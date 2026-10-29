Британский актер Барон Коэн извинился перед казахстанцами за образ Бората

Актер Барон Коэн впервые извинился перед народом Казахстана за роль Бората

Tекст: Мария Иванова

Британский актер объяснил свое решение тем, что его вымышленный персонаж не имеет к государству никакого отношения. «Так что, пожалуйста, не обижайтесь, казахстанцы. Я отношусь к вам с глубоким уважением», – заявил Барон Коэн в подкасте Happy Sad Confused.

По словам артиста, образ Бората был выдуман из-за невежества публики, готовой поверить в любую нелепицу о месте, о котором люди никогда не слышали. Он добавил, что его собственные познания о речи жителей стран Центральной Азии весьма ограничены, передает ТАСС.

В октябре казахстанские СМИ заметили появление Барона Коэна в образе Бората в видеоролике в Instagram* для продвижения новой картины Ali G: Who Iz I. В видео персонаж заявляет, что в республике ленту не покажут.

По данным портала Bes.media, министерство культуры и информации республики не получало заявок на прокат фильма. В ведомстве подчеркнули, что сатирический характер произведения не является самостоятельным основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом британский комик тайно снял новый фильм со своим знаменитым персонажем Али Джи.

В феврале власти Казахстана начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова из-за слов о поддержке российских военных.