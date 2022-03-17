Магазины Nike в России заявили о продолжении работы

Магазины Nike, Street Beat, The North Face, которые входят в компанию Inventive Retail Group, продолжают работу с сохранением ассортимента, но цены будут скорректированы с учетом изменений курса рубля, сообщили в пресс-службе Inventive Retail Group.

«На сегодняшний день магазины группы компаний Inventive Retail Group (Nike, Street Beat, The North Face) продолжают свою работу. Ассортимент в магазинах прежний, цены скорректированы в связи с ростом курса доллара», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

За минувшие две недели в компании зафиксировали повышенный спрос на спортивную одежду и обувь, людей не пугал рост цен.

«Делать прогнозы по рынку на ближайшее время пока сложно, но мы наблюдаем увеличение обращений в наш адрес различных производителей одежды и обуви и всегда открыты к обсуждению возможного сотрудничества», – добавили в компании.

Ранее в Nike заявили, что не могут гарантировать доставку покупателям из России, поэтому сайт и приложение будут временно недоступны.