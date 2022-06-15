Минобороны показало удар «Калибрами» с фрегата Черноморского флота по объектам ВСУ

Немецкие СМИ сообщили о «язвительном выпаде» Зеленского в адрес Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский «язвительно» высказался в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет обозреватель Сюзанна Байер в журнале Spiegel.

По ее мнению, в своем интервью телеканалу ZDF украинский лидер подверг критике не только нынешнего главу немецкого правительства Олафа Шольца, но и его предшественницу. «По словам Зеленского, отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Шольц стал канцлером. Это заявление можно расценивать как язвительный выпад в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель», – передает РИА «Новости» ее слова.

Накануне Зеленский в очередной раз подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.

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