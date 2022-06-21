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Названа дата запуска пассажирских поездов между Мелитополем и Крымом
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В тестовом режиме с 1 июля будет запущено железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом, сообщил гендиректор «Мелитопольских железных дорог» Алексей Ефремов.
«Запущено грузовое сообщение с Крымом, инфраструктурный узел оживает. С 1 июля планируется в тестовом режиме пассажирское сообщение с Крымом. Пассажиры будут обеспечены всем необходимым. Это эпохальное событие, которое впервые за восемь лет соединит два региона», – передает его слова РИА «Новости».
В поезде во время тестового периода будет три вагона общей вместимостью 250 пассажиров.
Напомним, 7 июня из Мелитополя в сторону Крыма начали ходить поезда. 8 июня в Крым прибыл первый поезд с зерном из Мелитополя.
Депутат: Удар по буровым «Черноморнефтегаза» нанесен ракетами западного производства
Удар ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» мог быть осуществлен ракетами, привезенными из Британии или США, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Учитывая, что большинство вооружений у украинских военных британского и американского происхождения, это ракеты этих двух государств, которые являются достаточно точными и имеют необходимую дальность поражения», – передает ТАСС его слова.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
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В Крыму определили судьбу автосервиса, который отказался помочь военным
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Станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать автомобиль российских военных с символикой «Z», построена незаконно и будет снесена, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, ранее в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что «военным не помогают». Владелец техстанции Вилен Сейтосманов в поселке Видное Красногвардейского района позднее назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.
Константинов заявил, что произошедшее послужит хорошим уроком горе-предпринимателю. «Пользуется благами гражданина великой державы – пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить – насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», – подчеркнул он.
Глава парламента также посоветовал предпринимателю, если тот симпатизирует Украине, уехать из России. «Если он так любит Украину, пусть едет туда, там развивает свой бизнес, платит налоги остаткам этой страны. Правда, будут ли его там ждать с распростертыми объятиями – большой вопрос. Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп, защищать мираж украинского государства», – подчеркнул глава парламента.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Глава Крыма подтвердил удар Украины по буровым установкам «Черноморнефтегаза»
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Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены, ведутся поисковые работы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня около восьми утра вражескими подразделениями был нанесен удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». С самого утра нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Было 12 человек на этих буровых платформах, на эту минуту подобраны пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются», – сообщил Аксенов в Telegram-канале.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев изменил подход к возвращению Крыма после 24 февраля, теперь планируется, что на полуостров первыми зайдут силовики.
Напомним, генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными.
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Эксперт: Идею атаковать буровые платформы РФ в Черном море Киеву подсказали американцы
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«Атака по месторождению в Черном море показала, что Киев не считается с безопасностью региона. Вспомните, к каким катастрофическим последствиям привел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму.
«Украина атакой на буровые платформы в Черном море хочет усилить свои позиции по потенциальным переговорам с Москвой – показать, что она может нанести ущерб энергетическому балансу и экономике России. Трудно сказать, насколько этот урон будет значимым, но главное для Киева было обозначить саму такую возможность», – пояснил военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По словам аналитика, такой шаг украинским властям совершенно точно был подсказан американскими «союзниками», поскольку сам Киев ранее не решался наносить удары по российской гражданской инфраструктуре. Бартош не исключает, что украинские военные попытаются вновь атаковать российские гражданские объекты. Впрочем, по мнению собеседника, маловероятно, что дело дойдет до атаки ВСУ на Крымский мост, которой не так давно грозил украинский генерал Дмитрий Марченко. «Попытка атаковать мост повлечет за собой трудно предсказуемые для Украины, но в любом случае негативные последствия. И в Киеве это понимают», – уверен Бартош.
С политической точки зрения, выходка ВСУ усугубляет положение украинской стороны на возможных переговорах с Москвой, поскольку ведут к эскалации конфликта – что выгодно США, но совершенно не нужно самой Украине, заметил собеседник.
«Кроме того, атака по месторождению в Черном море показала, что Киев не считается с безопасностью региона в целом, – добавил Бартош. – Вспомните, к каким катастрофическим последствиям привел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году. Нам же в нынешней ситуации куда труднее было бы ликвидировать экологические последствия для всего Черноморского региона. То, что катастрофы не случилось, можно назвать исключительно везением и счастливым случаем».
Аналитик полагает, что в качестве ответа Россия может нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, о чем ранее говорил и верховный главнокомандующий Владимир Путин. Первоочередной же задачей для наших военных станет обеспечение действенной защиты буровых платформ, добавил Бартош. С этой целью ВС России могут переориентировать системы ПВО, находящиеся в Крыму, а также системы, расположенные на кораблях Черноморского флота. «Но, не исключено, что надежнее всего будет законсервировать буровые платформы до полной безопасности. Это будет нелегко и затратно, но лучше всего, чтобы избежать необратимых последствий при повторении Украиной подобных атак», – отметил эксперт.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. «С самого утра нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей», – указал он в Telegram-канале. «Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает», – заявил Аксенов в эфире «России 24».
Также глава республики сказал, что Крым получает газ в штатном режиме. «У нас по поручению президента РФ проложена труба газовая с материка. Если сейчас в аварийном режиме мы приостановим откачку, то будет подача с материка», – заявил Аксенов, добавив, что рисков в газоснабжении для полуострова нет.
Член комитета Госдумы по туризму Алексей Черняк заявил, что нападение Украины не повлияет на работу туристической инфраструктуры на Черном море. «Платформы находились далеко от территории полуострова. <...> Что касается полуострова, он в полной безопасности. Наши вооруженные силы и спецслужбы начеку. Можно не беспокоиться, к туристической инфраструктуре это отношения никакого не имеет. На какие-то моменты, связанные со снабжением Крыма, это не повлияет, [как и] на сезон», – приводит ТАСС его слова.
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что атака украинских военных развязала России руки, скоро будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений.
Сообщается, что американские коммерческие спутники вели съемку района Черного моря с буровыми платформами «Черноморнефтегаза» за неделю до удара Украины. Спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали акваторию с буровыми платформами 11, 13 и 14 июня соответственно.
Пострадавших с буровой платформы в Черном море доставили в больницу
Пострадавшие при атаке ВСУ на газовую платформу в Черном море доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщили в медучреждении.
«Доставлены трое. Состояние у всех средней тяжести. Реанимация никому не нужна, операции пока не назначали», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
В результате удара оказалась повреждена одна из трех буровых платформ «Черноморнефтегаза», две из трех платформ не повреждены, работа третьей будет восстановлена, добыча будет продолжена, рассказал сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Одесское газовое месторождение разрабатывается «Черноморнефтегазом» с 2012 года. Дополнительные скважины добурены в 2017 и 2018 годах. Всего три платформы: БК1, БК2, БК3. БК2, БК3 не пострадали, БК1 будет восстановлена. Добыча газа на Одесском месторождении будет продолжена», – сообщила Ковитиди в Telegram-канале.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
Аксенов заявил о 94 эвакуированных с буровых платформ и семи пропавших без вести
С атакованных Украиной буровых платформ в Черном море эвакуировали 94 человек, семеро числятся пропавшими без вести, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.
«По ситуации с атакой буровых платформ «Черноморнефтегаза». На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ», – написал Аксенов во «ВКонтакте».
Он добавил, что три человека ранены и семеро пока числятся пропавшими без вести. Глава региона пообещал, что их поиски продолжатся. Правительство Крыма свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших.
В понедельник Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек, пятеро из них спасены, среди них трое ранены.
Пострадавшие при атаке были доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
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После удара Украины по российским буровым платформам пропали без вести семь человек
Пропавшими без вести после удара Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в акватории моря под Одессой остаются семь человек, пожар на вышке продолжается.
«Семь человек ориентировочно пока остаются пропавшими без вести», – цитирует ТАСС представителя экстренных служб.
По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, надежда на обнаружение пропавших живыми все еще сохраняется.
«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», – написал Крючков в Telegram-канале.
По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, пожар на пострадавшей от обстрела Украиной платформе «Черноморнефтегаза» не стихает.
«Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», – заявила Ковитиди, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Пострадавшие при атаке были доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с буровых платформ эвакуировали 94 человек, семеро числятся пропавшими без вести, трое ранены.
СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Украиной буровых платформ.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море.
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В Крыму пообещали восстановить поврежденные Украиной буровые платформы
Буровые платформы «Черноморнефтегаза», подвергшиеся атаке украинских войск, будут восстановлены, нанесенный ущерб оценен, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Ущерб будет оценен. Мы приложим все силы, чтобы вышки были отремонтированы и снова вступили в строй», – передает РИА «Новости» его слова.
Шеремет добавил, что уровень защиты месторождений от возможных новых атак должен быть повышен. «Россия не уйдет с этих месторождений. Будут предприняты ряд мер для безопасности данного региона, чтобы впредь не возникало рисков для жизни и здоровья мирных граждан и гражданской инфраструктуры», – подчеркнул депутат.
Напомним, Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Пострадавшие при атаке были доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с буровых платформ эвакуировали 94 человек, семеро числятся пропавшими без вести, трое ранены.
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Историк: Нацисты замучили и убили в Крыму 219 тысяч человек
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«Благодаря работе правоохранительных органов и архивистов был сохранен уникальный объем материалов по нацистским преступлениям в Крыму. Масштаб преступлений просто поражает», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госсовета Крыма Владимир Бобков. В понедельник в Верховном суде республики начался судебный процесс о признании геноцида советского народа в годы войны.
«Судебный процесс, который вполне можно назвать долгожданным, пройдет в несколько этапов. Будут представлены в том числе свидетельские показания. Несмотря на то что нацистские захватчики сделали многое, чтобы уничтожить свидетельства своих деяний, на сегодняшний день еще живы даже некоторые свидетели и жертвы этих преступлений», – рассказал депутат Госсовета – парламента Республики Крым, кандидат исторических наук Владимир Бобков.
В понедельник в преддверии Дня памяти и скорби в крымском Верховном суде начался судебный процесс о признании актами геноцида преступлений, которые были совершены немецко-фашистскими оккупантами и их союзниками в Крыму в 1941–1944 годах.
Накануне начала процесса ФСБ рассекретила новые данные о зверствах нацистов в Крыму в годы войны. Из документов и свидетельских показаний следует, что немецкие и румынские оккупационные войска применяли особенно изощренные методы уничтожения пленных и гражданского населения. Упоминаются: расстрел, сожжение или закапывание заживо, замуровывание в катакомбах, затопление в море в баржах, удушение в газокамерах. По подсчетам историков, нацисты замучили и убили в Крыму около 87 тысяч мирных граждан и свыше 47 тысяч военнопленных. Кроме того, из Крыма были отправлены на принудительные работы и в концлагеря более 85 тысяч жителей полуострова.
«В послевоенные годы благодаря работе правоохранительных органов и архивистов был сохранен уникальный объем материалов по нацистским преступлениям в Крыму, – рассказал Бобков. – Масштаб преступлений просто поражает: 219 тысяч мирных граждан и военнопленных были вывезены или уничтожены. Если исходить из того, что полуостров в тот момент населяло около 1,5 млн человек, а перед этим еще прошла мобилизация, эвакуация и выселение с территории полуострова представителей некоторых народов, мы понимаем, что львиная доля тех, кто находился на полуострове, были фактически объектами геноцида».
Согласно архивным данным, на территории Крыма нацистами было организовано более ста мест принудительного содержания: концентрационные лагеря для гражданского населения, тюрьмы различного ведомственного подчинения, перечислил историк. «Действовали как небольшие тюрьмы, на несколько камер, так и застенки на сотни узников, например, находившаяся в ведении СД тюрьма в пригороде Симферополя», – рассказал он. Кроме того, добавил Бобков, нацистами были созданы лагеря вдоль всей ветки железной дороги, которая проходила по территории Крыма. Отношение к военнопленным было очень жестоким.
«Когда мы в первой четверти XXI века вспоминаем преступления середины ХХ века, на ум сразу приходят аналогии. Мы говорим о нацизме, о бесчеловечном отношении к гражданским лицам и к военнопленным – и не можем не упомянуть сегодняшние украинские события, то, что творят современные неонацисты на Украине. Естественно все это перекликается с тем, что оставил после себя нацизм у нас в Крыму. И поэтому многие слова, которые здесь говорятся и будут говориться, имеют очень большое современное звучание», – подчеркнул Бобков.
«Мы понимаем, что сейчас тех, кто должен предстать перед судом, уже нет в живых. Но мы считаем, что каждое преступление должно получить оценку с юридической точки зрения. Кстати, то же сказал и наш президент Владимир Путин, – напомнил историк. – Конечно, должны быть установлены виновные и дана юридическая оценка произошедшему. Тогда о том, что происходило на территории Крыма в тот период, можно будет говорить уже и с юридической позиции. Это очень важно».
Но самое главное в этом процессе – это признание факта геноцида советского народа с упоминанием всех жертв, вне зависимости от их национальной принадлежности, подчеркнул собеседник. «Это ключевой фактор, который позволит нам избежать перекосов с точки зрения оценки событий того времени», – заключил Бобков.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение по существу дела о признании геноцида советского народа в регионе во время Великой Отечественной войны. В ходе заседания отмечено, что массовые расстрелы каратели проводили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, других городах и сельских населенных пунктах. В пример приведены свидетельства очевидцев.
Аксенов заявил о максимальной защите Крыма с помощью ПВО
Крымский полуостров максимально прикрыт с сухопутной части силами противовоздушной обороны, заявил глава региона Сергей Аксенов.
«Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает», – заявил Аксенов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Между тем член думского комитета по туризму Алексей Черняк заявил, что нападение Украины на буровые платформы в Черном море не повлияет на туристическую инфраструктуру.
«Платформы находились далеко от территории полуострова. <...> Что касается полуострова, он полностью безопасен. Наши вооруженные силы и спецслужбы начеку. Можно не беспокоиться, к туристической инфраструктуре это отношения никакого не имеет. На какие-то моменты, связанные со снабжением Крыма, это не повлияет, [как и] на сезон», – сказал Черняк ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек.
Он заверил, что полуостров после удара получает газ в штатном режиме.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщала, что удар был нанесен по трем платформам на месторождении «Одесское» в 71 километре от Одессы. По ее данным, ранения получили пять человек, на одном месторождении удалось предотвратить техногенную катастрофу.
Аксенов заявил о штатном газоснабжении Крыма после удара Украины
Крымский полуостров получает газ в штатном режиме после удара Украины по буровым платформам в Черном море, сказал глава региона Сергей Аксенов.
«Газ пока в штатном режиме подается. У нас по поручению президента РФ проложена труба газовая с материка. Если сейчас в аварийном режиме мы приостановим откачку, то будет подача с материка», – заявил Аксенов в эфире канала «Россия 24», передает ТАСС.
Он добавил, что рисков в газоснабжении для полуострова нет.
Глава региона отметил, что украинские военные нанесли три удара по платформам, первый был произведен в 8.37 мск.
Напомним, ранее Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщала, что удар был нанесен по трем платформам на месторождении «Одесское» в 71 километре от Одессы. По ее данным, ранения получили пять человек, на одном месторождении удалось предотвратить техногенную катастрофу.
ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
Европейский союз на год, до 23 июня 2023 года, продлил санкции против Крыма и Севастополя, говорится в распространенном заявлении организации.
Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона, передает РИА «Новости».
Ранее санкции, введенные Великобританией в отношении Крыма, были распространены на территорию ЛНР и ДНР.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Аксенов назвал сроки начала восстановление платформ «Черноморнефтегаза»
Рабочие группы, которые займутся восстановлением и ремонтом буровых платформ «Черноморнефтегаза» после удара ВСУ, направятся к месту работы после получения разрешения Министерства обороны России, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«По разрешению Министерства обороны России в район выйдут рабочие группы, которые займутся восстановлением и ремонтом буровых платформ. Также следственные органы будут работать над установлением конкретных причин и объемов повреждений», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Пострадавшие при атаке были доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
В России предложили провести аналог «Евровидения»
В Крыму поддерживают идею музыкального продюсера Иосифа Пригожина о проведении собственного конкурса, аналогичного «Евровидению», его предлагается провести в Ялте, заявила глава администрации города Янина Павленко.
«Поддерживаю идею Иосифа Игоревича Пригожина учредить аналог «Евровидения» и провести его в Крыму! Приглашаю в Ялту: эта настоящая фестивальная столица нашей Родины в свое время зажгла множество звезд отечественной эстрады», – цитирует Павленко ТАСС.
Она подчеркнула, что в России необходимо провести «честный и открытый для всех стран конкурс», где «правит бал не политика, а исключительно талант».
«Такой, каким задумывалось «Евровидение», но давно перестало быть», – заключила глава Ялты.
Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» продюсер Иосиф Пригожин предложил создать в России аналог «Евровидения», в котором бы участвовали все страны мира, в том числе и США.
В феврале Европейский вещательный союз, проводящий «Евровидение», заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе из-за событий на Украине. Также организаторы Евровидения заявили о невозможности провести конкурс на Украине.
Аксенов объявил о компенсациях семьям пропавших на буровых платформах
Семьи пропавших без вести в результате удара Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза» получат компенсацию в 6,5 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
На данный момент продолжаются поисковые работы после нанесенного удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза». К сожалению, поиски пока не принесли результата, семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы, будем продолжать поиски.
«С целью оказания помощи родственникам и близким пострадавших мною принято решение о внесении изменений в положение о компенсационных выплатах работникам предприятия ГУП РК «Черноморнефтегаз» для возможности выплат пропавшим без вести. Таким образом, компенсация в размере 6,5 млн рублей будет выплачена семьям пропавших без вести», – написал Аксенов во «ВКонтакте».
Пятерым спасшимся с буровой №1 выплатят по 3 млн рублей, указал глава республики.
Договор «Черноморнефтегаза» гарантирует компенсацию затрат на содержание детей в дошкольных учреждениях, на оздоровление детей в летний период, ежегодную материальную помощь семье на каждого ребенка, обучающегося в школе, добавил он.
В район выйдут рабочие группы, которые займутся восстановлением платформ, также следователи будут работать над установлением конкретных причин и объемов повреждений, отметил глава региона.
Напомним, Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Пострадавшие при атаке были доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с буровых платформ эвакуировали 94 человек, семеро числятся пропавшими без вести, трое ранены.
СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Украиной буровых платформ.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море.