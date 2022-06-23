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Nike объявил о полном уходе из России
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Производитель обуви и одежды Nike заявил о полном уходе из России.
Об этом там заявили в электронном письме в агентство Reuters, сообщает ТАСС.
В мае Nike отказалась продлить франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, владеющей крупнейшей монобрендовой сетью магазинов в России. Также в мае компания приняла решение прекратить сотрудничество с московским футбольным клубом «Спартак» в связи с неучастием команды в еврокубках в следующем сезоне.
В марте в Nike заявили, что не могут гарантировать доставку покупателям из России, поэтому сайт и приложение будут временно недоступны.
Политолог оценил перспективы спора Германии и Канады о газотурбинах Газпрома
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«Подготовка к отопительному сезону в Европе уже началась. И если выяснится, что страны ЕС не в состоянии заполнить газовые хранилища, то канадцы с согласия США разрешат вернуть газотурбины в Россию в обход санкций», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в Оттаве сообщили, что ищут пути поставок Германии оборудования для «Северного потока» таким образом, чтобы санкции против Москвы «не наказывали» Берлин.
«Медиатором во взаимоотношениях Канады и Германии в любом случае будут Соединенные Штаты. Дело в том, что именно Вашингтон является главным инициатором любых рестрикций в отношении России. Они же пытаются каким-то образом моделировать ситуацию внутри этого рыхлого западного блока, который ведет экономическую борьбу с Москвой», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Европа уже неоднократно показывала, что готова поступиться санкциями в собственных интересах. Не так давно мы слышали заявление евробюрократов и Жозепа Борреля о том, что в случае возникновения сложностей – странам ЕС можно разрешить вести какие-то дела с Россией в обход санкций. И сейчас они попытаются уговорить Канаду помочь с поставками газотурбинного оборудования. Другое дело, что последнее слово все же будет за Штатами», – пояснил собеседник.
«Байден же пока займет выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация на энергорынке. Если Европа действительно окажется в ситуации острого дефицита топлива и невозможности заполнить хранилища до зимы, то он разрешит поставки оборудования – и Оттава получит соответствующее сообщение. Если же выяснится, что они могут восполнить нехватку российского газа за счет других государств, например Алжира или Азербайджана, то турбины так и останутся в Канаде», – рассуждает Дудаков.
«Подготовка к следующему отопительному сезону уже активно ведется. И сможет ли Европа заполнить хранилища, станет понятно через пару месяцев. В целом же Канада и Германия – союзники по блоку НАТО. И у них фактически нет существенных двусторонних отношений вне альянса. Так что и говорить о рычагах давления со стороны Берлина не приходится», – заключил собеседник.
Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что в контексте проблем с оборудованием для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в Канаде, «важно уважать санкции» против России.
Уилкинсон сообщил, что его страна «ведет переговоры с Германией». Он заверил, что Оттава «может рассмотреть разные варианты» решения проблемы. Подчеркивается, что «целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии». Уилкинсон заявил, что Германия «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады. «Так что мы очень заняты этой проблемой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о последствиях отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины.
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Депутат: Удар по буровым «Черноморнефтегаза» нанесен ракетами западного производства
Удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» мог быть осуществлен ракетами, привезенными из Британии или США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые являются достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», – передает ТАСС его слова.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
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Байден припугнул республиканцев «железным кулаком Путина» в Европе
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Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, которые критикуют его в Конгрессе, фактически выступают против поддержки Украины.
Байден подчеркнул, что санкции против России «не могли обойтись без издержек для американцев и для остального свободного мира». По его словам, США «пришлось заплатить цену за военную технику, экономическое содействие» Украине, «гуманитарную помощь и за санкции в отношении российского банковского сектора», передает ТАСС.
По версии Байдена, если бы США «остались в стороне», Россия «не остановилась бы». «Дело было не только во мне», – сказал Байден, заявив, что жители США «решили поддержать украинцев». В частности, была получена «почти единогласная поддержка в Конгрессе». Как подчеркнул президент США, Украину поддержали «демократы, республиканцы и независимые» конгрессмены, «полностью осознавая цену этого».
«Всем республиканцам в Конгрессе, критикующим меня сейчас за высокие цены на бензин в Америке, вы заявляете теперь, что мы ошибались, когда поддержали Украину? Вы говорите, что было ошибкой противостоять Путину? Вы говорите, что лучше бы у нас в Америке были низкие цены на бензин, но в Европе был железный кулак Путина? Я так не считаю», – сказал он.
Напомним, Байден заявил, что США и Европа знали, что введение санкций в отношении России в связи с событиями на Украине не могли пройти без последствий для энергетического рынка. Это неизбежно должно было спровоцировать повышение цен, сказал он.
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США отказались принять спецборт для вывоза российских дипломатов
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США не выдали разрешение на прилет российского спецрейса для вывоза российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Отмечается, что «самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца».
Захарова добавила, что «такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется. Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам».
Ранее Захарова отметила, что «именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа – до 30 января и 30 июня текущего года. Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем «замораживания» высылок на взаимной основе были отвергнуты. Причем под эту по сути санкционную меру в Госдепартаменте подвели и российского советника-посланника, хотя были прекрасно осведомлены, что последует зеркальный ответ в отношении Барта Гормана».
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Эксперт: Помощь Запада на Украине разворовывают все – от президента до последнего сержанта
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«Озвученные USAID объемы ежемесячных потерь украинского бюджета – это та сумма, которая нужна Зеленскому и его команде для расхищения и освоения, а также для того, чтобы и дальше отправлять граждан страны на убой», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее в США оценили ежемесячные потери бюджета Украины в 5-6 млрд долларов.
«Оценки по кражам финансовой помощи на Украине и по потерям государственного бюджета непосредственно связаны между собой. Украинской власти абсолютно плевать на то, что будет с бюджетом. У них горизонт планирования в текущих условиях – максимум две недели. До спецоперации они планировали на полтора-два месяца, никто не мыслил категориями полгода, год или три года – как, например, это делается в России», – рассказал экономист.
«Сумма в 5-6 млрд долларов в месяц, озвучиваемая США – это та плата, которую Зеленский и его соратники хотят за продолжение украинской трагедии. Именно столько, по-видимому, им требуется для расхищения и освоения, а также для того, чтобы и дальше отправлять граждан страны на убой. Причем будут ли выплачены зарплаты бюджетникам, например, в Ирпене или Гостомеле, ни американцев, ни Зеленского не волнует. Они об этом даже не думают», – отметил собеседник.
«Американцы свою часть в украинский финансовый котел вносят исправно, европейцы постепенно тоже втягиваются в финансирование. Можно считать это ежемесячными расходами на дальнейшую поддержку киевского режима», – подчеркнул он.
«Вместе с тем, трудно сказать, насколько эти средства идут на самом деле на войну. Максимум они закупают горюче-смазочные материалы на них. Украина долгое время пользовалась советскими боеприпасами, теперь ей их везут из всех точек мира, и я сомневаюсь, что Киев за них платит своими деньгами. Военная помощь из США поставляется по линии Пентагона», – отметил Лизан.
По словам экономиста, украинские власти не считают нужным исправно и вовремя выплачивать зарплаты солдатам, руководствуясь принципом «их все равно сегодня или завтра всех убьют». «На Украине сейчас воруют все задействованные в боевых действиях: от президента до прапорщика и последнего сержанта, на всех уровнях где только можно», – рассказал он.
Лизан также назвал желание премьер-министра Дениса Шмыгаля заставить безработных трудиться за минимальную зарплату «странной, но очень характерной для постсоветских чиновников инициативой». «Как правило, такие вещи невозможно администрировать, а на Украине – тем более», – добавил он.
«Можно только ловить людей на улицах, устраивать поквартирные обходы, но кто этим будет заниматься? Это даже не Мариуполь. Там власти приходят во дворы, предлагают людям реальные деньги за разборы завалов. На Украине этого не выйдет, там народ от повесток в армию убегает, а представьте, если их будут еще принудительно заставлять работать», – полагает эксперт.
Накануне глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Пауэр заявила, что таково «среднее количество денег, которое это правительство теряет в условиях, когда оно вынуждено вести эту войну, согласно последним подсчетам». По ее словам, «это невероятная скорость сжигания капитала».
Хотя США направят Киеву 7,5 млрд долларов помощи для финансирования расходов бюджета, этих денег, по словам Пауэр, не хватит в долгосрочной перспективе, «в дальнейшем потребуется еще больше прямой бюджетной поддержки», передает ТАСС.
При этом Бывшие и действующие американские чиновники считают, что растрат и краж финансовой помощи на Украине избежать не удастся. Так, генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко выразил уверенность, что «кражи неизбежны». По его мнению, «никуда не деться от расточительства и кумовства». Он уверен, что «будут приниматься глупые решения». «Спустя пару лет мы будем читать новости о растратах, кражах и злоупотреблении», – заявил он, призвав «установить контроль».
Бывший чиновник Пентагона Марк Кэнсиан отметил, что «Украина подвергалась критике за коррупцию еще до начала войны, и эта коррупция никуда не делась». По его словам, если «украинские олигархи начнут плавать на яхтах, профинансированных американскими налогоплательщиками», это станет ударом для законодателей США, поддержавших оказание помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Сейчас, по данным издания, случаев недобросовестного использования западной помощи на Украине не выявлено, но эксперты уверены, что «возникновение проблем является, вероятно, лишь вопросом времени», учитывая как «объемы помощи», так и «отсутствие на Украине надзорного контингента США и НАТО».
Напомним, как сообщали СМИ, Белый дом предупредили, что Конгресс США может не поддержать новый пакет помощи для Украины, если Пентагон не отчитается о расходовании выделенных 40 млрд долларов. СМИ указывали, что до одобрения помощи в 40 млрд долларов Пентагон уже «с трудом справлялся» с такой задачей.
В то же время советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%. В начале года власти Украины прогнозировали дефицит бюджета текущего года на уровне 7 млрд долларов.
США не исключили применения закона времен Корейской войны из-за проблем с нефтью
Глава американского государства Джо Байден может задействовать закон о продукции военного назначения для увеличения объемов нефтепереработки, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
Отвечая на соответствующий вопрос, Грэнхолм сказала: «Это инструмент. Без сомнений, это инструмент». Она собирается встретиться с представителями крупнейших американских нефтеперерабатывающих компаний. Грэнхолм отметила, что «с 2020 года было закрыто шесть НПЗ». У компаний спросят, «есть ли возможность вернуть что-то в строй».
Закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности и по сути устанавливать контроль над секторами гражданской экономики, передает ТАСС.
В 2020 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, также счел возможным прибегнуть к данному закону из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса. Позднее и Байден решил прибегнуть к закону о продукции военного назначения для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса.
Напомним, руководители семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний США получили письмо от Байдена. Суть письма, наполненного призывами и скрытыми угрозами, сводится к призыву представителей нефтеперерабатывающего сектора увеличить производство и инвестиционные затраты. В ответ Американский институт нефти указал на раздвоение, царящее в умах американской администрации, которая, с одной стороны, упорно требует продолжения реализации «зеленого плана», а с другой – искренне удивляется тому, что с добычей ископаемого топлива возникают проблемы.
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Трамп заявил о рецессии в США
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США никогда не были в таком положении, страна находится в огромной беде, экономика – в состоянии рецессии, заявил бывший американский президент Дональд Трамп телеканалу NewsMax.
«Это не то, что может произойти через два года, как они говорят, – рецессия. Мы уже в состоянии рецессии», – цитирует РИА «Новости» Трампа.
Он также выразил мнение, что повышение стоимости бензина продолжится и может составлять «пять, шесть, семь (долларов за галлон – прим. ВЗГЛЯД) и быть даже намного выше».
«Наша страна в огромной беде. Наша страна никогда не была в таком положении», – считает Трамп.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика будет замедляться, а рецессия не выглядит неизбежной, правительство не может справиться с инфляцией.
Напомним, 10 июня средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила пять долларов за галлон (3,78 литра).
Президент США Джо Байден обвиняет Россию в росте цен на топливо с США. Комментируя такие заявления американского лидера, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что президент США живет в придуманном мире.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
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США по закрытым каналам обратились к России из-за попавших в плен наемников
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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США не получили от Москвы ответа по поводу судьбы американских наемников, попавших в плен на Украине.
Прайс заявил, что США «поддерживали контакты с российскими властями относительно американских граждан, которые могли быть взяты в плен на Украине». Также Вашингтон общался на эту тему с Киевом, Международным комитетом Красного Креста, другими странами и семьями американцев, которые «пропали без вести на Украине», передает ТАСС.
По словам Прайса, США «публично и по закрытым каналам призвали российские власти и их ставленников придерживаться международных обязательств по отношению ко всем лицам, в том числе к тем, кто был захвачен в боях на Украине». При этом американские власти сейчас не располагают информацией о местонахождении сограждан: «У нас были контакты с российскими властями, но мы не получили официального ответа, только через интервью».
«Мы ясно заявили России, что мы и международное сообщество считаем, что здоровье, безопасность и благополучие лиц, находящихся в ее заключении или в заключении у связанных с ней сил, являются ответственностью Российской Федерации», – сказал Прайс.
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию. Кроме того, Госдеп подтвердил гибель американского наемника Стивена Забельски на Украине.
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Главред «Новой газеты» продал нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов
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Медаль лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе Heritage в понедельник за 103,5 млн долларов, сообщает медиацентр New York Times.
Отмечается, что перед началом аукциона обладателя премии переспросили, готов ли он расстаться со своей наградой, на что тот ответил утвердительно. Ставки начались с 700 тыс. долларов, однако уже за несколько минут предложение за медаль превысили сумму в несколько миллионов долларов. После суммы в 16,6 млн долларов неизвестный покупатель по телефону сделал ставку в 103,5 млн долларов, которую никто перебить не смог. Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ, передает ТАСС.
Напомним, в декабре прошлого года в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира 2021 года главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.
Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме.
Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.
Белый дом ужаснули слова Пескова о судьбе американских наемников
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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что ДНР может приговорить американских наемников к смертной казни.
По словам Кирби, «ужасает то, что публичный чиновник в России может хотя бы допустить возможность смертной казни американских граждан, которые были на Украине», передает РИА «Новости».
Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию. По его словам, нельзя исключать, что американские наемники могут быть приговорены к смертной казни в Донецкой народной республике, но это решит суд ДНР.
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что, по мнению США, «здоровье, безопасность и благополучие лиц, находящихся в ее заключении или в заключении у связанных с ней сил, являются ответственностью Российской Федерации».
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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Песков: Россия больше никогда не будет доверять Западу
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Россия считает, что кризис на Украине будет затяжным, и страны Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на телеканале MSNBC.
«Да, это будет затяжной кризис, но мы никогда больше не будем доверять Западу», – передает ТАСС сообщение пресс-секретаря.
При этом, по словам Пескова, Россия не может гарантировать, что плененные на Украине бывшие американские военнослужащие не будут приговорены к смертной казни.
«Я ничего не могу гарантировать, это зависит от расследования», – добавил он.
Ранее Песков заявил, что граждане США, участвовавшие в боевых действиях на Украине, были наемниками и нападали на российских военных.
До этого американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
Украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
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В Канаде решили принять позволяющий конфисковать российские активы закон
Власти Канады рассчитывают принять закон, позволяющий конфисковывать подпавшие под санкции российские активы, заявила глава канадского Минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд на экономическом форуме в Торонто.
«Мы надеемся на то, что в ближайшие дни будет принято [новое] бюджетное законодательство. Оно впервые для Канады включает в себя меры, которые позволят конфисковывать замороженные и подпавшие под санкции активы», – передает ТАСС ее слова.
Фриланд добавила, что «важно найти средства для восстановления Украины». «И я не могу представить более подходящего источника этого финансирования, чем конфискованные российские активы», – отметила она.
Ранее правительство Польши заявило, что намерено провести конфискацию российского имущества и активов в республике.
Таиланд выдал США россиянина Украинского
Таиландские власти выдали американской стороне гражданина РФ Дмитрия Украинского, экстрадиции которого также добивалась Россия, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«16 июня гражданин России Дмитрий Украинский был экстрадирован из Таиланда, несмотря на наличие двух противоречащих друг другу судебных решений Королевства Таиланд о его выдачи в США и одновременно в Россию, а также отсутствия дополнительного судебного разбирательства в обстановке крайней секретности, которая более была похожа на похищение», – цитирует Мельникова РИА «Новости».
Украинский был арестован в Паттайе в 2016 году по запросу США. Там его обвиняли в кибермошенничестве, хакерстве, отмывании денег в составе преступной группы.
Позже таиландский суд приговорил его к 10 годам тюрьмы. По местным законам, он должен был сперва отбыть срок в Таиланде. Мужчина попал под несколько амнистий, и его срок окончился в ноябре 2021 года.
В 2019 году суд Бангкока разрешил выдать Украинского США, хотя до этого в отношении него было принято решение об экстрадиции в Россию.
По словам Мельникова, родных Украинского и консульских работников не уведомили о его экстрадиции в США.
«Консульство России должно было быть немедленно проинформировано о задержании и местонахождении господина Украинского, что не было своевременно сделано и, в свою очередь, привело к крайней обеспокоенности членов его семьи и нарушению его прав на предоставление консульской помощи и права на юридическую помощь и защиту и создает предпосылки для предположений об оказании на него со стороны ряда сотрудников правоохранительных органов США неправомерного давления», – сказал он.
Мельников пояснил, что российское отделение Международного комитета защиты прав человека направило генпрокурору США запрос с просьбой восстановить права Украинского, экстрадированного Таиландом в Америку.
Украинский был передан властям США в середине июня по решению генпрокуратуры страны, сказал источник агентства.
«В постановлении генпрокуратуры было сказано, что, так как запрос от США поступил раньше, чем запрос от России, принято решение экстрадировать Дмитрия Украинского в США, чтобы после окончания его отношений с американским правосудием власти США могли бы передать его России», – добавил он.
Российский запрос на арест основывается на деле о мошенничестве на 7,5 млн рублей, совершенном группой лиц в Москве в 2013 году.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле Дмитрия Украинского.
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Площади перед посольством США в Москве присвоили название Донецкой народной республики
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Власти Москвы присвоили безымянной территории возле здания посольства США название «площадь Донецкой народной республики», говорится в постановлении, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«В соответствии с законом города Москвы от 8 октября 1997 года № 40-70 «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена Москвы, постановлением правительства Москвы от 13 сентября 2011 года <...> присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненского Центрального административного округа города Москвы, наименование «площадь Донецкой Народной Республики», – передает ТАСС текст документа.
«Посольство США в России получило новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9», – говорится в сообщении на сайте mos.ru.
«Новый адрес присвоили в рамках государственной функции, в соответствии с порядком, который действует в Москве. Раньше посольство США находилось в Большом Девятинском переулке. Старые адреса объектов аннулировали», – уточняется на сайте московского градоначальника.
«По поводу названия столичные жители высказались в проекте «Активный гражданин». За вариант-победитель проголосовали около 45% из 278 тыс. 684 участников. С инициативой увековечить на карте города память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы. Одновременно в правительство Москвы поступали многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия», – сообщили власти столицы.
США объяснили «принципом независимости» угрозу Африке санкциями по России
Угроза ввести санкции против стран Африки за сотрудничество с Россией не является давлением на африканские государства, заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям при администрации США Джон Кирби.
Кирби заявил, что речь идет не о «давлении на кого-либо», а о «защите принципа независимости». По его словам, «независимые страны должны принимать независимые решения», глава американского государства Джо Байден «понимает это», передает РИА «Новости».
Сенат США рассматривает проект закона «о противодействии враждебным действиям России в Африке». Палата представителей Конгресса США приняла законопроект в апреле. В соответствии с ним Госдепу предписывается предложить план по борьбе с влиянием России в Африке. В частности, меры должны быть направлены на отслеживание российского политического влияния и операций по «дезинформации», а также деятельности связанных с Россией или финансируемых ей частных подрядчиков в Африке. Законопроект предусматривает возможность введения санкций против африканских стран за партнерство с Россией.
Кирби заявил, что «принцип суверенитета работает в обе стороны» – суверенные государства «должны иметь возможность принимать свои собственные решения». В частности, это касается права Украины вступить в НАТО, отметил он. Комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского, который в своем видеообращении к членам Африканского союза заявил о тяжелой ситуации с поставками зерна через черноморские порты, Кирби заявил, что Россия фактически использует продовольствие в качестве оружия. По его словам, Байден не хотел бы, чтобы какие-либо государства избегали введения мер в отношении Москвы в связи с российской специальной военной операцией на Украине, но признает за ними право на суверенное принятие решений, передает ТАСС.
Напомним, президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Саль заявил, что санкции против России, которые усложняют ситуацию с экспортом зерна и удобрений, должны быть сняты, поскольку африканские страны лишились доступа к этим товарам. Он сообщил, что глава российского государства Владимир Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна.