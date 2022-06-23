США выделили Украине новый транш военной помощи на 450 млн долларов

Вашингтон выделяет Киеву очередной транш военной помощи в размере 450 млн долларов, сообщил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине дополнительного пакета помощи в области безопасности на сумму в 450 млн долларов в рамках нашего обязательства по поддержке Украины в деле защиты своей демократии перед лицом неспровоцированной российской агрессии», – передает его слова ТАСС.

«Этот пакет содержит вооружения и технику, включая новые HIMARS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, которые уже были предоставлены, а также патрульные катера, чтобы помочь Украине защитить свое побережье и водные пути», – уточнил Кирби.

Он добавил, что сумма военной помощи, предоставленной США Украине с 24 февраля составила на данный момент приблизительно 6,1 млрд долларов и в целом 6,8 млрд долларов с начала президентства Джо Байдена.

Ранее в четверг министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System)) доставлены на территорию Украины.

1 июня власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.