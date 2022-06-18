Немцев возмутило расточительство украинских беженцев

Жители Германии, которые приняли украинских беженцев, продолжают высказывать свое недовольство и возмущение безрассудными тратами переселенцев.

Так, жители Германии отмечают, что электричество на Украине стоит на порядок дешевле, чем в Германии. Поэтому переселенцы не привыкли экономить. Они не выключают за собой свет, а стиральную машинку могут запустить из-за пары футболок. Кроме того, они выбрасывают слишком много еды, передает ФАН.

«Это заставляет меня чувствовать себя очень потрепанным. Я вижу бедственное положение женщины с двумя детьми, которых мы взяли спонтанно, но я буду счастлив, когда они уедут», – цитирует слова местного жителя издание Merkur.de.

В округе Эрдинг размещено 1074 беженца с Украины. В частности, там проживает 655 человек, размещенных у местных жителей и 419 – в приютах округа.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.

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