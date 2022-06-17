Путин: Российскому гиперзвуковому оружию нет аналогов в мире

Благодаря технологиям и конструкторам Россия обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет в мире, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Он подчеркнул, что нужно создавать собственные технологии и быть на шаг впереди.

«Сергей Павлович Королев не пошел по пути копирования и частичного улучшения трофейно-ракетной техники, а смотрел в будущее и предложил уникальную пакетную схему для создания ракеты RC, открыл человеческую дорогу в космос, по факту, задал стандарт для всего мира. Причем на десятилетия вперед. Именно так – на опережение работали в свое время основатели многих советских научных программ. И сейчас, опираясь на такие заделы, наши конструкторы достойно идут вперед. Благодаря им Россия обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет ни у одной страны мира», – цитирует РИА «Новости» главу государства.

Ранее Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что суверенитет страны не может быть частичным, поэтому России необходимо отстаивать свой политический суверенитет, а также укреплять экономическую и финансовую самостоятельность.

Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».

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