В США назвали русские «Калибры» смертоносным и точным оружием

Американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли назвал российские крылатые ракеты «Калибр» смертоносным и точным оружием, способным оставаться «угрозой» для Запада еще долгие годы.

«Радиус действия и точность «Калибров» позволяет российскому Военно-морскому флоту держать на мушке отдаленные цели, сдерживать их и легко уничтожать», – пишет Бэтли в статье для 19Fortyfive, передает РИА «Новости».

Как отметил специалист, новейшая разработка способна поражать цели на большом расстоянии и несет 450-килограммовую боеголовку, которую можно оснастить как обычной, так и ядерной начинкой. Благодаря своим высоким характеристикам они дают значительный наступательный потенциал даже небольшим платформам вроде корветов, уточнил обозреватель.

ВМФ России расположены в стратегически важных точках планеты, поэтому передовые разработки русских в области ракетостроения останутся «угрозой» для Запада еще долгие годы, подытожил аналитик.

Ранее Минобороны России показало пуск четырех крылатых ракет «Калибр» с борта фрегата Черноморского флота по назначенным наземным целям – объектам военной инфраструктуры украинских военных.

До этого высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области был уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777.

Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что благодаря технологиям и конструкторам Россия обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет в мире.