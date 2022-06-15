Цены на газ в Европе достигли 1300 долларов за тысячу кубометров

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15 июня, среда | Последнее обновление — 19:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские СМИ сообщили о попавших в плен американских наемниках
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«Зеленая экономика» выходит человечеству боком. В частности, США. Ее издержки вкупе с антироссийскими санкциями уже привели страну к энергодефициту и нехватке продовольствия.
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Каждый день из Донецка мы видим и слышим все то, чего не хотели бы видеть и слышать никогда в жизни. Рынок. Роддом. Центр города. Телецентр. Но дело не только в Донецке. Мы видим, что к своим солдатам власти Украины относятся так же.
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За ЛГБТ-идеологией стоят огромные деньги и политическое влияние. Если им ничего не противопоставить, то мы достаточно скоро столкнемся с тем, с чем уже столкнулись консерваторы в западных странах — их страны уходят у них из-под ног, и уже поздно с этим что-то делать.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Цены на газ в Европе достигли 1300 долларов за тысячу кубометров
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Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост почти на 25% на фоне сообщений Газпрома о новом сокращении поставок по газопроводу «Северный поток», голубое топливо торговалось выше 1300 долларов за тысячу кубометров впервые с 27 апреля, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в среду на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, прибавив со вторника 2,4%, передает РИА «Новости».
Позже цены ускорили рост почти до 9%, превысив 1130 долларов, а затем находились в интервале 1053–1097 долларов.
Также стало известно, что Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м в сутки.
На фоне сообщения компании газовые котировки на ICE начали стремительно расти, к 16.52 мск они превысили отметку 1200 долларов за тысячу кубометров, а к 18.00 мск – 1300 долларов. Максимум торгов пока составляет 1301,2 доллара (+24,7%).
До этого Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Немецкие СМИ сообщили о «язвительном выпаде» Зеленского в адрес Меркель
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Президент Украины Владимир Зеленский «язвительно» высказался в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет обозреватель Сюзанна Байер в журнале Spiegel.
По ее мнению, в своем интервью телеканалу ZDF украинский лидер подверг критике не только нынешнего главу немецкого правительства Олафа Шольца, но и его предшественницу. «По словам Зеленского, отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Шольц стал канцлером. Это заявление можно расценивать как язвительный выпад в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель», – передает РИА «Новости» ее слова.
Накануне Зеленский в очередной раз подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Макрон – Зеленскому: Россия была, есть и будет частью Европы
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Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Румынию заявил, что главе украинского государства Владимиру Зеленскому придется вести переговоры с Россией.
«Президенту Украины и другим представителям властей придется вести переговоры с Россией», – приводит его слова ТАСС.
«Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Зеленским... и я повторил, что мы, европейцы, делим один континент, а география упряма, Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия – сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнем войну с Россией, а завтра мы хотим ее уничтожить. Нет», – приводит слова Макрона РИА «Новости».
Президент Франции во вторник прибыл с визитом в Румынию, чтобы встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными в стране в рамках миссии НАТО.
Ранее Макрон заявлял, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». По информации СМИ, фраза Макрона напугала Киев. Позднее во Франции объяснили, что, как считает Макрон, после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом.
Макрон заявлял также, что Франция «сделает все, чтобы остановить российскую военную операцию, помочь украинцам и их армии, а также будет продолжать переговоры».
Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Кроме того, в американском журнале National Interest вышла статья, автор которой посоветовал Украине задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны.
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В США нашли объяснение неэффективности комплексов Javelin на Украине
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Противотанковые ракетные комплексы Javelin показали свою неэффективность на Украине из-за отсутствия кол-центров и горячих линий, которые объясняли бы военным, как пользоваться устройствами, заявил инструктор-волонтер Марк Хейворд газете Washington Post.
Хейворд утверждает, что украинские пользователи Javelin лишены возможности обращаться в кол-центры или на «горячую линию», которые показали себя полезным ресурсом для войск США. Кроме того, неполадки в ПТРК, по его словам, возникали в связи с тем, что украинские военнослужащие переводили 258-страничную инструкцию по эксплуатации комплекса при помощи переводчика Google, искажавшего смысл написанного, передает Прайм.
По словам инструктора, другая причина заключается в том, что Соединенные Штаты не поставляли на Украину компьютерные программы, которые в обязательном порядке должны применяться военными при обучении обращению с Javelin.
При этом власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин.
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Ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом
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В Белом доме появилось понимание, что санкции против России нанесли намного больше сопутствующего ущерба мировой экономике и экономике самих США, чем это представлялось изначально, сообщили источники.
Власти США поначалу оказались впечатлены поддержкой санкций со стороны компаний, которые своим уходом из России усиливали давление на Москву. Однако позднее в Белом доме заметили, что такие действия ведут к нарушениям цепочек поставок, невозможности застраховать поставки зерна и другим отрицательным эффектам, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Управление по контролю за иностранными активами США, опасаясь накопления таких эффектов, разрешило компаниям платить налоги и пошлины, связанные с ведением бизнеса в России, до 30 сентября. Из-под ограничений вывели сферы сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций, Вашингтон стал поощрять сельскохозяйственные и транспортные компании закупать как можно больше российских удобрений.
США не планируют ослаблять санкции, но некоторые представители администрации обеспокоены тем, что санкции бьют по американской экономике.
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России. Адейемо полагает, что американские власти ранее допускали чрезмерное применение санкций, но этот опыт был учтен действующей администрацией.
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Украинке велели убрать флаг «Азова» на турнире по боксу в Венгрии
Украинской участнице международного юношеского турнира «Мемориал Гергея Борнемиссы» по боксу в Венгрии Диане Петренко пришлось убрать флаг с символикой нацполка «Азов» (против его боевиков в России возбуждены уголовные дела), сообщают информационные агентства.
Петренко заняла второе место на соревнованиях в весовой категории до 50 кг. Во время церемонии награждения она развернула флаг, но один из организаторов подошел к ней и что-то сказал. После этого Петренко свернула флаг, передает РИА «Новости».
Напомним, пользователи платформы Reddit резко раскритиковали публикацию британского издания The Times, в которой утверждается, что батальон «Азов», на боевиков которого в России заведены уголовные дела, якобы отказался от нацистской символики.
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Шольц призвал жителей Германии анонимно сообщать об активах россиян
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Власти ФРГ намерены ввести горячую линию для сбора анонимных сведений об активах в стране, которые могут подпадать под европейские санкции против России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на мероприятии международной организации Financial Action Task Force.
«Агрессия России против Украины показала, что санкции срочно должны стать более действенными, особенно против олигархов и скрытых активов... Кроме того, мы создадим специальную горячую линию для анонимных осведомителей», – приводит издание Spiegel слова Шольца, передает РИА «Новости».
Кроме того, предполагается ввести национальный реестр, в который, помимо прочего, будут внесены данные об активах, которые подлежат санкционному режиму или же чье происхождение точно не установлено.
Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Financial Times заявил, что не одобряет идею изъятия личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.
До этого сообщалось, что ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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Американист объяснил тревогу властей США об избыточности санкций против России
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«Пока нельзя говорить о том, что политика США по вопросу санкций против России изменилась, но на уровне дискурса мы наблюдаем довольно интересную ситуацию», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что ущерб для США от санкций против России встревожил Белый дом. Также о риске избыточных санкций заявили в Минфине США.
«Хорошо, что у западных лидеров появляется какое-то понимание, что санкции – это обоюдоострое оружие и оно бьет по ним не меньше, чем по России. А в какой-то степени даже больше», – отметил политолог.
«Другое дело, что мы не наблюдаем никаких действий, которые могли бы говорить о том, что их политика на этом направлении сильно изменилась. Но когда США нужны были удобрения, они вывели их из санкционного списка. Это касается и других направлений», – добавил эксперт.
«При этом пока нельзя сказать, что у Америки более либеральный подход в отношении антироссийских санкций, чем у Евросоюза. В основном те санкции, которые ввел Евросоюз и которые ввела Америка, равнозначны. Однако американцы активнее обходят собственные ограничения. Тем не менее запал борьбы с Россией еще не остыл, поэтому смягчение или отмену санкций мы увидим не скоро. Для этого нужно больше времени и негативных изменений для самих США», – пояснил политолог.
Ранее Дудаков в своем Telegram-канале отмечал, что на фоне жуткого дефицита удобрений в США, где уже вовсю идет посевной сезон, Белый дом начал призывать компании покупать больше удобрений из России. Санкции с них уже были сняты – а теперь команда Джо Байдена еще дополнительно мотивирует рынок наращивать поставки из России.
По его словам, это делается не только для того, чтобы смягчить дефицит удобрений в США, «но и как-то упросить Россию помочь с разрешением продовольственного кризиса». «Мол, мы покупаем ваши удобрения – а вы в обмен поставляйте зерно на мировые рынки. Санкции мы ослаблять не будем – зато купим ваши удобрения», – поясняет американист.
«Повторяется ситуация с топливом. На него были введены санкции – но поставки в США смешанной нефти из Индии, в которую входит и русская нефть, только увеличиваются. А американские регуляторы смотрят сквозь пальцы на импорт нефти, если доля России в ней не превышает 25%», – указал Дудаков.
«Доходы России от экспорта нефти с начала украинского кризиса, несмотря на все западные санкции, достигли рекордных 100 млрд долларов. Это неудивительно. Белый дом готов вести санкционные войны до последнего европейца. Но в вопросе благополучия американцев занимает гораздо более прагматичную позицию», – заключил он.
Напомним, ранее в Белом доме озаботились тем, что санкции против России нанесли больше сопутствующего ущерба как экономике США, так и всего мира, нежели это представлялось изначально. Как пишет агентство Bloomberg, рестрикции в отношении Москвы ведут к нарушениям цепочек поставок, невозможности застраховать снабжение зерном и другим отрицательным эффектам.
Управление по контролю за иностранными активами США, опасаясь накопления таких эффектов, разрешило компаниям платить налоги и пошлины, связанные с ведением бизнеса в России, до 30 сентября. Из-под ограничений вывели сферы сельского хозяйства, медицины и телекоммуникаций, Вашингтон стал поощрять сельскохозяйственные и транспортные компании закупать как можно больше российских удобрений.
Серьезный ущерб может быть также нанесен пенсионным фондам США, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По данным агентства, фонд PIMCO, чьи активы оцениваются в несколько триллионов долларов, сообщил американскому Минфину, что пенсионные фонды окажутся под ударом, если им придется списывать российские инвестиции. Кроме того, попытки привести к дефолту в России позволят Москве сохранить валютные резервы для выплат западным кредиторам по долговым обязательствам.
Накануне об избыточности санкций в отношении России заговорили и в Минфине США. Так, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России. Он также отметил, что лишь в США «ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения» на Украину, передает РИА «Новости».
На фоне этого «Альфа-банк» сообщил, что США разрешили проводить операции по энергоносителям с этой организацией, а также с Банком России, ВЭБ, «Открытием», Совкомбанком, Сбербанком и ВТБ, несмотря на санкции.
Напомним, американские власти вынуждены тайно уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения. Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении» и «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС. Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву.
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Си Цзиньпин сообщил Путину позицию Китая по кризису на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность оказать содействие урегулированию ситуации на Украине, сообщило Центральное телевидение Китая.
«Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль», – передает слова Си Цзиньпина ТАСС.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что по итогам телефонного разговора лидеров готовится сообщение, сообщает РИА «Новости».
Ранее Си Цзиньпин в ходе состоявшегося в формате видеоконференции разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал на необходимость восстановления мира на Украине путем оказания поддержки российско-украинским переговорам.
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Медведев: Паровоз западной экономики и цифровых валют летит в стену на полных парах
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Страны, которые ввели санкции против России, поняли, что не смогут выжить без российских ресурсов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Как заявил Медведев в Telegram: «Тут выяснилось, что до особо одаренных персонажей, о которых я писал, начало доходить, что Россия – это наша любимая Родина. А еще дошло то, что без нашей страны им никак не выжить». Он подчеркнул, что без России эти «персонажи» не смогут получить «еду для своих граждан; удобрения для производства еды для своих граждан; источники энергии для производства еды и обогрева своих граждан; металлы и иную продукцию для производства машин и механизмов для своих граждан; топливо для европейских и американских АЭС, которые дают 20–40% электроэнергии их гражданам». Медведев отметил, что «список можно продолжать».
«Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода», – заявил он, добавив, что не станет «напоминать» про «инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик».
По его словам, «все данные в открытом доступе», а идет «только первый месяц лета». «Ожидаем осени… когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» – заявил он. Кроме того, Медведев опубликовал фото кота, сопроводив фотографию подписью: «В ожидании очередного пакета санкций».
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
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Siemens объяснила проблему с оборудованием для «Северного потока»
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Одну из газовых турбин для «Северного потока — 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России, заявили в компании Siemens Energy.
Капремонт турбины в настоящее время проводится в Монреале. «В связи с санкциями, введенными Канадой, Siemens Energy в настоящее время не может отгружать отремонтированные турбины заказчику. На этом фоне мы проинформировали правительства Канады и Германии и работаем над приемлемым решением», – приводит комментарий Siemens Energy РБК.
В Siemens Energy уточнили, что для бесперебойной эксплуатации газопровода турбины нужно регулярно ремонтировать. Одна из них была доставлена в Монреаль, поскольку только там было возможно это сделать.
Siemens Energy в 2009 году поставила газовые турбины для компрессорной станции трубопровода «Северный поток – 1» в Россию. Речь идет о так называемых аэродеривативных газовых турбинах, которые производятся в Канаде и используются уже более 10 лет. Они приводят в действие компрессоры с целью повышения давления в газопроводе.
Как сообщает «Коммерсант», для компрессорной станции «Портовая», которая обеспечивает нагнетание газа в газопровод «Северный поток» длиной 1,2 тыс. км, в 2008 году были закуплены восемь ГПА, разработанных на основе газовых турбин Rolls-Royce. Базой для этих турбин стали авиационные двигатели, из-за чего власти Канады сейчас рассматривают их как товар двойного назначения. Кроме того, Канада ввела прямые санкции в отношении Газпрома. По данным газеты, у остальных находящихся в эксплуатации ГПА также заканчивается ресурс, который можно продлить еще примерно на пять тысяч часов (208 суток).
Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
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Минфин США озаботился избыточностью санкций против России
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Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в Конгрессе подтвердил обеспокоенность возможностью введения избыточных санкций против России.
Адейемо отметил, что лишь в США «ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц за время российского вторжения» на Украину, передает РИА «Новости».
Адейемо полагает, что американские власти ранее допускали чрезмерное применение санкций, этот опыт был учтен действующей администрацией. Он напомнил, что в 2021 году был опубликован подготовленный под его руководством доклад о применении Вашингтоном санкций. Тогда была дана рекомендация при введении санкций действовать более избирательно. Адейемо заявил, что санкции эффективнее, когда вводятся «на многосторонней основе», передает ТАСС.
«Мы провели серьезный анализ перед введением санкций, чтобы понять, какими будут экономические последствия для цели, а также каким будет экономический эффект для Соединенных Штатов», – заявил он.
Он заявил, что «в конечном счете» США стремятся «найти дополнительные пути ограничения экономики России в перспективе, принимая меры против ключевых поступлений в ее экономику» и того, что России «необходимо для укрепления экономики и продолжения развития своего оборонно-промышленного комплекса».
Однако Адейемо дал понять, что американская администрация не считает целесообразной идею потенциального введения эмбарго на торговлю с Россией. Он указал, что США «не являются крупным торговым партнером» России. Кроме того, сообщается, что министерство финансов США вынуждено было нанять дополнительных сотрудников для разработки санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
Напомним, американские власти были вынуждены тайно стимулировать сельскохозяйственные и судоходные компании, запуганные санкциями, наращивать объемы закупаемых у России удобрений.
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Ударом «Калибрами» уничтожен склад с американскими гаубицами М777 в Львовской области
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Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме Вознесенск уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины.
В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой народной республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки в Донбассе», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в результате ударов уничтожены: радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР), зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Соледар Донецкой народной республики, склады боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское Луганской народной республики, а также два пункта управления ВСУ и узел связи в районах населенных пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики (ДНР)», – сообщил Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 24 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 300 националистов, станция радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Малиновка Харьковской области, 10 танков и других боевых бронированных машин, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 18 специальных автомобилей, три минометных расчета, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-мм гаубицы М777.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Краснополье ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Также сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах города Донецка и населенных пунктов Павловка ДНР, Балаклея, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области, Лисичанск ЛНР», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах города Донецка и населенных пунктов Горское и Васильевка Луганской народной республики.
Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позиции артиллерийских подразделений ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Калибрами» был уничтожен артиллерийский арсенал ВСУ в Черниговской области.
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Военкор Сергей Постнов погиб на Украине
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Военный журналист полковник Сергей Постнов погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе Совета ветеранов центрального аппарата ОВД.
«В ночь на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии», – говорится в сообщении на сайте Совета ветеранов.
Отмечается, что Постнов выполнял задачи в зоне проведения спецоперации на Украине, освещал освобождение нескольких городов и населенных пунктов Харьковской области и ЛНР.
Постнов – выпускник екатеринбургского Суворовского училища 1997 года. В 2002 году окончил факультет культуры и журналистики Военного университета Минобороны России, после чего попал по распределению во внутренние войска МВД России. Работал корреспондентом, а позже редактором окружной газеты «Зоркий часовой», а также долгое время работал в редакции войскового журнала «На боевом посту». Постнов был отмечен различными наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами и медаль Суворова.
Российские корреспонденты работают на Украине с риском для жизни. Так, в начале июня съемочная группа российских журналистов из «Известий» в Попаснянском районе Луганской народной республики попала под минометный обстрел со стороны Украины. За день до этого журналисты попали под обстрел в Северодонецке, корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил осколочное ранение.
Минск заявил об особой жестокости деда президента Польши в рядах украинских карателей
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Минск начал изучать деятельность деда польского президента Анджея Дуды, входившего в действовавший в период Великой Отечественной на белорусской территории украинский карательный батальон, сообщила генпрокуратура Белоруссии.
«Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона и отличался особой жестокостью, в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», – передает слова генпрокурора Андрея Шведа РИА «Новости». Об этом глава ведомства заявил, выступая в Минске на парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством».
В апреле 2021 года Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны.
Ранее обеспокоенность тем, что Запад планирует расчленить Украину, выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Советник Зеленского назвал жителей Донбасса отребьем
Власти Украины не хотят видеть в ДНР и ЛНР «совершенно ненужное отребье», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«В этом ДНР и ЛНР, ну, этих квазиреспубликах, по-нашему это ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей), я даже не понимаю, что это за ДНР и ЛНР, но не важно... Вы понимаете, что там определенные субъекты. Это максимально грязные, ничтожные субъекты, они являются квазиэлитой квазиреспублик», – передают его слова «Актуальные комментарии».
Также Подоляк заявил, что Украина будет делать все, чтобы избавиться от руководства республик. «Мы же понимаем, что там не будет развития территорий, там не будет конкретной территории, мы не хотим это видеть, мы не хотим видеть бандитов, мелких карликов, которые были совершенно ненужным отребьем, мы не хотим их больше видеть, мы хотим, чтобы их не было на территории Украины», – добавил он.
Ранее Подоляк захотел искоренить понятие «русские» в Донбассе и Харьковской области.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что проводимая Вооруженными силами РФ спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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