В Южной Осетии объяснили перенос референдума о вхождении в состав России

Проведение референдума в Республике Южная Осетия по вопросу вхождения в состав России было назначено экс-президентом Анатолием Бибиловым без проработки с российской стороной, что нарушает договор о сотрудничестве между странами, заявил глава администрации осетинского президента Алан Джиоев.

«Делегацией Республики Южная Осетия во главе с президентом республики Гаглоевым Аланом Эдуардовичем 14–15 июня 2022 года были проведены консультации с участием Администрации президента РФ, Совета Безопасности России, Совета Федерации Федерального собрания РФ, Министерства иностранных дел России. По результатам консультаций установлено, что объявленный указом президента Южной Осетии Бибиловым от 13.05.2022 года референдум был назначен без предварительной проработки и согласования данного вопроса с российской стороной, что противоречит обязательствам сторон по договору между РФ и Республикой Южная Осетия о союзнической интеграции», – цитирует ТАСС Джиоева.

По его словам, группе по проведению референдума в Южной Осетии необходимо четко сформулировать вопрос, который будут вынесен на голосование, провести общественные обсуждения и консультации с Россией.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме по вхождению в состав России до завершения консультаций с Москвой.

Напомним, 14 мая лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев победил на выборах в Южной Осетии, заручившись поддержкой 56% избирателей республики. Днем ранее экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум по вопросу объединения республики и России на 17 июля. Отметим, 11 мая лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев ранее заявлял, что Южная Осетия готова к вхождению в состав России.

Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Тогда же страна оказала помощь Южной Осетии, которую грузинская армия пыталась вернуть под контроль Тбилиси.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Южная Осетия начинает парад присоединений к России.

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