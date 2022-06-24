СК возбудил дело из-за унесенных в море машин с людьми в Сочи

Уголовное дело заведено по факту пропажи шестерых человек в автомобилях, которых смыло в море в Краснодарском крае, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщается на сайте ведомства.

«По версии следствия, в ночь на 24 июня 2022 года в результате выпадения обильных осадков и поднятия уровня рек в акваторию Черного моря течением реки смыло два легковых автомобиля, находившихся в районе поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи. На момент происшествия в автомобилях, по имеющимся данным, находилось семь человек, трое из которых дети», – говорится в сообщении.

В Черном море нашли 42-летнего выжившего, его доставили в больницу. Найдены тела погибших 37-летней и 39-летней женщин.

Поиски остальных пропавших не прекращаются. Их проводят в акватории Черного моря, вдоль прибрежной линии. В них задействованы сотрудники поисково-спасательного подразделения МЧС России по Краснодарскому краю, полицейские и волонтерских организаций.

Ранее в МЧС России сообщали, что в Краснодарском крае два автомобиля с людьми унесло в море, пока удалось спасти одного из восьмерых человек. В СК уточняли, что в числе унесенных в автомобилях в море в Краснодарском крае были трое детей.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что унесенные на машинах в море в Краснодарском крае – это приезжие семьи из Ставропольского края.