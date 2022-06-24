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Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию «для борьбы, а по большому счету, для войны» с Россией.
«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или измениться в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали», – сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.
Он заявил, что Гитлер перед началом Второй мировой войны собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза.
«Сейчас также, в том числе, и Евросоюз, вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно», – подчеркнул российский министр, передает его слова РИА «Новости».
Евросоюз он назвал антироссийским союзом, который требует подключаться к решениям против Москвы. Лавров заявил, что руководители Европейского Союза, когда читают нотации публично либо имеющим статус кандидата, то отмечают, что нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе меры, направленные против Москвы.
Он привел в пример Сербию.
«Она является кандидатом, но категорически не хочет утрачивать, как все остальные, свою независимость и присоединяться к решениям, которые напрямую противоречат ее коренным интересам, в данном случае - отношениям с Российской Федерацией», – добавил глава МИД РФ.
Также Лавров добавил, что действия Евросоюза говорят о том, что Брюссель не хочет выполнять договоренности по созданию общего пространства «от Атлантики до Тихого океана» между ЕС и странами ЕАЭС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-европейские отношения находятся на очень низкой отметке, их сложно испортить еще сильнее, в том числе предоставлением статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии.
Депутат: Изменение позиции ЕС по блокаде Калининграда – дипломатическая победа России
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«Странам ЕС нужно чаще думать о себе, а не пытаться угодить США, тогда они не будут попадать в такие ситуации, как с блокадой Калининграда», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в ЕС пообещали пересмотреть санкционные нормы, ограничивающие поступление грузов в Калининград.
«Изменение риторики Европейского союза по блокаде Калининграда можно назвать дипломатической победой России. По сути, это возврат на прежние позиции, восстановление справедливости», – подчеркнул депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.
По его мнению, вряд ли в скором времени решится вопрос с открытием территории Литвы для доставки грузов в самый западный регион России. «Тем не менее это результат успешной политики руководства нашей страны. Кстати, это и ответ некоторым скептикам, которые говорят, что федеральный центр не слишком внимает делам регионов. Как мы видим – очень интересуется и следит за каждым действием», – заметил собеседник.
Впрочем, предупредил парламентарий, России надо понимать, что подобные провокации со стороны Евросоюза будут продолжаться. «Властям России надо и впредь работать на упреждение. Это как раз нашло отражение и в словах президента России, сказанных на Петербургском международном экономическом форуме о том, что нельзя сидеть и ждать, когда все само образуется. Без нашего участия ничего не образуется», – подчеркнул депутат.
Европейский союз не собирается устраивать блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», – указал дипломат.
Президент Литвы Гитанас Науседа, со своей стороны, добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров. «Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК.
Напомним, Литва с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов «большой России» в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. Вильнюс ссылался на исполнение антироссийских санкций Евросоюза. Москва потребовала немедленно снять нелегитимные ограничения, однако Литва это проигнорировала. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия предпримет ответные меры, и ее ответ будет лежать не в дипломатической, а практической плоскости.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов указал, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти региона, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
Ряд экспертов предложил пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.
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ЕС пересмотрит санкционные директивы, чтобы не устраивать блокаду Калининграда
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Европейский союз не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Президент Литвы Гитанас Науседа добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров.
«Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что Литва, введя ограничения на сухопутный транзит, действовала в соответствии с санкциями Евросоюза, о блокаде речи не шло. Ранее сообщалось, что Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
Страны ЕС достигли консенсуса о предоставлении Украине статуса кандидата
Страны-члены Евросоюза достигли консенсуса о предоставлении Украине на саммите ЕС статуса кандидата, заявил госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон.
«Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23-24 июня, который будет посвящен Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал - полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла России
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Премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.
Петков назвал бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, Бойко Борисова, возглавляющего партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонова, чья партия «Есть такой народ» (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.
«Это была честь для меня – возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание Novinite.
По информации радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а «проникновение российских интересов» стало возможным из-за действий оппозиционной партии «Возрождение».
Накануне народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.
Премьер Грузии: Украина помешала Тбилиси получить статус кандидата в члены ЕС
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Глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия ездил в США и Европу и в ходе встреч требовал, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС, рассказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.
«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, был представитель украинской власти, господин Арахамия. <...> Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», – передает ТАСС слова Гарибашвили.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.
Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Ассоциация перевозчиков предложила запретить фурам из ЕС ездить в Россию
В связи с запретом на проезд российских фур в ЕС европейские перевозчики стали монополистами, стоимость перевозки грузов из Европы в Россию и в обратном направлении выросла в четыре-пять раз. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков предложила запретить фурам из ЕС ездить в Россию, сообщают СМИ.
Проект обращения АСМАП к президенту России Владимиру Путину обсуждался на общем собрании членов ассоциации во вторник. Компании, импортирующие или экспортирующие товары, уже переплатили около 68 млрд рублей. Если европейским автопоездам не запретить въезд в Россию, дополнительные издержки экспортеров и импортеров до конца года составят 265 млрд рублей, а общая сумма переплат может достигнуть 333 млрд рублей, передает РБК.
Работу на европейском направлении, по данным АСМАП, вынужденно прекратили 3,1 тыс. российских автопредприятий с общим парком 45 тыс. автопоездов и штатной численностью более 70 тыс. человек. Положение европейских перевозчиков стало монопольным, они многократно подняли тарифы: если до апреля 2022 года стоимость рейса одной фуры из Европы в Россию составляла 3,2 тыс. евро, то сейчас не ниже 12 тыс. евро. В 2021 году компании из России перевезли 55,4% от объема перевозок грузов автотранспортом между Россией и ЕС.
Предлагается перейти на схему перегрузки товаров на границе, как это делается в Белоруссии.
И.о. директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко сообщил, что ведомство уже подготовило меры финансовой поддержки на общую сумму 24,5 млрд рублей. Минфин поддержал и идею компенсации за потерянные на Украине транспортные средства, сообщил Луговенко. В целом пакет мер по данному вопросу поддерживают министр транспорта Виталий Савельев и глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По словам Луговенко, Минтранс также выступает за запрет на проезд на территорию России фур, зарегистрированных в ЕС. Минтранс и АСМАП подготовили проекты президентского указа и постановления правительства. Окончательных решений по введению ограничений на въезд грузовых транспортных средств европейских государств в России пока не принято.
Напомним, таможенные службы стран ЕС, которые граничат с Россией и Белоруссией, прекратили допуск российского и белорусского автотранспорта.
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Золото могут включить в новый пакет антироссийских санкций ЕС
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Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет санкций против Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам источника издания, Еврокомиссия сейчас работает над включением золота в готовящийся пакет санкций, но пока неизвестно, речь идет об экспорте или импорте российского золота.
Предложение включить золото в новый санкционный пакет наряду с другими секторами поступило от представителя Дании при ЕС на прошлой неделе, пишет РБК со ссылкой на агентство.
В итоговом же заявлении лидеров стран ЕС говорится, что работа над санкциями продолжится, включая «усиление их реализации и предотвращение обхода».
Отмечается, что северные и восточные страны ЕС настаивают на новых пунктах в пакете, а Германия и Нидерланды предлагали сфокусироваться на исполнении уже введенных ограничений.
Ранее Bloomberg сообщал, что Швейцария впервые с конца февраля импортировала российское золото. В Швейцарию ввезли около трех тонн металла из России, это составило 2% всего импорта золота.
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Власти Чехии пообещали «сжечь все» ради обеспечения страны энергией
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Власти Чехии заявили о готовности буквально «сжечь все», лишь бы обеспечить жителей страны теплом, если поставки газа в страну прекратятся, заявил во вторник уполномоченный чешского правительства по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.
«Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все, что сможем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество», – цитирует его европейское издание EurActiv, передает ТАСС.
Бартушка призвал ускорить переход на зеленые источники энергии, но признал, что это займет длительное время.
Также политик отметил, что желаемая ЕС диверсификация газовых поставок может быть достигнута, если европейские импортеры смогут подписать долгосрочные контракты, проверенные Брюсселем.
«Мы говорили с перспективными поставщиками СПГ, и они все заинтересованы в долгосрочных контрактах – 20 или 15 лет, но большинство из них [хотели бы контракт на] 20 лет», – уточнил Бартушка.
Ранее сообщалось, что Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть.
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Франция исключила возможность ускоренного принятия Украины в ЕС
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Ускоренной процедуры по вступлению Украины в Европейский союз не будет, заявил министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.
«Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями… Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений», – заявил Бон в интервью радиостанции Europe 1, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что страна, которая хочет вступить в ЕС, должна выполнять жесткие требования, среди которых – борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата.
Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока». По словам главы внешнеполитического ведомства, вызывает серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.
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Германия намерена объявить об аварийной ситуации из-за недостатка газа в стране
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Немецкие власти готовятся к объявлению режима аварийной ситуации, сообщают германские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Такой режим может быть введен из-за ситуации с недостаточными поставками газа, сообщили источники Die Welt, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что газ, который в Европе закупали на зиму, уже начали использовать из-за сокращения поставок из России.
Напомним, Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как ФРГ загнала себя в серьезный энергетический кризис.
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В МИД Литвы переложили ответственность за блокаду Калининграда на ЕС
Европейская комиссия могла бы изменить решение об ограничении калининградского транзита, это в ее силах, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Европейская комиссия имеет право интерпретировать санкции. Они сделали это для нас, до этой поры мы следовали интерпретации трех директоратов ЕК», – сказал Ландсбергис местным СМИ, передает Baltnews.
При этом он отметил, что не может сказать, изменит ли комиссия свое толкование. Он также подчеркнул, что Литва опирается на юридические аргументы, и что консультации проводились постоянно.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Также Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
В свою очередь губернатор Антон Алиханов отметил, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
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Журналиста Владимира Линдермана задержали в Латвии
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Латвийские власти задержали публициста Владимира Линдермана, публиковавшегося в «Sputnik Латвия», сообщили в агентстве.
«В Латвии задержан журналист и общественный деятель Владимир Линдерман. Причины задержания пока неизвестны», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
Отмечается, что публицист после начала спецоперации на Украине не боялся публично выступать в защиту местных активистов, которых спецслужбы Латвии преследовали за пророссийскую позицию.
В мае в Латвии полиция задерживала депутата Европарламента Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника Освободителям, расположенного в рижском парке Победы. Одновременно в городской Думе проходило заседание, по итогам которого депутаты проголосовали за снос важного для российских граждан символа.
Линдерман рассказывал газете ВЗГЛЯД, что в Риге планировался большой митинг против сноса памятников, однако его запретили. По его словам, Жданок приехала туда лишь для того, чтобы предостеречь людей от участия в несогласованной акции.
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Путин: Страны БРИКС прорабатывают создание международной резервной валюты
Создание международной резервной валюты на основе валют стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) находится на стадии проработки, заявил российский президент Владимир Путин в приветствии участникам Делового форума БРИКС.
Он добавил, что российские бизнесмены в координации с бизнес-сообществом стран БРИКС занимаются развитием транспортной инфраструктуры, перестройкой логистических маршрутов и созданием новых производственных цепочек, приводит слова Путина ТАСС.
«Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран «пятерки». Идет расширение географии использования российской платежной системы «Мир». Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», – сказал он участникам Делового форума БРИКС.
«Подчеркну, стратегия России неизменна: укрепляя свой экономический, технологический, научный потенциал, готовы работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга, безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов», – сказал президент.
Глава государства напомнил, что на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже говорил о планах России по развитию экономики и созданию комфортных условий как для российского, так и для иностранного бизнеса.
«Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям. И мы, разумеется, будем оказывать им необходимое содействие», – заключил он.
Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии форума БРИКС заявил, что Китай призывает международное сообщество вместе бороться с гегемонией и политикой силы. Также он обратил внимание на вред, приносимый санкционной политикой всему мировому сообществу.
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Британия приготовила законопроект для игнорирования решений ЕСПЧ
В среду замглавы британского правительства Доминик Рааб представит проект закона, который позволит игнорировать постановления Европейского суда по правам человека, сообщают СМИ.
Рааб заявил, что новый «билль о правах усилит британскую традицию свободолюбия и внесет большую дозу здравого смысла» в правовую систему. По его словам, предлагаемые «реформы укрепят свободу слова». Кроме того, билль «позволит депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников», сказал он.
После принятия законопроекта британские суды не обязаны будут следовать решениям ЕСПЧ. Вместо этого Верховный суд Великобритании будет считаться конечной инстанцией по вопросам прав человека, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Также билль обяжет иностранных правонарушителей, которых должны депортировать, документально подтверждать, что в случае их высылки дети мигрантов, проживающие в Великобритании, столкнутся с «невыносимыми трудностями» – сейчас мигранты часто ссылаются на приоритет права на семейную жизнь над общественной безопасностью.
Напомним, Великобритания предприняла в последнее время целую серию политических атак на Евросоюз. Глава МВД Великобритании Прити Пател раскритиковала Европейский суд по правам человека за попытку помешать депортации нелегальных мигрантов в Руанду.
Украине и Молдавии предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз
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Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.
«Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», – написал он в Twitter, передает ТАСС.
Лидеры стран Евросоюза сообщили, что готовы предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии после выполнения ею ряда условий, сообщил Шарль Мишель.
Ранее премьер Албании Эди Рама перед началом саммита Евросоюз – Западные Балканы посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.
До этого Европейский парламент принял резолюцию, поддержав предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.
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