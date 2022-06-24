В Херсоне предотвратили организованный ВСУ теракт в гостинице с беженцами

Российские силовики предотвратили организованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) теракт в Херсоне, планировавшийся путем массового расстрела беженцев в гостинице «Дилижанс», сообщили журналистам в военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Мне было дано задание устроить здесь теракт <…>. То есть я здесь должен был устроить стрельбу, уничтожить как можно больше людей, чтобы были жертвы, взрывы и так далее», – передает ТАСС слова задержанного командира группы ВСУ Александра Тимко.

Он заявил, что в нападении на гостиницу предполагалось задействовать семерых из тринадцати подчиненных ему солдат ВСУ, которых киевское командование не смогло вывезти с территории Херсонской области при отступлении. Планировалось, что в гостинице будут жить военные, однако туда заселили граждан Украины, выехавших с подконтрольных Киеву территорий.

«После разведки местности я понял, что это (совершить теракт – прим. ВЗГЛЯД) нереально. Я просто понял, что меня хотят кинуть. Когда я сюда (в гостиницу, где планировался теракт ВСУ – прим. ВЗГЛЯД) пришел, было понятно, что это просто какая-то подстава», – сообщил Тимко, который служит в отдельной 55-й артиллеристской бригаде.

По словам украинского военного, приказ он получил от полковника ВСУ Александра Колесова, который скрывался в Херсоне, а сейчас находится на подконтрольной Киеву территории. «Он потом исчез. После того, как мы практически месяц у него работали, поступило задание по «Дилижансу». И у меня с ним связь прервалась», – рассказал Тимко.

Ранее в кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв. В администрации города уточняли, что при взрыве пострадал один человек, ему оказали помощь. Херсонские власти квалифицировали взрыв в городе как теракт.