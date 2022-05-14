Гаглоев победил на выборах в Южной Осетии с 56% голосов

Кандидат в президенты Южной Осетии и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев после обработки 100% протоколов получил 56,09% голосов избирателей, он победил на выборах, следует из протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики об итогах второго тура голосования по выборам президента Южной Осетии.

«По итогам голосования по выборам президента Республики Южная Осетия 8 мая 2022 года избранным на должность президента Республики Южная Осетия считать Гаглоева Алана Эдуардовича», – передает ТАСС текст постановления ЦИК республики.

Согласно документу, за Гаглоева проголосовало 16 тыс. 134 гражданина республики, что составляет 56,09% от числа избирателей. Бибилова поддержали 11 тыс. 767 человек или 40,9% избирателей. Против всех кандидатов проголосовали 867 граждан Южной Осетии или 3,01% избирателей. По данным ЦИК, всего в голосовании во втором туре президентских выборов приняли участие 29 тыс. 423 человека, явка составила 73,93%.

В Южной Осетии 8 мая прошел второй тур выборов президента, они признаны состоявшимися. На высший государственный пост республики претендовали нынешний глава Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

13 мая Бибилов назначил референдум по вопросу объединения республики и России на 17 июля и подписал соответствующий указ. Гаглоев ранее заявлял, что Южная Осетия готова к вхождению в состав России.

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