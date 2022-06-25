Вашингтон захотел продолжить поставлять Киеву устаревшее советское вооружение

Киеву следует поставлять произведенную в Советском союзе военную технику, находящуюся в распоряжении США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

В начале российской спецоперации на Украине уделялось значительное внимание тому, чтобы Украина получала системы, с которыми могут справиться украинские военные, заявил Кирби, передает ТАСС.

Вашингтон удовлетворен теми поставками военной техники Киеву, которые проводят союзники США. Вместе с тем в зоне боевых действий сейчас важна дальнобойная артиллерия.

«США готовы были подключиться и предоставить другие западные и американские системы Украине, <...> и это требует определенной подготовки. Это значит, что часть украинских солдат нужно вывести из боевых действий (для осуществления подготовки – прим. ВЗГЛЯД)», – указал он.

«Хотим найти здесь правильный баланс, чтобы они получали системы, к которым они уже привыкли, а также системы, которые им необходимы, и чтобы при этом без необходимости не снижалась их боеготовность на поле боя», – заключил представитель Белого дома.

Ранее в Белом доме заявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи в размере 450 млн долларов.

1 июня власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.

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