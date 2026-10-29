Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?2 комментария
Британский актер Барон Коэн извинился перед казахстанцами за образ Бората
Актер Барон Коэн впервые извинился перед народом Казахстана за роль Бората
Британский комик и актер Саша Барон Коэн впервые принес извинения жителям Казахстана за образ вымышленного журналиста Бората Сагдиева, заверив их в своем глубоком уважении.
Британский актер объяснил свое решение тем, что его вымышленный персонаж не имеет к государству никакого отношения. «Так что, пожалуйста, не обижайтесь, казахстанцы. Я отношусь к вам с глубоким уважением», – заявил Барон Коэн в подкасте Happy Sad Confused.
По словам артиста, образ Бората был выдуман из-за невежества публики, готовой поверить в любую нелепицу о месте, о котором люди никогда не слышали. Он добавил, что его собственные познания о речи жителей стран Центральной Азии весьма ограничены, передает ТАСС.
В октябре казахстанские СМИ заметили появление Барона Коэна в образе Бората в видеоролике в Instagram* для продвижения новой картины Ali G: Who Iz I. В видео персонаж заявляет, что в республике ленту не покажут.
По данным портала Bes.media, министерство культуры и информации республики не получало заявок на прокат фильма. В ведомстве подчеркнули, что сатирический характер произведения не является самостоятельным основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом британский комик тайно снял новый фильм со своим знаменитым персонажем Али Джи.
В феврале власти Казахстана начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова из-за слов о поддержке российских военных.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ