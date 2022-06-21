Эксперт предложил упростить трудоустройство в России зарубежных IT-специалистов

«Государство уже создало достаточно комфортные условия для развития IT-бизнеса. Но необходимо распространить меры поддержки IT-специалистов на большее число сотрудников, включая самозанятых. Нужны меры по привлечению к нам кадров из-за рубежа», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, комментируя слова замглавы МВД России о кадровом дефиците в IT-индустрии страны.

«Государство и бизнес – крупный, малый и средний – нуждаются в IT-специалистах, но такая потребность была еще до введения санкций. Согласно экспертным оценкам, уже в 2021 году в России не хватало порядка миллиона IТ-специалистов. Сегодня мы столкнулись с релокацией IT-сотрудников за рубеж, однако при этом произошло и сокращение вакансий – как в связи со сворачиванием ряда проектов, так и в связи с сокращением найма. Поэтому в целом ситуация осталась на уровне 2021 года», – считает Плуготаренко.



По его словам, государство и бизнес сейчас реализуют меры по сокращению «кадрового голода» в IT. «Это не только увеличение набора в ВУЗы по IT-специальностям, но и компенсация затрат на дополнительное онлайн-образование в данной сфере, онлайн-курсы, стажировки, хакатоны. Например, конкурс «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» помогает развивать ИИ-сообщество и популяризовать технологии искусственного интеллекта, в том числе, среди студентов и школьников старше 14 лет», – рассказал глава РАЭК.

Он отметил, что с введением санкций против России часть компаний и специалистов потеряла иностранные рынки и заказчиков. Но одновременно после ухода с отечественного рынка западных компаний для отечественных фирм образовались ниши, в которых они могут разрабатывать и внедрять свои продукты. «Поэтому кто-то будет развивать решения для внутреннего рынка, а кто-то перестроится на рынки Латинской Америки, Африки и Азии. Мы всё равно не можем замыкаться на себе, нужно развивать экспорт IT-решений», – указал аналитик.

Плуготаренко подчеркнул, что государство уже создало достаточно комфортные условия для развития IT-бизнеса, приняв третий пакет мер поддержки, среди которых налоговые льготы, гранты, льготная ипотека. «Эти меры поддержки беспрецедентны по своему масштабу. Об этом говорят и IT-компании, и отдельные IT-специалисты. Вместе с тем, из-за достаточно жестких требований не все сотрудники, которых мы в РАЭК относим к IT-специалистам, смогут ими воспользоваться. Поэтому мы неоднократно подчеркивали необходимость распространения мер поддержки на большее число сотрудников, включая самозанятых», – добавил Плуготаренко.

Он считает, что для сокращения дефицита кадров в IT-индустрии необходимо продолжить реализацию тех мер, которые уже были введены в действие до февральских событий: это увеличение числа бюджетных мест в вузах по IT-специальностям, компенсации за дополнительное обучение по цифровым профессиям, развитие сотрудничества между вузами и ведущими игроками IT-отрасли. «Нужны меры по привлечению к нам кадров из-за рубежа и облегчению их трудоустройства в российские компании», – добавил глава РАЭК.

У работодателей остаются крайне востребованными такие специалисты как аналитики данных, сотрудники служб поддержки, продуктовые аналитики, системные администраторы, рассказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин. «В нынешних условиях резко возрос спрос не только на российское программное обеспечение (ПО), но и на IT-специалистов, умеющих работать на этих отечественных программах», – сказал Лашин газете ВЗГЛЯД.

«Так, сегодня работодатели ищут специалистов, которые обладают большим набором профессиональных компетенций и умеют работать в условиях, когда иностранное ПО становится использовать невозможно. Это, на мой взгляд, хороший аргумент для того, чтобы начать менять образовательные программы в вузах и обучать работе с российским ПО не только студентов, но и преподавателей», – пояснил собеседник.

Помимо этого, эксперт отметил, что предложенные государством меры поддержки, особенно такие как льготная ипотека и отсрочка от армии, стали наиболее эффективными с точки зрения привлечения и удержания IT-специалистов. «Наряду с этим важно заинтересовывать молодых специалистов новыми современными проектами, активно вовлекать их в профессиональное IT-сообщество, давать возможность проявить себя», – резюмировал Лашин.

Россия нуждается примерно в 170 тыс. IT-специалистах, нехватка которых возникла после отъезда большого числа профессионалов из страны из-за санкций, сообщил во вторник замглавы МВД Игорь Зубов. Всего, по его словам, в отрасли сейчас занято около миллиона человек.