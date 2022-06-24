В Херсоне заявили об участии украинских диверсантов в убийстве чиновника Савлученко

Убийство главы управления семьи, молодежи и спорта херсонской военно-гражданской администрации Дмитрия Савлученко произошло при участии украинской диверсионно-разведывательной группы, заявил глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украинская власть, которая отдает такого рода приказы, однозначно это выполнено по приказу, у нее однозначно отсутствуют любые моральные объяснения такого рода действиям, назвать их военными нельзя. Они специально спланировали, дали поручение диверсионно-разведывательной группе, которая подложила это устройство под его автомобиль, выследила его и совершила этот акт», – сказал Сальдо в эфире «России 24», передает ТАСС.

Между тем источник в экстренных службах сообщил, что взрывное устройство заложили в автомобиле Савлученко.

«200-300 г тротиловый эквивалент. Заложено было под водительским сиденьем», – пояснил он.

В пятницу утром российские силовики предотвратили организованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) теракт в Херсоне, планировавшийся путем массового расстрела беженцев в гостинице «Дилижанс».

До этого в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв. В администрации города уточняли, что при взрыве пострадал один человек, ему оказали помощь. Херсонские власти квалифицировали взрыв в городе как теракт.

В результате взрыва погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.

В Кремле назвали взрыв в Херсоне терактом.