Байден случайно показал пошаговую шпаргалку для мероприятия

Президент США Джо Байден на встрече с представителями ветроэнергетики случайно перевернул и показал присутствующим подготовленную своими сотрудниками шпаргалку, в которой подробно было расписано, что он должен делать на мероприятии, сообщает New York Post.

По информации издания, журналисты сделали снимок шпаргалки в тот момент, когда Байден продержал ее несколько секунд перед участниками встречи.

На фотографиях можно увидеть подробные инструкции на самые элементарные и простые действия, в частности: «Вы заходите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками»; «Вы садитесь на свое место»; «Вы даете короткие комментарии (две минуты)»; «Вы задаете вопрос главе AFL-CIO (Американская федерация труда – Конгресс производственных профсоюзов) Лиз Шулер»; «Вы благодарите участников»; «Вы уходите», передает РИА «Новости».

Еще в марте Байден на пресс-конференции использовал шпаргалки, содержащие ключевые моменты по затрагиваемым темам и данные о присутствовавших журналистах.

Напомним, это далеко не первый случай, когда окружающие Байдена заявляют о тревоге за его умственные способности. Не так давно президент США посетил церковь в городке Рехобот Бич. Он вышел из нее в приподнятом настроении. Когда президента США спросили о самочувствии, он подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх.

Байден довольно часто допускает неумышленные оговорки и совершает неловкие поступки. Прежде Байден перепутал Обаму с Трампом, путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).

Экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон даже призвал Байдена срочно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, указав, что «снижение умственных способностей» и забывчивость американского лидера стали более заметными.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД