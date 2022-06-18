Путин поблагодарил военных медиков за спасение участников СВО

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18 июня, суббота | Последнее обновление — 16:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин поблагодарил военных медиков за спасение участников СВО
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Президент Владимир Путин, обращаясь к военным медикам, отметил, что они показывают свои лучшие качества, спасая жизни людей в Донбассе.
«Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которые порой, жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», – обратился Путин к медикам, передает ТАСС.
Глава страны в субботу по видеосвязи принимал участие в открытии 19 медицинских объектов в России. Обращение началось со слов благодарности врачам и всему медицинскому персоналу.
«Лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобожденных территорий», – сказал Путин.
В Белгороде появился инфекционный центр, в Улан-Удэ и Волгограде онкологические диспансеры, а Петербурге отделение поликлиник. Также в Новосибирске построили детскую больницу, а в Оренбурге инфекционный госпиталь.
Кроме того, планируется открыть центр травматологии в Чебоксарах, поликлинику в Чебоксарах и другие объекты.
Ранее советник президента России, председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что направлены материалы в ООН, Совет Европы и другие международные организации и представительства в связи с массированным обстрелом жилого сектора городов ДНР. В том числе пострадала больница.
Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании сессии ПМЭФ
Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обменялись шутками об окончании пленарки форума по просьбе «начальства, требовавшего закругляться».
«Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», – сказала Симоньян. «Начальство?» – спросил Путин, чем вызвал смех в зале, передает РИА «Новости».
«Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели», – пошутила Симоньян.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
Многие европейские компании вернутся на российский рынок, власти России не будут этому мешать, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Я не сомневаюсь – пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать. А мы им не будем мешать, мы открыты для всего мира», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее Путин заявил, что ряд товаров, которые исчезли из России из-за санкций, могут поставить другие партнеры.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной спецоперации на Украине
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND заявила, что ее отставка с поста стала одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине.
Меркель полагает, что на решение Москвы начать спецоперацию на Украине повлияли несколько факторов: «Возможно, мой уход повлиял, как и выборы во Франции, и вывод войск из Афганистана, и застой в выполнении Минских соглашений», – заявила экс-канцлер в интервью редакционному объединению RND, передает ТАСС.
Она заявила, что Путин в конце ее срока охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции. Меркель сказала, что незадолго до своего ухода из политики она пыталась найти решения украинского кризиса, но не преуспела в этом: «Было ясно, что я долго не пробуду у власти, и поэтому я просто вынуждена признать, что различные попытки сделать это в прошлом году не возымели никакого действия».
Она также сообщила, что ей не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом.
Говоря о своей возможной посреднической роли в переговорах между Россией и Украиной, Меркель указала, что это возможно на более позднем этапе. На вопрос, готова ли она сыграть эту роль уже сейчас, экс-канцлер ответила: «На данный момент этот вопрос не обсуждается».
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Симоньян рассказала о «самом главном» в сессии с Путиным на ПМЭФ
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась впечатлениями от сессии с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме.
«Для меня самое главное было, критика Запада – не первый раз это слышим и сами это говорим, для меня была важна не столько речь, сколько эмоция, которую я почувствовала», – приводит слова Симоньян РИА «Новости».
Она заявила, что «почувствовала эту уверенность», которая оказала на главреда RT «большое психотерапевтическое действие». По ее мнению, такой же эффект это оказало и «на наших людей». Как заявила Симоньян, оценивая выступление Путина, «видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен».
Симоньян подчеркнула, что «так не ведут себя, такую эмоцию не распространяют вокруг себя люди, которые не уверены в своей победе и что все будет хорошо». Она считает, что в выступлении Путина было важно все, но лично для нее было важно услышать, что «люди, которые хотят быть с нами, останутся с нами».
Отвечая на вопрос о том, слышали ли это на Западе, Симоньян сказала: «Так какая разница, собственно говоря, что они не слышали или если не услышат, как меняет их поведение - это все такая устойчивая колея, которая от того, лучше у них слух или хуже, колея не изменится».
Напомним, президент России и Симоньян, которая была модератором пленарной сессии ПМЭФ, обменялись шутками об окончании пленарки форума. «Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», – сказала Симоньян. «Начальство?» – спросил Путин, чем вызвал смех в зале. «Да, не ваше, мое…» – ответила Симоньян.
Сенатор: Путин указал новые ориентиры для всего мира
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«Владимир Путин в сегодняшней своей речи на ПМЭФ расставил точки над «i», а также избавился от полутонов в вопросах, имеющих принципиальное значение не только для России, но и для мира в целом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Президент России, выступая в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ, заявил о безвозвратном завершении эпохи однополярности мира.
«Путин дал официальную позицию России по поводу санкционной борьбы, Украины, финансовых хитросплетений. Он также напрямую предупредил мир о растущих угрозах. Важно, что это сказал не эксперт, политолог или отдельно взятый министр, пусть и уважаемый, а глава государства», – пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Но главным моментом выступления Путина, по словам сенатора, была мысль о важности сохранения Россией суверенитета. «Глава государства подчеркнул: суверенитет является базой как для безопасности, так и для развития нашего государства. России сейчас нужно не отступать, а закреплять успех. Благо, происходящее на международной арене убеждает нас в этом. Да, часть россиян говорит: «Давайте подождем, само образуется». Но президент послал четкий сигнал: само ничего не образуется. Суверенитет мы должны и дальше отстаивать всеми доступными инструментами», – указал собеседник.
Парламентарий добавил, что «Россия своей нынешней политикой высветила все «темные углы» условного Запада и ускорила движение этих государств на мировую обочину». «Наша страна и многие другие несколько десятилетий ориентировалась на «страны заката» – как в метафорическом, так и в прямом смысле. В сегодняшней речи Путин указал всему миру, что на эти страны ориентироваться не нужно, потому что это не маяк, а риф. Это было послание, в том числе и «странам восхода» – не брать пример с «альянса заката», – подчеркнул он.
Напомним, в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу президент России Владимир Путин указал, что США не замечают прекращения эпохи многополярности. По его словам, за последние десятилетия в мире сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализуют собственные модели экономического роста и имеют право на их защиту национального суверенитета.
«Речь идет об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать», – подчеркнул глава государства.
Путин также напомнил про грабительскую политику Запада в отношении беднейших стран. «Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно, в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран – вот куда потекли эти деньги напечатанные. Они буквально стали пылесосить, выгребать глобальные рынки, а об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал, и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошметки, да еще и по астрономическим ценам», – заявил президент.
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Путин указал на теряющие ценность доллар и евро
Доллары и евро теряют свою ценность, им на смену неизбежно придут реальные активы, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«А зачем обменивать товары на доллары и евро, которые теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов», – цитирует ТАСС Путина.
Он добавил, что в глобальных валютных резервах, по данным Международного валютного фонда, находится 7,1 трлн долларов и 2,5 трлн евро. «И эти деньги обесцениваются темпом около 8% в год. Кроме того, в любой момент они могут быть конфискованы или украдены, если США что-то не понравится в политике какой-то страны», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин назвал заявление про доллар по 200 рублей частью информационной борьбы Запада.
Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил об окончании эпохи однополярного мира.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Силы ЛНР сообщили о переговорах с боевиками на «Азоте» о сдаче в плен
Силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен, заявил комендант Северодонецка Виктор Дубина.
«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно», – передает РИА «Новости» его слова.
В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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В Донецке после попадания снаряда сдетонировал боезапас в воинской части
Украинские вооруженные силы во время массированного обстрела Донецка попали в один из объектов воинских частей ДНР, где сдетонировала часть боеприпасов.
По данным силовых структур, пожар на месте инцидента локализован, работают экстренные службы города.
«В одном из районов Донецка артиллерийский снаряд попал в воинскую часть, где сдетонировала часть боеприпасов. После этого произошло возгорание части объектов. Пожар локализован, на месте работают экстренные службы», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что сдетонировали «десятки снарядов». Сведений о пострадавших не поступало.
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Путин: Украина пришла в Российскую империю только с Киевом, Житомиром, Черниговом
Украина вошла в состав Российской империи только с Киевом, Житомиром, Черниговом, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Вся левобережная Украина известно, как складывалась. Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически – Киев и Киевская область, Житомир, Чернигов – вот и все. <…> Все, что досталось потом в результате формирования Советского Союза в 1922 году, было направлено, подарено туда Владимиром Ильичом Лениным при формировании Советского Союза», – передает его слова ТАСС.
По словам президента, Донбасс сначала решили сохранить составе РСФСР, а потом, по распоряжению Ленина, передали на Украину для того, чтобы поднять там процент пролетарского населения.
Путин отметил, что западные части Украины достались в результате Второй мировой войны. По его словам, «Сталин отобрал территорию у Венгрии, Румынии и Польши и отдал в Украину, наградив ту же самую Польшу восточными землями Германии».
Ранее Путин заявил, что Россия поддержит людей в Донбассе и с уважением отнесется к любому их выбору.
Путин сравнил европейскую бюрократию с мельницей ХVIII века
Работа европейских бюрократов схожа с мельницей ХVIII века, которую трудно запустить в обратную сторону, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
Российский лидер напомнил о введенных Западом санкциях на поставки российских удобрений. «Американцы взяли и отменили [эти санкции], поняли, куда попали, а европейцы нет», – передает его слова ТАСС.
«У них бюрократия просто работает как жернова на мельнице ХVIII века, поэтому все понимают, что глупость сделали, но как-то открутить назад сложно по бюрократическим соображениям», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов. По его словам, рост цен и проблемы в сфере энергетике являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.
Путин: Стыдно за Россию людям, не связывающим свою судьбу с нашей страной
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Только те граждане, которые не будут связывать свою жизнь с Россией, могут заявлять о стыде быть россиянином, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Некоторые люди говорят, что им стыдно за то, что они из России. Знаете, это стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, жизнь и судьбу своих детей с нашей страной. Им не просто стыдно, они просто не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить и хотят, чтобы там воспитывались и жили их дети», – передает ТАСС слова Путина.
А думающий человек, который связывает свою судьбу с Россией, по словам президента, в душе и сердце заинтересован в росте могущества своей страны.
Ранее президент страны заявил, что европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены.
Также во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции».
Путин: Европейцы нанесли себе удар своими руками
Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме.
«Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой, обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но и против любого неугодного государства, рано или поздно могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейские компании», – приводит ТАСС слова Путина.
«Европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар. Сами это сделали своими руками. Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в США тоже, как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции».
Также он отметил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов.
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Пушилин заявил о готовности ДНР поставлять зерно в Сирию
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика может поставлять в Сирию через порт Мариуполя продукцию, в том числе зерно.
Он рассказал, что ДНР и Сирия создали рабочую группу на уровне министерства промышленности и торговли и прорабатывают первоочередные задачи по взаимным поставкам продукции.
«С учетом того, что у нас уже начал действие освобожденный морской порт Мариуполя, то задача упрощается и в плане логистической составляющей», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
По его словам, страна уже заявила о заинтересованности в поставках зерна. Пушилин назвал поставки в Сирию одной из точек соприкосновения, учитывая профицит в плане запасов зерна.
Также Пушилин добавил, что Сирия заинтересована в закупке металлоконструкций и угля, но эти вопросы сейчас на стадии проработки.
Глава ДНР поблагодарил президента Сирии Башара Асада за внимание к республикам Донбасса и за процедуру их официального признания.
Ранее сирийский лидер Башар Асад в ходе встречи с делегацией Донецкой народной республики объявил об официальном начале процедуры признания ДНР.
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Путин ответил цитатой Марка Твена на заявления об «экономическом блицкриге» против России
Президент России Владимир Путин привел цитату Марка Твена, комментируя провал «экономического блицкрига» против России в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«То, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики, – ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», – передает его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить 400 млрд долларов. По его словам, рост цен и проблемы в сфере энергетики являются следствием ошибочной политики США и ЕС.
Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.
Бурятия поможет восстановить Старобешевский район ДНР
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в Донецкую народную республику подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом. Регион поможет отремонтировать дороги и школы, а также передал грузовые машины и компьютеры.
По словам главы Бурятии, в Старобешевском районе республики проживает чуть меньше 50 тыс. жителей, он не подвергся сильным разрушениям, но постоянно находится под обстрелами.
«Жители района, с кем успели пообщаться, конечно, очень ждут прихода России…Сейчас в их глазах мы олицетворяем не Бурятию, в нас они видят, что к ним пришла Россия! И мы не можем их подвести. Главная особенность района, бросающаяся в глаза, – это отсутствие мужчин. Большая часть мужчин всех возрастов у них мобилизована и находится на передовой…», – написал Цыденов в Telegram-канале.
По словам главы Бурятии, в рамках соглашения регион будет помогать делать ремонт дорог, отремонтирует кровлю в пяти школах.
«Поможем с подготовкой к зиме, с поставкой оргтехники и пр. В настоящее время мы передали району самосвал Камаз, грузовой автомобиль с краном манипулятором, одну пассажирскую «Газель» и 30 компьютеров. От такой помощи и наши бы районы не отказались. Но у нас в республике мы каждый год в каждом районе что-то строим, приобретаем и ремонтируем. А здесь люди получили помощь впервые за долгие годы», – отметил он.
Губернатор уточнил, что финансирование мероприятий будет происходить за счет регионального бюджета, спонсорской помощи, а также в виде поддержки федерального бюджета (в ближайшие две недели нам поступит дополнительная субсидия из федерального бюджета).
«У нас в республике 21 район и столица – город Улан-Удэ. Теперь можно сказать, что к нам добавился еще один район. Только для нас Старобешевский район – это еще один район, а мы для них – это Россия! И беззаветную веру этих людей в Россию мы не должны подвести», – подчеркнул Цыденов.
Ранее Брянская область и город Брянка в Луганской народной республике заключили соглашение о сотрудничестве.
Также Югра поможет Макеевке восстановить инфраструктуру и экономику.
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