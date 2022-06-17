Путин: Российскому гиперзвуковому оружию нет аналогов в мире

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17 июня, пятница  |  Последнее обновление — 18:53  |  vz.ru
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Российский бизнес «Икеи» расхватают по кусочкам

От шведской мебельной компании ждут полного ухода из России Руслан Кривобок/РИА Новости
Надежда, что шведская компания сохранит свой бизнес в России, практически умерла. IKEA заявила о продаже своих четырех мебельных заводов, но оставила под вопросом розничный бизнес. Однако эксперты уверены, что после распродажи складских остатков шведская компания окончательно покинет Россию. Какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA? Подробности...
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Почему Украина неспособна разрушить Крымский мост

Крымский мост стал для киевского режима символом упущенных возможностей Сергей Мальгавко/ТАСС
Киев грозился разрушить Крымский мост с момента его создания в 2018 году. Угрозы оставались пустыми, но теперь генералы ВСУ прямо дают понять, что рассчитывают на дальнобойные ракеты, обещанные им с Запада. Кроме того, украинская разведка заявила, что добыла подробную схему моста. Насколько реальна угроза Крымскому мосту и почему Киев так мечтает его разрушить? Подробности...
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Какие беспилотники нужны ВМФ России

Так выглядит макет перспективного корабельного БПЛА по версии КБ МиГ Глеб Ирисов/ТАСС
Ряд утечек и заявлений официальных лиц можно трактовать таким образом, что Россия приступила к разработке специализированных морских беспилотников. Например, для того чтобы оснастить ими единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В чем особенности морских БЛА и какие из них больше всего нужны ВМФ России? Подробности...
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Как советский задел помог прорыву Китая в создании авианосцев

Спуск на воду прошел в исключительно торжественной обстановке Li Gang/XinHua/Global Look Press
Китай спустил на воду свой уже третий авианосец. Это поистине колоссальное достижение, особенно с учетом того, в каком состоянии находилась эта страна всего лишь сорок лет назад. Как ВМС Китая удалось совершить этот прорыв и какую роль в нем сыграли корабли, созданные в СССР? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Страны Европы относятся к России по-разному плохо

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут. Подробности...

Пять сценариев территориального будущего Украины

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Мир может принести только Россия

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Создается впечатление, что западные СМИ рассказывают о виртуальном Донецке, который якобы ментально украинский и который обстреливает Россия. Такого Донецка не существует. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022

Гавайи должны были стать русскими

Западные СМИ прозрели насчет Украины

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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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  • Не планирую покупать автомобиль
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
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    Путин: Все задачи спецоперации будут решены Президент ответил на обвинения в «путинской инфляции» на Западе Путин сравнил европейскую бюрократию с мельницей ХVIII века Путин указал на теряющие ценность доллар и евро

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    Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?

    Путин: Российскому гиперзвуковому оружию нет аналогов в мире

    17 июня 2022, 17:56

    Текст: Вера Басилая

    Благодаря технологиям и конструкторам Россия обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет в мире, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

    Он подчеркнул, что нужно создавать собственные технологии и быть на шаг впереди.

    «Сергей Павлович Королев не пошел по пути копирования и частичного улучшения трофейно-ракетной техники, а смотрел в будущее и предложил уникальную пакетную схему для создания ракеты RC, открыл человеческую дорогу в космос, по факту, задал стандарт для всего мира. Причем на десятилетия вперед. Именно так – на опережение работали в свое время основатели многих советских научных программ. И сейчас, опираясь на такие заделы, наши конструкторы достойно идут вперед. Благодаря им Россия обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет ни у одной страны мира», – цитирует РИА «Новости» главу государства.

    Ранее Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что суверенитет страны не может быть частичным, поэтому России необходимо отстаивать свой политический суверенитет, а также укреплять экономическую и финансовую самостоятельность.

    Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».

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    Греф поразился «необыкновенной гибкости» экономики России
    		    17 июня 2022, 08:43
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Российская экономика вернется к уровням 2021 года примерно через десять лет, если ничего не предпринимать в нынешней ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме. При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».

    «Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», – приводит его слова ТАСС.

    При этом глава госбанка заявил, что российская экономика продемонстрировала «совершенно необыкновенную гибкость».

    «Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, и конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», – сказал Греф.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.

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    Обозначены сроки первого полета истребителя Су-75 Checkmate
    		    17 июня 2022, 15:15
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Первый полет однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2025 год, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    «2025 год – первый полет», – заявил Борисов, передает ТАСС. Он добавил, что обычно между первым полетом и серийным производством проходит 1,5-2 года.

    Ранее сообщалось, что первый полет истребителя запланирован на 2023 год.

    Напомним, в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.

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    Путин: Эпоха однополярного миропорядка завершилась
    		    17 июня 2022, 15:50
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил об окончании эпохи однополярного мира.

    По словам президента, США, провозгласив победу в холодной войне, объявили свои интересы священными. Поэтому до сих мир неустойчив из-за игры в одни ворота.

    Западные же страны в этом время пытаются противодействовать ходу истории, мысля категориями прошлого. Западные политики не желают замечать изменения.

    «Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть и все вернется на круги своя, как прежде не будет», – заявил Владимир Путин.

    Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». 

    Коментарии (29)
    Путин перенес на час выступление на ПМЭФ из-за DDoS-атак
    		    17 июня 2022, 13:55
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин принял решение перенести свое выступление на Петербургском экономическом форуме на 15.00 мск из-за массовых DDoS-атак.

    По словам представителя Кремля, на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS–атаки, передает РИА «Новости».

    Песков подтвердил, что к 15.00 неполадки с проходом по бейджам на пленарку ПМЭФ будут устранены.

    «Со вчерашнего дня у нас начались очень массированные DDoS-атаки на интернет-сети и на систему аккредитации Питерского экономического форума. И вчера и ночью держали, но сегодня, к сожалению, из-за интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников к системе аккредитации и системе допуска, поэтому, к сожалению, возникла заминка с получением бейджей с подтверждением прохода и так далее на основную планерку. Специалисты работают, чтобы устранить проблему, она устраняема, все починим, но на это необходимо время», – сказал Песков.

    Ранее Песков сообщил, что Путин персонально участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и относится к этому очень ответственно.

    Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал ранее, что большая часть выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам.

    Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». 

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    Путин заявил о демарше западных партнеров в отношении российского автопрома

    16 июня 2022, 19:48

    Текст: Кристина Цыцура

    Демарш западных компаний – партнеров российских автозаводов заметно отразился на выпуске автомобилей в стране, он сократился в разы, заявил президент России Владимир Путин, на совещании по автопрому.

    «Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка», – передает ТАСС слова Путина.

    По словам Путина, если сравнивать показатели 2022 года и 2021-го, то выпуск отечественного автопрома оказался в три раза меньше, а в апреле – в пять раз меньше.

    Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов. 

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    Путин: ЕС окончательно утратил свой политический суверенитет

    17 июня 2022, 16:28

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на 25-м Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению.

    «Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», – сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, трансляция которого ведется на канале ПМЭФ на Rutube.

    Изначально речь главы государства планировалась на 14.00 мск, однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин принял решение перенести ее начало из-за кибератак на базу аккредитации форума. Из-за этого, пояснил представитель Кремля, возникла заминка с получением бейджей для прохода на пленарное заседание.

    В целом Песков отмечал, что выступление главы государства на форуме будет большим и «чрезвычайно важным». В ходе него Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике, в том числе с учетом санкций против РФ и их влияния на ситуацию с продовольствием и энергоресурсами в мире. Кроме того, как указывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент будет говорить об актуальных задачах, стоящих перед страной: об обеспечении ее дальнейшего экономического развития, стимулировании внутренней деловой активности, создании условий для комфортного ведения бизнеса и укреплении внешних торгово-инвестиционных связей.

    Модерирует пленарную сессию ПМЭФ в этом году главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

    XXV Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». 

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    Путин поручил создать качественные и доступные автомобили для россиян

    16 июня 2022, 19:27

    Текст: Елизавета Булкина

    В России необходимо создать подходы к развитию автопрома, основа – качественные и доступные автомобили для граждан, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

    «Повторю то, о чем мы говорили и на предыдущих отраслевых совещаниях – нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома», – передает его слова РИА «Новости».

    «Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику», – добавил Путин.

    Ранее Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей.

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    Путин указал на теряющие ценность доллар и евро

    17 июня 2022, 16:46

    Текст: Вера Басилая

    Доллары и евро теряют свою ценность, им на смену неизбежно придут реальные активы, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    «А зачем обменивать товары на доллары и евро, которые теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов», – цитирует ТАСС Путина.

    Он добавил, что в глобальных валютных резервах, по данным Международного валютного фонда, находится 7,1 трлн долларов и 2,5 трлн евро. «И эти деньги обесцениваются темпом около 8% в год. Кроме того, в любой момент они могут быть конфискованы или украдены, если США что-то не понравится в политике какой-то страны», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин назвал заявление про доллар по 200 рублей частью информационной борьбы Запада.

    Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил об окончании эпохи однополярного мира.

    Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Путин: Бюджет России будет исполнен с профицитом в 3 трлн рублей
    		    17 июня 2022, 16:24
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей.

    «Бюджет России за 5 месяцев 2022 года исполнен с профицитом 1,5 трлн руб., консолидированный бюджет – с профицитом 3,3 трлн рублей», – цитирует ТАСС Путина.

    Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
    Путин: Европейцы нанесли себе удар своими руками

    17 июня 2022, 16:34

    Текст: Вера Басилая

    Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме.

    «Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой, обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но и против любого неугодного государства, рано или поздно могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейские компании», – приводит ТАСС слова Путина.

    «Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками. Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в США тоже, как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции».

    Также он отметил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов.

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    Макрон захотел обсудить с Путиным экспорт зерна

    17 июня 2022, 12:13

    Текст: Антон Никитин

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность продолжать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что помимо Украины хотел бы обсудить и вопросы продовольственной безопасности.

    «Каждый раз, когда это потребуется, я буду это делать. Во-первых, потому что они (Путин и президент Украины Владимир Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) не разговаривают друг с другом. И важно направлять послания, подталкивать Владимира Путина к возможным переговорам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

    «Во-вторых, мы могли бы вновь провести переговоры с Россией по теме продовольственной безопасности. При прямом участии генерального секретаря ООН. И возможность освободить экспорт зерновых могла бы стать основой для дискуссии», – добавил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.

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    Путин: Запад намеренно подорвал международные устои во имя своих геополитических иллюзий
    		    17 июня 2022, 15:45
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), глава государства указал, что форум проходит в непростое время, когда сами принципы экономики оказались под ударом.

    «Он (ПМЭФ) проходит в непростое для всего мирового сообщества время, когда экономика, рынки, да и сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания», – сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ, трансляция которого ведется на канале ПМЭФ на Rutube.

    Путин указал, что «наши партнеры на Западе намеренно подорвали международные устои, во имя своих геополитических иллюзий. Кроме того, глава государства указал на то, что основательно подорваны деловая репутация, доверие к валютам, это сделано намеренно.

    Изначально речь главы государства планировалась на 14.00 мск, однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин принял решение перенести ее начало из-за кибератак на базу аккредитации форума. Из-за этого, пояснил представитель Кремля, возникла заминка с получением бейджей для прохода на пленарное заседание.

    В целом Песков отмечал, что выступление главы государства на форуме будет большим и «чрезвычайно важным». В ходе него Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике, в том числе с учетом санкций против РФ и их влияния на ситуацию с продовольствием и энергоресурсами в мире. Кроме того, как указывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент будет говорить об актуальных задачах, стоящих перед страной: об обеспечении ее дальнейшего экономического развития, стимулировании внутренней деловой активности, создании условий для комфортного ведения бизнеса и укреплении внешних торгово-инвестиционных связей.

    Модерирует пленарную сессию ПМЭФ в этом году главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

    XXV Петербургский международный экономический форум проходит 15-18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». 

    Коментарии (0)
    Путин назвал санкции против России безумными и бездумными
    		    17 июня 2022, 15:57
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Санкции против России являются безумными и бездумными, их цель – нахрапом и с наскока смять экономику России, однако это не получилось, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ.

    По его словам, Запад беспардонно насаждает свою этику и культуру, в ход идет все, в том числе спорт, передает РИА «Новости».

    Путин добавил, что российские власти шаг за шагом нормализуют экономическую ситуацию, несмотря на то, что скорость и объем санкций против России не знают прецедентов, сообщает ТАСС.

    Президент также призвал предельно честно оценивать ситуацию в экономике и верить в свои силы. «Мы можем справиться с любыми вызовами и решить любую задачу», – сказал он.

    «Заклинания про доллар по 200 рублей и другие западные прогнозы – часть информационной борьбы», – добавил президент.

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    В России расширили производство электронных автокомпонентов

    17 июня 2022, 11:37

    Текст: Антон Никитин

    Россия ведет разработку основных критических электронных автокомпонентов, на это предусмотрено значительное финансирование, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Чернышенко подчеркнул, что Россия владеет технологиями в области электронных автокомпонентов. «Сейчас мы расширяем это производство. Унифицированная электронная компонентная база для автомобильной промышленности – это реальность, под которую мы сейчас начинаем создавать инфраструктуру», – сказал он в интервью РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ.

    «С учетом развития текущих микроэлектронных производств, наша продукция сможет быть более совершенной, чем зарубежные аналоги. Уже ведутся разработки основных критических электронных автомобильных компонентов, под данные цели предусмотрено значительное финансирование», – добавил вице-премьер.

    «Определенно часть компонентов все же будет импортироваться из дружественных стран, но в целом задачу мы формулируем именно таким образом – создать в автоэлектронике достаточный промышленный потенциал и не просто импортозаместить иностранные наработки, а вывести российскую электронику по объемам производства и качества в мировые лидеры. В том числе в автомобильной промышленности», – сказал он.

    Чернышенко также отметил, что «Москвич», «Аурус» и другие производимые в нашей стране автомобили, безусловно, сейчас переориентируются на российскую электронную промышленность.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что цены на металл падают, а это должно отразиться на ценах на легковые автомобили, они должны стать доступными для россиян.

    Министр промышленности и торговли Росси Денис Мантуров сообщал, что власти выделят почти 21 млрд рублей на поддержку спроса в автомобильной промышленности.

    Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

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    Путин сравнил европейскую бюрократию с мельницей ХVIII века

    17 июня 2022, 16:50

    Текст: Елизавета Булкина

    Работа европейских бюрократов схожа с мельницей ХVIII века, которую трудно запустить в обратную сторону, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

    Российский лидер напомнил о введенных Западом санкциях на поставки российских удобрений. «Американцы взяли и отменили [эти санкции], поняли, куда попали, а европейцы нет», – передает его слова ТАСС.

     «У них бюрократия просто работает как жернова на мельнице ХVIII века, поэтому все понимают, что глупость сделали, но как-то открутить назад сложно по бюрократическим соображениям», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов. По его словам, рост цен и проблемы в сфере энергетике являются следствием ошибочной политики США и ЕС.

    Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.

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