл, Украина должна «вытолкнуть» российские войска, заявили в совместной статье главы МИД Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс.

    В статье в Sunday Telegraph сказано, что ни «жители Украины», ни «остальной свободный мир» не могут «позволить себе чувствовать усталость», они «должны оставаться сильными и едиными», чтобы «обрести мир и защитить» свой «образ жизни». Кулеба и Трасс призвали «игнорировать пораженческие голоса, которые настаивают на том, что люди начинают уставать, и которые предлагают продать Украину в обмен на скорое завершение неумолимого ужаса», передает ТАСС.

    Киев и Лондон полагают, что Россия станет «серьезно относиться к переговорам только после того, как народ Украины вытолкнет войска». Кроме того, подчеркивается, что «не может быть достигнутого в ходе переговоров решения, которое повторяло бы Минские соглашения, за которые Украина заплатила своим суверенитетом, безопасностью и территориальной целостностью», соглашение не должно предполагать территориальные уступки Киевом.

    Также в статье содержится призыв «увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения», расширять санкциии против России и полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.

    Напомним, глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как рассчитывает провести контрнаступление на некоторых участках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что избранный украинской стороной стиль переговоров с российской не принес Киеву ничего хорошего. Он сообщал, что Украина не предлагала России возобновить переговоры после визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Последние переговоры сторон проходили в конце марта в Стамбуле.

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    Эксперт заявил о деморализации польских наемников на Украине
    		    25 июня 2022, 16:16
    Фото: Mykhaylo Palinchak/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    На данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван, заявил эксперт по безопасности Роман Насонов.

    «За истекшие сутки уничтожено подразделение польских наемников численностью до 80 человек. Численность наемников в зоне данного конфликта колебалась от максимальной – 20 тысяч – до находящихся сейчас чуть менее 6 тыс. [человек]», – заявил эксперт в беседе с телеканалом 360.

    Большинство наемников на Украине приехали из Польши, отметил он. Из них созданы несколько националистических подразделений.

    По его словам, сейчас боеспособность этих подразделений сильно снижена. Качество подготовки же самой украинской армии также оставляет желать лучшего.

    «О чем это говорит? Что в районе боевых действий часть подразделений – первое – сдается в плен. За истекшие сутки более 800 человек сдались в плен. Это значительная цифра даже по меркам серьезности данной операции», – уточнил Насонов.

    Он добавил, что целый батальон в последние сутки отказался выполнять боевые задачи.

    Ранее Минобороны России сообщило, что личный состав батальона территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался участвовать в боевых действиях на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения.

    Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тысяч будут блокированы в самом городе.

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    Зеленский уволил послов Украины в пяти странах

    25 июня 2022, 13:17

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Таджикистане, Словакии.

    Приказы опубликованы в субботу на сайте офиса главы страны.

    Своих должностей лишились следующие дипломаты: с должности посла Ирана Сергея Бурделяка, с поста посла Грузии – Игоря Долгова, Словакии – Юрия Мурашку, Португалии – Инну Огнивец, Ирана – Игоря Осташа, Таджикистана – Валерия Евдокимова, передает РИА «Новости».

    О причине увольнения не сообщается, а приказов о назначении других специалистов пока нет.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

    Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном. 

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    Украинские военные заявили о предательстве со стороны Киева
    		    25 июня 2022, 19:34
    Фото: Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство оставило своих военнослужащих погибать в Донбассе, где проводится активная часть спецоперации России, заявил канадский репортер Нил Хауэр.

    «Они чувствуют себя преданными своим руководством. Их оставили умирать в безнадежных условиях», – заявил журналист в репортаже CBC News, передает РИА «Новости».

    Бойцы ВСУ сообщили Хауэру, что, хотя сообщения о поставках западного вооружения поступают регулярно, самого этого оружия они ни разу не увидели в своих подразделениях.

    «Киев не прислал нам нового оружия – и не собирается. <...> У нас есть только наши винтовки. Может быть, один или два ручных противотанковых гранатомета против бронемашин. Как я должен воевать с этим оружием?» – сказал один из бойцов.

    Украинское минобороны не стало отвечать на вопрос о том, что часть украинских военных не получают снаряжение, поступающее из США и Европы, заключил Хауэр.

    Ранее военный эксперт и полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины.

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    В ЛНР заявили о переходе «Азота» под контроль союзных сил
    		    25 июня 2022, 18:02
    Фото: Igor606/wikipedia.org
    Текст: Алексей Дегтярев

    Завод «Азот» в Северодонецке теперь контролируется силами ЛНР и ВС России, сообщил подполковник народной милиции республики Андрей Марочко.

    «Промзона предприятия «Азот» в городе Северодонецк перешла под полный контроль НМ ЛНР и союзных сил РФ», – написал Марочко в своем Telegram-канале.

    Это сообщение подтвердил и глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вся территория к востоку от реки Северский Донец находится под контролем союзнических сил, это жилой сектор и промышленная зона Северодонецка, включая завод «Азот» (из подвалов выведены все мирные жители, которых использовали в качестве живого щита), аэропорт Северодонецк, селение Боровское», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявлял, что украинские военные держат около 600 гражданских лиц на территории завода «Азот» в Северодонецке.

    До этого источник, близкий к народной милиции ЛНР, сообщал, что боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие химпредприятие «Азот» в Северодонецке, готовы прекратить сопротивление и сдаться.

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    Минобороны Украины нашло виновных в срыве «операции в Северодонецке»
    		    26 июня 2022, 03:58
    Фото: ТСН/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Cообщения в соцсетях «отчасти срывают военные операции», как это произошло в Северодонецке, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

    «Почему нельзя публично говорить, что ВСУ вышли из… или зашли в … населенный пункт до того, как об этом заявит Генштаб. Потому что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции», – приводит слова Маляр UNN.

    Маляр заявила, что неудачей в Северодонецке украинская армия обязана самим жителям города, которые якобы «проявляли осведомленность об операции» в Сети до официальных заявлений из Киева. По ее словам, «не дали ВСУ доделать запланированное», передают «Народные новости».

    Как заявила Маляр, «одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач», причем «важно это делать в условиях информационной тишины», пишет «Лiга.net».

    Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Киев и западные СМИ при этом утверждали, что ВСУ вели контрнаступление в Северодонецке.

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    Ополченцы ДНР и ЛНР показали флаг, под которым идут в бой
    		    25 июня 2022, 16:45
    Фото: t.me/MedvedevVesti
    Текст: Алексей Дегтярев

    Одно из воинских подразделений республик Донбасса ходит под красным флагом с ликом Иисуса Христа, фото такого знамени опубликовал российский журналист Андрей Медведев.

    «Вот интересно, конечно. Русские военные, ополченцы ДНР и ЛНР воюют под флагами со Спасом. Боевики всяких азовов щеголяют татуировками, где во всю спину набит дьявол», – поделился Медведев размышлениями в своем Telegram-канале.

    На опубликованной им фотографии запечатлена группа бойцов, стоящих с развернутым красным полотном, в центре которого запечатлен лик Иисуса Христа.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, куда военные ЛНР и ДНР, а также ВС России двинутся после окончательного освобождения Донбасса.

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    Коментарии (29)
    ЛНР обвинила боевиков «Айдара» в изнасилованиях заложниц на «Азоте»

    25 июня 2022, 22:19

    Текст: Антон Антонов

    Боевики украинского нацбатальона «Айдар» насиловали женщин, которых удерживали на химпредприятии «Азот» в Северодонецке, сообщили в Народной милиции ЛНР.

    В Народной милиции рассказали, что «десятки женщин, которые находились в заложниках», подвергались «регулярным изнасилованиям украинскими боевиками». Сообщается, что на данный момент женщины уже «в безопасности», они «получают медицинскую и психологическую помощь», как и прочие освобожденные с химпредприятия лица. «Судя по эмоциально-психологическому состоянию, некоторым женщинам предстоит долгий курс психологической реабилитации», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Напомним, Вооруженные силы России и подразделения Народной милиции ЛНР освободили города Северодонецк и Боровское в Донбассе. На заводе «Азот» в Северодонецке проводится зачистка. Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. Содержавшиеся на предприятии «Азот» дети страдали от рвоты, поноса, у них была повышенная температура, но украинские боевики не выпускали никого из мирных жителей. Украинские военные постоянно воровали у гражданских продукты и воду.

    Коментарии (28)
    Эксперт назвал способ прекратить поставки оружия Украине

    25 июня 2022, 17:04

    Текст: Алексей Дегтярев

    Остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины, заявил член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Чтобы обрубить все поставки оружия, нужно вывести из строя все ключевые объекты железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь мосты. Уничтожается мост, разрушаются опоры, пролеты и обрушивается в реку. Чтобы это восстановить и запустить, потребуется много сил и времени. Это надежный и быстрый способ, чтобы железнодорожное сообщение встало месяца на три», – сказал Коротченко в беседе с Ura.ru.

    В таком случае поставщикам или получателям останется «тащить на себе» вооружения из Польши или Румынии.

    При этом Коротченко призвал готовиться к самым худшим вариантам развития событий, чтобы избежать их.

    «Если оружием, о котором говорит [президент США Джо] Байден, начнет накачиваться Украина, у нас не останется другой альтернативы, кроме как обрушить мосты в Днепр и полностью прервать все железнодорожное сообщение между различными частями страны. Хотя американцы говорят, что они до 80 км будут поставлять боекомплекты, никому верить нельзя», – сказал эксперт.

    Член совета добавил, что оружие из США, такое, как системы реактивного залпового огня, может поражать цели на дальней дистанции.

    «Квадрат накрывается. И уничтожаются люди, техника, городские кварталы. По мирному городу если ударят, то последствия будут трагичными. Нужно пресекать это любыми способами. Если поставили оружие, могли поставить и боекомплект вместе с американским РСЗО, которые могут наносить удары на несколько сотен км», – заключил Коротченко.

    Ранее в Белом доме заявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи в размере 450 млн долларов.

    1 июня власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.

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    Польша обиделась на снятие ее флага с мемориала в Катыни
    		    26 июня 2022, 05:54
    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Варшава выступает против решения о снятии государственного флага Польши на мемориальном комплексе в Катыни, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

    Пшидач сказал, что «реакция уже наступила». По его словам, «польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала». Консул потребовал от властей России «объяснений этих действий». По словам консула, «они не принимаются польской стороной», передает ТАСС со ссылкой на «Польское радио 24».

    Напомним, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, директор Музея современной истории Ирина Великанова объясняла, что флаг Польши на мемориальном комплексе в Катыни снят, так как в современных политических условиях размещение государственной символики Польши неуместно: «Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. Это и циничный снос памятников советским воинам-освободителям, и поддержка неонацистского режима на Украине, прямые поставки вооружений ВСУ, хамские выходки в отношении российских дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши».

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    США и НАТО столкнулись с общей угрозой из-за Украины

    25 июня 2022, 17:26

    Текст: Кристина Цыцура

    Арсеналы оружия у США и стран НАТО стремительно сокращаются, а оперативно их восполнить нельзя, что несет серьезные проблемы, заявил аналитик Asia Times Стивен Брайен.

    Он отметил, что США и союзники могут участвовать лишь в коротких военных конфликтах, но длительные боевые действия разоряют их арсеналы, восстановление которых потребует время, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.  

    Брайен напомнил о ситуации в годы Второй мировой войны: тогда США пришлось в срочном порядке решать проблему поставок вооружения. Тогда президент объявил чрезвычайное положение и перевел всю промышленность на военные нужды, чтобы помочь союзникам, включая СССР и Китай.

    Брайен заявил, что США вместе с союзниками оказались перед двумя большими опасностями. Одной из них он назвал затягивание украинского кризиса. Второй же угрозой назывался риск боевых действий в Азии, например, в Корее или на Тайване.

    «Это станет почти непосильной ношей для США. Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов», – заявил обозреватель.

    Он также напомнил, что Америка предупредила о невозможности поставить некоторые виды оружия Тайваню. 

    Ранее в Минобороны России заявили, что остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины.

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    ВСУ бросили склад с Javelin и NLAW в Харьковской области

    26 июня 2022, 07:25

    Текст: Антон Антонов

    В Харьковской области вооруженные силы Украины бросили склад с вооружением иностранного производства, сообщило Минобороны России.

    Как сообщает Минобороны в соцсети «ВКонтакте», «в импровизированном хранилище, расположенном в жилом доме, были обнаружены брошенные при отступлении неиспользованные ПЗРК Javelin и NLAW». Кроме того, «в доме, где жили военнослужащие ВСУ, была обнаружена нацистская символика, нанесенная на стены».

    Напомним, Минобороны России сообщило, что в Первомайском Харьковской области в здании профессионального лицея украинские боевики оборудовали склад вооружения и боеприпасов. В общежитии разместили подразделения ВСУ, а на прилегающей территории – дальнобойную артиллерию. Эвакуацию жильцов близлежащих домов решили не проводить.

    На ваш взгляд

     
    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?





    Обсуждение:  41 комментарий

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    Войска России и ЛНР освободили Северодонецк и Боровское

    25 июня 2022, 20:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    ВС России и подразделения Народной милиции ЛНР освободили города Северодонецк и Боровское в Донбассе, заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

    «Подразделениями Народной милиции Луганской народной республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской народной республики», – говорится в сообщении Конашенкова, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

    Представитель министерства отметил, что попытка ВСУ превратить промзону завода «Азот» в очаг сопротивления была сорвана. Сейчас территория предприятия контролируется подразделениями ЛНР.

    «С освобождением Северодонецка и Боровское вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской народной республики перешла под ее полный контроль», – заключил Конашенков.

    Напомним, в субботу предприятие «Азот» в Северодонецке, где украинскими боевиками насильно удерживались мирные жители, перешло под контроль ЛНР. Сразу после этого на территории завода началась зачистка силами народной милиции ЛНР и ВС России.

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    Во Франции заявили об унижении Макрона из-за потери Caesar на Украине

    25 июня 2022, 20:58

    Текст: Алексей Дегтярев

    Французский лидер Эммануэль Макрон «унижен» после потери украинскими войсками самоходных артиллерийских установок Caesar, заявил политик из Франции Флориан Филиппо.

    «Россия захватила две пушки Caesar, отправленные на Украину! Потеря 10 млн и бесплатная передача технологий! Макрон виновен в этом унизительном и дорогостоящем избиении. Пусть уходит», – заявил Филиппо в своцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, российский «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего в России могли бы пригодиться французские САУ. 

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    Джонсон собрался организовать встречу Зеленского с Елизаветой II
    		    25 июня 2022, 22:47
    Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава британского правительства Борис Джонсон намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в октябре, сообщают СМИ.

    Прорабатывается возможность личной встречи Зеленского с королевой Великобритании Елизаветой II. Также Зеленский может посетить съезд правящей Консервативной партии в Бирмингеме. Sunday Times пишет, что Джонсон таким образом хочет повысить свой рейтинг. Издание предположило, что Зеленский не станет покидать Украину, если ситуация там не будет урегулирована, передает ТАСС.

    Напомним, колумнист The Guardian Саймон Дженкинс отметил, что Джонсон проводит «внезапные разговоры» с президентом Украины «сразу после моментов крупного позора премьера», причем почти каждая такая беседа ведет к «крупному траншу денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины». Как заявил Дженкинс, это, «наверное, самый дорогой сеанс психотерапии в истории».

    Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца, заявил о планах расширить подготовку украинских войск. Некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере на фоне раскола в партии.

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