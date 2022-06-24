В результате теракта в Херсоне погиб чиновник военно-гражданской администрации

Посол ЛНР: После взятия Лисичанска дышать станет значительно легче

«Если движение наших войск с юга в сторону Лисичанска продолжится в том же темпе, то потребуется совсем немного времени, чтобы блокировать расположенную там группировку ВСУ», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее войска ЛНР взяли под огневой контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск.

«В Лисичанске сейчас сформирована группировка из 5–7 тыс. боевиков. Причем в последнюю неделю она активно пополнялась. Судя по тому, что говорят местные жители, туда перебросили иностранных наемников. По крайней мере, население слышало иностранную речь среди прибывших», – рассказал ЛНР в России Родион Мирошник.

По словам дипломата, «Лисичанск является стратегическим центром, поскольку он и Привольнянский плацдарм находятся на возвышенности и оттуда постоянно идут обстрелы». «Сейчас наши войска активно идут с юга. Там уже взяты в кольцо Горское и Золотое. И удалось взять по огневой контроль трассу на Северск. Это была основная дорога, по которой противник делал переброски войск, боеприпасов и техники. Дорога очень активно использовалась – оттуда велась основная ротация, туда же выезжало на совещание командование ВСУ», – пояснил собеседник.

Теперь, уверен посол, «должно произойти существенное ослабление группировки противника». «Главная задача – взятие Лисичанска и снятие угрозы постоянных обстрелов по треугольнику Северодонецк – Лисичанск – Рубежное. Как только будет решена проблема Лисичанска, дышать станет значительно легче», – рассказал Мирошник.

Собеседник также рассказал, что после взятия Лисичанска союзным войскам удастся «выкурить группировку противника, засевшую на «Азоте». «Они не представляют серьезной военной угрозы, но и выйти не могут из-за непрекращающихся обстрелов», – уточнил дипломат.

«Эта операция идет достаточно быстрыми темпами за счет активного движения наших войск с юга. Уже началось продвижение в сторону Лисичанского НПЗ, где также наблюдается концентрация украинских военных. Если все это продлится в таком же темпе, то понадобится совсем немного времени, чтобы блокировать группировку ВСУ под Лисичанском», – заключил Мирошник.

Ранее милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.

На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД