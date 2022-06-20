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20 июня, понедельник | Последнее обновление — 01:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР сообщили об ударе ВСУ двумя ракетами из БМ-27 «Ураган» по Макеевке
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Если смотреть на ситуацию трезво и не гнушаться нешаблонного подхода, то за счет грамотной психологической войны всегда можно сберечь немало жизней. Как своих бойцов, так и солдат противника.
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и, как следствие, внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В ДНР сообщили об ударе ВСУ двумя ракетами из БМ-27 «Ураган» по Макеевке
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Украинские войска в 22.40 в воскресенье обстреляли Горняцкий район Макеевки, выпустив две ракеты из БМ-27 «Ураган», сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.40 – н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка (Горняцкий р-н): выпущено две ракеты из БМ-27 «Ураган», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ранее в ЛНР сообщили об ударе ВСУ ракетой «Точка-У» по населенному пункту Хорошее.
Французы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с Макроном
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Читатели газеты Le Figaro возмутились поведением и внешним видом президента Украины Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит», – написал один из читателей с никнеймом JOEL VELASQUE, передает РИА «Новости».
«Молодец Макрон. Зеленский использует французские САУ Сaesar, чтобы бомбить мирных жителей в Донецке! Позор Франции!» – возмутился еще один пользователь.
«Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки...» – отметил другой комментатор.
«Два актера второго плана со сценаристом Рэмбо и режиссером, которым является президент Голливуда, а производство финансирует «Уолл-стрит Парамаунт», – добавил GORDO GARCIA.
«Какое коллективное безумие! Зеленский, «хозяин мира», щелчком пальца заставляет своих камердинеров, возглавляющих ЕС, провести всю ночь в поезде, которые приходят к нему на сцену, чтобы принести присягу на верность», – считает Grand largue.
«Непоколебимая дружба за деньги, особенно из ЕС», – заключили читатели.
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене.
Напомним, что Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании.
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«Калибрами» уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ
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За прошедшие сутки в ходе спецоперации высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12.30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», сообщили в Минобороны России.
«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», – сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, в 20.20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаеве уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней, сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования в 19.20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий в Донбассе. В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин.
«В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях», – говорится в сообщении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами в районах населенных пунктов Максимильяновка, Авдеевка, Зеленое Поле и Георгиевка Донецкой народной республики, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Северска Луганской народной республики, сообщили в Минобороны России.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах», – говорится в сообщении.
Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган».
«Украинские вооруженные силы несут значительные потери от контрбатарейной борьбы. Так, военнослужащий 22-й мотопехотной бригады ВСУ, взятый в плен в районе населенного пункта Перемога, рассказал о том, что за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях, действующих на Харьковском направлении, потери составили 380 человек, в том числе 90 – безвозвратные», – отметили в Минобороны.
«За сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей», – говорится в сообщении.
Войсками противовоздушной обороны России за сутки сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Червонная Долина Николаевской области. Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Заводы, Червоный Шахтер, Дементиевка, Глубокое Харьковской области, Криница Херсонской области, Попасная Луганской народной республики и в районе острова Змеиный.
Кроме того, перехвачены три тактические ракеты «Точка-У» в районах Новозвановка и Новоалександровка Луганской народной республики, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Большие Проходы Харьковской области и Червонная Долина Николаевской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц специальной военной автомобильной техники», – доложили в Минобороны.
«Большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой. Так, в 13.30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области», – рассказали в ведомстве.
Отмечается также, что отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покидают район боевых действий. Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Эксперты указали на детали операции по уничтожению генералитета ВСУ
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«Определение точной локации украинских генералов и офицеров – заслуга нашей разведки, спецназа и агентуры. Они вместе с командованием ВС России подготовили блестящую операцию по массовому уничтожению генералитета противника», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.
«Россия обещала нанести удары по украинским центрам принятия решений. И это фактически один из таких примеров. Да, пока речь идет не о стратегических, а скорее об оперативных центрах принятия решений, но они тоже важны», – сказал военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По словам собеседника, связывать успех нанесенного удара стоит «исключительно с работой нашей разведки». «Настойчивая и профессиональная деятельность наших специалистов привела к тому, что нам удалось установить место расположения противника, определить точное время сосредоточения военных руководителей различных рангов и сообщить российскому командованию эту информацию для принятия дальнейшего решения. Это серьезный урон боеспособности украинской армии», – пояснил эксперт.
В свою очередь бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев добавляет, что «наши войска специального назначения отлично работают и прекрасно знают местоположения основных генералов и даже наемников, которые воюют на стороне ВСУ».
«Кроме того, современные средства разведки позволяют определить места расположения генералов и офицеров ВСУ с вероятностью, близкой к 100%. Также наше высокоточное оружие долетает до Украины со всех рубежей. Это полностью простреливаемая территория. Так, с Черного моря мы применяем «Калибры», с воздуха работаем «Кинжалами», а с земли можем применять различные средства, в том числе «Искандеры», – рассуждает собеседник.
«Основная сложность заключается в определении времени и места сбора военного руководства ВСУ. И для этого у нас есть разведка, войска специального назначения, а также агентурные сведения. Это системная работа, а не разовая акция», – акцентировал Хатылев.
Эксперт также предположил, что удар был нанесен именно по этому пункту из-за того, что «там готовилась некая операция, в том числе с применением иностранных средств вооружений, которые поставляет Запад». «Это первое сообщение о таком массовом уничтожении генералов и офицеров ВСУ, но не последнее», – прогнозирует Хатылев.
Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, массовое уничтожение генералов и офицеров ВСУ стало результатом комплексных действий российских военных специалистов. Так, помимо успешной работы разведки, немаловажным является скорость передачи информации о местоположении и времени проведения рабочего совещания командного состава ВСУ. Это же касается и скорости принятия решений по нанесению высокоточных ударов командованием ВС России – в данном случае речь может идти о проведении операции в считанные часы.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки в ходе спецоперации высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12.30 был нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».
«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», – сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, в 20.20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаеве уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней, сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования в 19.20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий в Донбассе. В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин.
«В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях», – отмечается в сообщении.
Позже Министерство обороны России опубликовало видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата в Черном море по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Американские СМИ раскрыли, что шокировало США в санкциях против России
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Попытки Вашингтона перетянуть глобальный Юг на свою сторону в украинском кризисе и изолировать Россию не увенчались успехом, пишет американский журнал Foreign Affairs.
«Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.
По мнению автора статьи Брюса Джонса, причина кроется в том, что США десятилетиями игнорировали интересы Юга.
«На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом», – подчеркнул обозреватель.
При этом, как отметили в издании, африканские и латиноамериканские дипломаты раскритиковали излишнюю приверженность Вашингтона насаждаемому «международному порядку, основанному на интересах США».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В Крыму определили судьбу автосервиса, который отказался помочь военным
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Станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать автомобиль российских военных с символикой «Z», построена незаконно и будет снесена, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, ранее в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что «военным не помогают». Владелец техстанции Вилен Сейтосманов в поселке Видное Красногвардейского района позднее назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.
Константинов заявил, что произошедшее послужит хорошим уроком горе-предпринимателю. «Пользуется благами гражданина великой державы – пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить – насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», – подчеркнул он.
Глава парламента также посоветовал предпринимателю, если тот симпатизирует Украине, уехать из России. «Если он так любит Украину, пусть едет туда, там развивает свой бизнес, платит налоги остаткам этой страны. Правда, будут ли его там ждать с распростертыми объятиями – большой вопрос. Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп, защищать мираж украинского государства», – подчеркнул глава парламента.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
В США перестают верить в победу Украины
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Впервые доля американцев, которые считают, что Россия выиграет в конфликте с Украиной, превысила тех, кто верит в победу Киева, свидетельствуют данные опроса You Gov.
Четверть американцев считает, что победа будет за Россией, 19% полагают, что победит Украина. 38% думают, что не победит никто, сообщается в Telegram-канале «Опросы и замеры».
Месяц назад 33% опрошенных считали, что победит Украина, а что победит Россия – 16%.
Также на минувшей неделе выросло неодобрение политики Байдена в отношении украинского кризиса: 49% американцев не одобряют действия Байдена, 39% – одобряют.
Отмечается, что это самый высокий показатель неодобрения с начала опросов.
Кроме того, за последние недели доля американцев, выступающих за «жесткий ответ» России, снизилась.
Напомним, в мае результаты опросов показывали, что большинство американцев не поддерживают политику Вашингтона в отношении России и Украины, количество скептиков впервые превысило количество «ястребов». Граждан США вполне устраивает военное поражение ВСУ в случае, если цены перестанут расти.
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Медведев: Реальный срок вступления Украины в ЕС – середина столетия
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Реальным сроком вступления Украины в состав Европейского союза является середина столетия, однако ЕС к этому времени может исчезнуть, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он напомнил также, что на алтарь присоединения Украины к ЕС принесены большие жертвы.
«В последней редакции Программы КПСС, принятой в 1961 году, было сказано: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Шли годы. Мы, школьники 70-х, все ждали наступления коммунизма, но нет, увы, не случилось. Советский Союз распался, КПСС была ликвидирована», – написал Медведев в своей заметке «Еврокоммунисты и Малороссия», опубликованной в Telegram-канале.
«Ситуация, связанная с наступлением всемирного счастья в Союзе, напоминает мне заклинания, сделанные Еврокомиссией в отношении кандидатства для Украины. Ну ведь пообещали. Точно, пообещали. Причем пообещали только Малороссии, даже не Грузии (я бы на их месте обиделся, не говоря уж о Турции). Пообещали, но с условиями. Типа должны стать лучше, чище. Менее коррумпированными, более развитыми, просветленными, умными. А тетка Урсула даже сказала, что украинцы умирают за членство в ЕС. И все…» – отметил зампредседателя Совбеза России.
Дальнейшую ситуацию он сравнил с построением коммунизма. «Дата ведь не названа. Зато приведено много непроверяемых абстрактных условий. Их объективная верификация невозможна. Проверять их будут десятилетиями. Причем новые поколения руководителей ЕС. Стало быть, реальный срок – середина столетия. Не раньше», – уверен Медведев.
При этом, предположил он, «ситуация может случиться такая, как с судьбой СССР». «Коммунизм, может быть, и наступил бы, если бы сохранился сам Союз. А Союз, к сожалению, умер. Понимаете, на что я намекаю?» – поинтересовался Медведев.
«P.S. А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить…» – заключил зампред Совбеза.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата.
Западные СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока». По словам главы внешнеполитического ведомства, вызывает серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.
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Политолог: Британская программа поддержки украинцев провалилась
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С помпой представленная Лондоном программа под названием «Дома для Украины», предусматривающая размещение беженцев с Украины в домах британских граждан за плату со стороны государства, провалилась, сообщил политолог-американист Малек Дудаков.
Дудаков рассказал в своем Telegram-канале, что программа предусматривала выделение по 350 фунтов в месяц тем британцам, которые согласятся разместить беженцев у себя дома. «Для небогатых людей в условиях инфляционного кризиса это немаленькие деньги, поэтому многие согласились поучаствовать в программе», – объяснил эксперт.
Однако с самого начала все пошло не плану, констатировал Дудаков. «Спустя два месяца работы забили тревогу правозащитники – оказывается, программой пользуются те, кто ищет себе доступных украинских женщин. «Дома для Украины» быстро превратилась в программу знакомств британцев с украинками», – пишет политолог, подтверждая свой рассказ сообщениями в британских СМИ.
«А теперь пришла новая напасть. Многим участникам программы деньги от государства приходят с большим опозданием. Кто-то вообще остается ни с чем. Видимо, на фоне рекордного дефицита британского бюджета это направление трат признали неприоритетным. И обиженные на собственное правительство британцы начали массово выселять украинских беженцев из своих домов», – сообщил эксперт.
При этом Британия, как сообщает Дудаков, приняла сравнительно немного украинцев: не миллионы, как остальная Европа, а лишь 70 тыс. «А теперь еще и грозится депортировать их вместе с нелегалами в Руанду», – отметил он.
«В общем, Лондон прозрачно намекает – мы вам здесь не рады, поэтому отправляйтесь поскорее обратно домой, где вы нам и нужны – в окопе, погибающими за интересы Англосферы», – заключил политолог.
Напомним, ранее британские власти признали, что Великобритания оказалась не готова к приему такого количества беженцев с Украины.
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Посол ЛНР подтвердил сдачу в плен командира «Айдара»
Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен главаря украинского националистического батальона «Айдар» в пригороде Северодонецка.
«В пригороде Северодонецка, в Метелкино, подтверждена сдача в плен айдаровцев, вместе со своими вожаками. Поселок полностью зачищен, а совсем еще недавно «непобедимые нацисты» дают показания о своих подвигах и рисуют на картах расположения своих «побратимов» в Лисичанске и пригородах», – сообщил Мирошник в Telegram.
Ранее источник в народной милиции ЛНР сообщил, что в Метелкино в плен сдались боевики украинского националистического батальона «Айдар».
Кроме того, дипломат сообщил, что боевики, «зажатые на «Азоте», подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров». «Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался», – пишет дипломат.
«В Золотом, что на Попаснянском направлении, союзные войска продвинулись и сейчас ведут там уличные бои. Группировка в соседнем Горском тоже блокирована», – сообщил Мирошник.
«Союзные силы продвинулись в сторону трассы Лисичанск – Артемовск, наши бойцы вошли в Нырково и Николаевку. Трасса, которая уже несколько недель находится под огневым контролем наших сил, в ближайшее время должна быть перерезана и запечатана полностью. Что существенно повлияет на ситуацию в остатках «треугольника», а именно в Лисичанске, где сейчас сосредоточена достаточно крупная группировка украинских формирований», – рассказал посол ЛНР.
Он также сообщил, что по окраинам Лисичанска наносятся «очень серьезные удары». «Скопления террористов несут потери в Берестовом, Спорном, Волчеяровке и в промзоне Лисичанского НПЗ», – говорится в сообщении.
По его словам, за ночь по скоплениям в Белой горе было нанесено более 30 ударов высокоточным вооружением ВКС.
«Есть существенное продвижение в сторону Артемовска, там наши войска захватили несколько опорников ВСУ, и сейчас от Артемовска находятся на расстоянии примерно 7 км», – добавил Мирошник.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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От Украины для вступления в ЕС потребовали прекратить прославлять Бандеру
Если Украина хочет стать членом Евросоюза, она должна прекратить прославлять Степана Бандеру и других пособников нацистов, заявил адвокат Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельд.
Кларсфельд заявил, что поддерживает принятие Украины в ЕС, но подчеркнул, что для ее вступления в Евросоюз на законных основаниях, страна «должна вернуться к своей истории», прекратив прославлять коллаборационистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFM TV.
Как указал Кларсфельд, в Киеве есть Бабий Яр, куда ведет улица, которую украинцы назвали в честь националиста Степана Бандеры. Кроме того, Бандеру восхваляют в украинских школах. Кларсфельд заявил, что «нельзя возводить в Бабьем Яру памятник евреям, которых расстреляли не только нацисты, но и десятки тысяч украинцев, и в то же время прославлять тех, кто уничтожал евреев, это невозможно».
Напомним, Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) и главным инициатором создания боевого крыла ОУН* «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). Она была создана в 1942 году и воевала преимущественно против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Мэра Одессы встревожил рост ненависти «ко всему русскому»
Глава Одессы Геннадий Труханов заявил, что его беспокоит рост ненависти «ко всему русскому», градоначальник выступил против переименования улицы Пушкина.
«Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», – сказал Труханов в интервью газете New York Times, передает РИА «Новости».
По данным издания, Труханов находится «под давлением» желающих переименовать улицу Пушкина рядом с мэрией Одессы. Сам мэр заявил, что «не поддержал бы» эту инициативу.
Ранее миланский театр «Ла Скала» отказался отменять русскую культуру.
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Принятие Украины в Евросоюз назвали самоубийством ЕС
Принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС, пишут СМИ.
Обозреватель Strategic culture Мартин Джей опубликовал статью «План вступления Украины – это пилюля самоубийства для отчаявшегося ЕС». По мнению британского журналиста, Украине потребуются десятилетия для вступления в ЕС. Джей считает жестом отчаяния продвигаемую президентом Франции Эммануэлем Макроном идею принятия Украины, передает РИА «Новости».
«В 2028 году Макрону с большой вероятностью предстоит управлять ЕС», – заявил Джей, отметив, что к тому моменту освободятся должности глав Еврокомиссии и Европейского совета министров, а Макрон – один из очевидных кандидатов. Как считает обозреватель, Макрон мечтает, «чтобы до этого Франция играла ведущую роль» в ЕС, он хочет управлять европейской «внешней политикой».
Макрон стремится сделать ЕС более весомым, но у Евросоюза нет опыта в такой роли, а попытки изобразить сверхдержаву Джей считает рискованными. Учитывая кризисы с выходом Великобритании и коронавирусом, Джей сомневается, что ЕС нужна своя армия, операциями которой будет управлять Макрон.
«Конечно, это было бы абсолютным безумием и могло бы привести к мировой войне, если бы одна из этих операций имела неприятные последствия», – говорится в статье. Джей заявил, что единая европейская армия стала бы грозной военной силой, ее деятельность была бы более эффективной, чем сейчас, когда в условиях украинского кризиса страны просто отправляют Киеву оружие. Макрон мыслит масштабно, но именно идея о подчиняющейся ему мощной армии должна не давать европейцам спать по ночам, подчеркнул журналист.
«Оставили бы вы своего четырехлетнего ребенка одного дома с литровой канистрой бензина и коробкой спичек и ждали бы после этого, что ваш дом все еще цел? Вкратце, это то, о чем на самом деле говорит голосование за вступление Украины», – заявил Джей.
Напомним, решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии. Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины. Австрия заявила, что даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия».
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Стало известно местонахождение сдавшихся в плен в Мариуполе командиров «Азова»
Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона «Азов» находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время несколько человек из числа командиров «Азова», которые попали в плен в ходе штурма Мариуполя, доставлены в «Лефортово», – приводит его слова ТАСС.
О ком именно идет речь, источник не уточнил.
Накануне сообщалось, что заместитель командира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар («Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский («Волына»), сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий в Россию.
Ранее командир бригады ВСУ Волына рассказал о последних днях на «Азовстали». Он также подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а еще ответил на вопрос об иностранных кураторах.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Украине назвали условия отзыва статуса кандидата в ЕС
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В Еврокомиссии перечислили несколько условий, отказ от исполнения которых может привести к лишению Украины статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Так, киевские власти должны провести судебную реформу, ввести законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег, изменить законодательство о национальных меньшинствах и согласовать закон о СМИ с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах, передает РИА «Новости».
«Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться», – заявили в Еврокомиссии.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины. Австрия заявила, что даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия».
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока». По словам главы внешнеполитического ведомства, вызывают серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.
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ДНР взяла Нюрнбергский процесс за основу для трибунала по Украине
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При подготовке к международному трибуналу, который проведут над украинскими военными преступниками, за основу взят Нюрнбергский процесс, сообщила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
«Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог – Нюрнбергский процесс», – сказала Шишкина, отметив, что «за основу и комиссии по фиксации преступлений, и комиссии по подсчету экономического ущерба» в ДНР «взяты комиссии, действовавшие в СССР по указу Сталина», документы которых «легли в основу Нюрнбергского процесса».
Власти ДНР «рассматривают организацию международного трибунала над нацистами по его примеру». Нюрнбергский процесс, по словам Шишкиной, «очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», передает ТАСС.
Кроме того, в ДНР изучили опыт других государств, в частности Руанды. Шишкина рассказала, что в 2018 году уже было «два народных трибунала, где были вынесены приговоры в отношении руководства Украины – президентов и их пособников, где были зафиксированы их преступления».
Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений. В частности, планируется провести Мариупольский трибунал (на нем рассмотрят и преступления, совершенные в Волновахе). Судить будут как членов нацбатов, так и военных ВСУ, которые совершали не менее жестокие преступления, чем националистические батальоны.
Напомним, в июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что трибунал над неонацистскими военными преступниками из числа украинских боевиков должен носить международный масштаб.
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