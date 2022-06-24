СК сообщил о детях в смытых в море машинах на Кубани

В числе унесенных в автомобилях в море в Краснодарском крае были трое детей, сообщили в следственном управлении регионального СК.

«В ночь на 24 июня 2022 года в результате выпадения обильных осадков и поднятия уровня рек в акваторию Черного моря течением реки смыло два легковых автомобиля, находившихся в районе поселка Зубова Щель. На момент происшествия в автомобилях, по предварительным данным, находилось семь человек, трое из которых дети», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи начали проверку, на место отправилась следственная группа. В результате поисков в акватории Черного моря нашли живым 42-летнего мужчину, его доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Между тем в прокуратуре региона сообщили, что всего в смытых в море машинах было восемь человек, передает РИА «Новости».

«Всего их восемь. Одного живого на бревне нашли. Один труп нашли, шестерых ищут», – указали там.

В Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде, по прогнозам метеорологов, в городе ожидаются грозовые ливни, град, смерчи, сели, подъем уровня воды в реках.

Ранее в МЧС России сообщали, что в Краснодарском крае два автомобиля с людьми унесло в море, пока удалось спасти одного из восьмерых человек.