Силуанов предостерег от превращения бюджетного «лекарства» в наркотик

Бюджет – это очень сложный инструмент как созидания, так и разрушения, важно найти баланс, чтобы бюджетное «лекарство» не превращалось в наркотик для экономики, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры».

«Бюджет – такой, знаете, очень сложный инструмент. Это инструмент, с одной стороны, и созидания, а с другой стороны – этот инструмент может быть и источником разрушения. Здесь очень важно найти эту грань, потому что сейчас мы слышим: давайте больше финансирования, давайте больше вкладывать туда. Мы смотрим на наши финансовые ресурсные возможности», – передает РИА «Новости» его слова.

Силуанов добавил, что масштабная поддержка экономики возможна только на временной основе. «Такое может быть, но постоянно политика такого дисбаланса не может продолжаться. Потому что это в конечном счете, если возвращаться к началу нашей дискуссии – это приведет к инфляции, это приведет к снижению доходов населения и это в конечном счете приведет к снижению уровня жизни наших граждан», – объяснил он.

Также министр подчеркнул, что «такое бюджетное лекарство не должно превращаться в наркотик, который понятно к каким последствиям может привести».

По его словам, глобализация, к которой раньше шли, оказалась ангажированной по принципу «свой-чужой». «Глобализация, к которой мы раньше шли, совсем не такая комфортная к странам, потому что здесь очень четко проявилось то, что «свой-чужой». Глобализация очень политически получилась ангажирована. В этой связи мы столкнулись со всеми этими препятствиями, с которыми мы сейчас работаем, и теперь понятно, что делать. Понятно, на что нужно опираться в первую очередь», – отметил он.

Кроме того, Силуанов пояснил, что «не надо замыкаться». «Ни в коем случае нельзя этого делать, но с опорой, и в первую очередь на собственные те критические технологии, которые мы должны производить, а жизнь показала, что без этого нельзя», – сказал он.

По мнению главы Минфина, России нужно принять доктрину технологической безопасности по аналогии с доктриной продовольственной безопасности.

«Нам нужна сейчас собственная, как раньше была новая экономическая политика, новая промышленная политика, с опорой не только на собственные силы... Это как есть у нас доктрина продовольственной безопасности, так нужна доктрина технологической безопасности. Следующее, нам в этой связи нужно больше свободных предпринимателей, меньше администрирования, административного воздействия, больше защиты собственности», – сказал он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее в Минфине заявили, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля повысится на 10,4 доллара – до 55,2 доллара с 44,8 доллара за тонну в июне.

Напомним, Россия в мае стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сообщили источники Reuters. По данным агентства, Россия обошла Саудовскую Аравию, сместив ее на третье место.