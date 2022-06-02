Хакеры получили данные о подготовке Украины к нападению на Донбасс и Крым

Российские и украинские хакеры располагают информацией о том, что военная спецоперация России предотвратила нападение киевского режима на ДНР, ЛНР и Крым, сообщил на условиях анонимности хакер RaHDIt.

Президент Владимир Путин 27 апреля заявил, что начало специальной военной операции предотвратило реальную опасность, которая нависала над Россией. По его словам, российские солдаты своим мужеством упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на территории РФ, но уже по чужим сценариям.

«Опять же, вернусь к нашим друзьям из хакерской группы «Берегини», которые, кстати, сами с Украины, девочки. Да, такая информация есть и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели», – цитирует РИА «Новости» хакера.

Например, по его словам, накануне начала спецоперации в начале февраля поступили сведения, что 72-му Центру проведения информационно-психологических операций, который находится в Броварах под Киевом, были переданы три экипажа с противотанковыми комплексами Javelin на бронеавтомобилях.

«Понятно, что центру, который занимается психологическими операциями в Киевской области, такие мобильные комплексы, очень странно, что передали. Соответственно, они готовились», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, есть документы, сколько оружия передавалось западными странами украинским войскам. «И сейчас мы видим в ходе военной операции, как это оружие используется. Тут уже показывается, что украинскую сторону готовили к нападению на Российскую Федерацию, и это было просто вопросом времени», – сказал хакер.

Ранее хакер из российской группировки RaHDIt рассказал на условиях анонимности, что мартовская кибератака на сутки лишила украинские власти закрытой связи и управления.

RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.

Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.