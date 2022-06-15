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15 июня, среда | Последнее обновление — 13:42 | vz.ru
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Эстонцы начали запасать валежник из-за дефицита энергоресурсов
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В связи с резко возросшими ценами на энергоресурсы жители Эстонии, у которых дома есть печи, стали активно запасаться валежником, сообщил портал телерадиовещания ERR.
«Для этого нужно иметь соответствующее разрешение, за собранные в государственном лесу ветки нужно платить», – передает «Интерфакс» сообщение радиокомпании.
Как отметил руководитель отдела сбыта древесины Центра хозяйствования государственными лесами (RMK) Ульвар Кауби, бесплатно собирать в государственном лесу ветки можно лишь в том случае, если они не будут использоваться в целях отопления.
По его словам, число заявок на доставку дров существенно увеличилось и образовалась очередь до конца августа. В прошлом году такой очереди не было. «По сравнению с прошлым годом число заявок на доставку дров выросло наполовину», – резюмировал Кауби.
Тем не менее несколько дней назад премьер-министр Эстонии Кая Каллас в статье, опубликованной в британской The Sunday Telegraph, обратилась к западным союзникам с призывом не допустить «преждевременного» мирного соглашения между Россией и Украиной.
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В Госдуме объяснили смысл отзыва признания независимости Литвы
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«Если у Литвы отозвать признание независимости, то страна не сможет больше входить в состав НАТО. Это вопрос статуса территории и безопасности России», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Федоров, разъясняя собственную инициативу об отзыве признания независимости стран Прибалтики и Украины.
«Выход Литвы, Латвии и Эстонии из состава Советского Союза произошел с нарушением ряда норм, поскольку не были урегулированы отношения с другими членами объединения. В связи с этим, на мой взгляд, мы имеем полное юридическое право отменить признание независимости. Это можно сделать через суд или за счет законопроекта», – сказал депутат Госдумы Евгений Федоров.
По словам собеседника, «Литва является самым наглядным примером». «Принятие такого решения в отношении государства будет означать невозможность дальнейшего нахождения страны в НАТО. Дело в том, что тогда Литва станет спорной территорией, как, например, Косово. И у Москвы будет возможность добиться ее исключения из альянса, поскольку в их уставе четко сказано, что спорные территории не могут быть его участниками», – пояснил депутат, отметив что инициатива поможет решить вопросы безопасности России.
«У Литвы были самые серьезные обязательства при выходе из СССР. Согласно закону 1990 года «О вопросах выхода из состава СССР», спорными остаются Клайпеда, Игналина и район АЭС, а также район Вильюса. Официально эти территории подлежат особому статусу определения принадлежности. То есть после урегулирования вопроса выхода они могут быть переданы Белоруссии, России или другим государствам, ранее входившим в СССР», – рассуждает парламентарий.
«Восстановление справедливости через закон поможет нам урегулировать ряд конфликтов. И у нас есть право на применение таких мер в отношении Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Этот механизм запускается там, где другими способами снять угрозу не получается. Замечу, что с дружественными странами этого делать не приходится. Здесь же мы можем опираться лишь на торжество закона и верховенство права», – заключил Федоров.
Ранее Федоров заявил, что Россия может в будущем отозвать свое признание трех стран. По словам параментария, именно на примере Литвы лучше всего работает закон 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», потому что «с Литвой есть конкретная территориальная проблема».
8 июня Федоров внес на рассмотрение в парламент законопроект, в соответствии с которым постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы может быть признано недействительным. По мнению депутата, подобная инициатива позволит РФ оспорить членство Литвы в НАТО.
По мнению главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Федоров «не отличается политической серьезностью», однако его законопроект о денонсации признания независимости республики литовская сторона расценивает как серьезную угрозу. Министр подчеркнул, что считает Россию опасным соседом, передает «Коммерсант».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защитить русских во всем мире. В частности, проживающих в Латвии, Литве, Украине и других странах, где притесняется все русское, сносят памятники советским воинам и отправляют в тюрьму за освещение происходящих событий с «пророссийской точки зрения».
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Шольц запретил национализировать Gazprom Germania
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг предложение национализировать компанию Gazprom Germania GmbH, сообщили источники.
Глава минэкономики Германии Роберт Хабек настаивал на национализации, но Шольц отказался от такого шага, поскольку не хочет эскалации конфликта с Россией, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что Шольц был обеспокоен тем, что решение о национализации могло разозлить главу российского государства Владимира Путина и привести к обострению разногласий по поводу импорта российского газа, передает РИА «Новости».
Напомним, немецкие власти намерены взять Gazprom Germania GmbH («Газпром Германия») под долгосрочное управление. Власти Германии решили переименовать компанию в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), а также обеспечить ей многомиллиардный заем для спасения от возможного банкротства.
Медведев усомнился в существовании Украины через два года
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года.
«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк…» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее издание Foreign Policy сообщило, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа. Так как своих СПГ-терминалов у Украины нет, газ должен доставляться в Европу, а на Украину идти по трубам. Предполагается, что Киев рассчитается с американцами, когда будет увеличена внутренняя добыча газа.
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В Германии решили переименовать немецкое подразделение Газпрома
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Власти Германии решили переименовать компанию Gazprom Germania GmbH («Газпром Германия») в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), а также обеспечить ей многомиллиардный заем для спасения от возможного банкротства, сообщили в кабмине ФРГ.
«Наконец GPG (Gazprom Germania GmbH – прим. ВЗГЛЯД) будет переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). Это также посылает рынку четкий сигнал о том, что целью принимаемых мер является обеспечение энергоснабжения Германии и Европы», – приводит ТАСС текст документа.
Также правительство Германии приняло решение продлить попечительское управление над бывшим немецким подразделением Газпрома Gazprom Germania Gmbh и выделить компании заем для избежания банкротства, передает РИА «Новости».
При этом уточняется, что бизнес-модель SEFE также выстроена на этой основе.
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
Австрия напомнила Украине о критериях вступления в ЕС
Европа продолжит помогать Украине, но для вступления в ЕС есть определенные критерии, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Нехаммер встретился со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, который, выступая перед Национальным советом Австрии, призывал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
После встречи Нехаммер в соцсетях выразил Стефанчуку благодарность «за открытый разговор». Нехаммер рассказал, что в беседе «подчеркнул: Украина – часть Европы». «Мы и дальше будем помогать, чем можем!» – заяви он. Однако, как указал канцлер Австрии, «прогресс в процессе вступления в ЕС предполагает выполнение существующих критериев», передает РИА «Новости».
Напомним, Нехаммер сообщил, что согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС Австрия даст, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия».
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В Германии заявили об угрозе массовой остановки производства в случае отказа от газа из России
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Согласно исследованию Института по исследованию рынка труда и карьеры (IAB), почти половина немецких компаний уже повысила цены на продукцию, еще 27% намерены сделать это, 58% компаний не сможет в короткие сроки заместить российский газ, отмечает журнал Wirtschaftsdienst.
По информации агентства DPA, риски, связанные с возможным газовым эмбарго в отношении России, оцениваются немецкими фирмами как высокие, поэтому большая часть компаний (58%) не сможет в короткие сроки заместить российский газ, передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
Так, если поставки российского газа будут прекращены, около двух третей компаний в ФРГ с энергоемким производством и потребностью в природном газе опасаются значительного сокращения производства вплоть до его полной остановки. Среди компаний с неэнергоемким производством данного сценария ожидает каждый пятый респондент.
При этом 14% из почти двух тысяч опрошенных фирм заявили об уже произошедшем сокращении производства как одном из следствий спецоперации на Украине. Кроме того, 70% компаний пострадали от скачков цен на энергоносители, а 25% фирм сообщили о проблемах с поставками комплектующих и материалов, подчеркивает издание.
Также почти каждый второй респондент заявил, что уже был вынужден повысить цены на продукцию из-за экономических последствий войны. Значительно выше среднего данный показатель оказался в строительной отрасли (77%), сфере транспорта (75%) и гостиничном бизнесе (73%), а также промышленности (67%). Еще 27% опрошенных компаний заявили, что ожидают повышения цен.
Отмечается, что в целом рынок труда в Германии пока не пострадал. Менее 12% компаний заявили, что были вынуждены перевести сотрудников на работу по сокращенному графику или отказаться от сверхурочной работы. Об увольнениях персонала пока не сообщается.
Ранее власти Германии решили переименовать компанию Gazprom Germania GmbH («Газпром Германия») в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), а также обеспечить ей многомиллиардный заем для спасения от возможного банкротства.
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
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Эксперт: Украина может продавать американский СПГ в Европу
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«С экономической точки зрения предложения Украины по СПГ бессмысленны. И сланцевые формации, которые есть на западе Украины, американцы разрабатывать не станут, потому что у них уже есть неудачный опыт подобных проектов в Польше», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина захотела заключить с США соглашение о ленд-лизе по газу.
«Все это выглядит, как некая попытка Украины расширить сотрудничество с США, поскольку энергетической ценности эта программа не представляет. Но и с точки зрения реальных взаимоотношений в области газовой сферы здесь едва ли может быть что-то выстроено между Вашингтоном и Киевом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если говорить об украинских возможностях добычи газа, то в основном топливо они добывают в западной и центральной частях страны. Речь идет о территориях, которые им пока еще подконтрольны. Ежегодная добыча – 20 млрд кубов, потребление в нормальной ситуации – 30 млрд кубов. Но сейчас значительную часть территорий на юге и востоке они не будут снабжать газом. Таким образом, потребление жилищного и промышленного секторов экономики снизится, и чисто теоретически они могли бы выйти на самообеспечение. Возможно, СПГ им даже не потребуется», – допускает эксперт.
«Единственное, что могли бы сейчас сделать украинцы – договориться с США о том, что те поставят газ в Европу, но где-нибудь в порту СПГ-терминал передаст топливо украинскому Нафтогазу. А тот, в свою очередь, продаст его с наценкой на европейский рынок. Есть и вариант схемы, в рамках которой Вашингтон производит отгрузку СПГ в европейском порту, например в Италии, этот газ передается Риму вместо того, который должен был поставить Газпром, а аналогичные объемы транзитного российского газа Украина закачивает себе в подземные хранилища. И в этой ситуации Киев сможет зимой изъять топливо из хранилища и продать в Европу, где, возможно, будет дефицит ресурсов», – не исключает собеседник.
«Кроме того, Украина предполагает, что ей не придется возвращать долги, хотя и обещает это сделать. Обещания нужны для того, чтобы Штаты пришли на эту территорию и инвестировали в разработку мест добычи. Но ни о каком увеличении добычи речь не идет, поскольку все разработки там старые, а сланцевые формации, которые есть на западе Украины, никто разрабатывать не будет. Это экономически бессмысленно. Аналогичная ситуация была в Польше, там годами работали в том числе американские компании, но ушли, признав нерентабельность проектов», – заключил Юшков.
Ранее стало известно о том, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа. Об этом сообщает издание Foreign Policy.
Так как своих СПГ-терминалов у Украины нет, газ должен доставляться в Европу, а на Украину идти по трубам. Предполагается, что Киев рассчитается с американцами, когда будет увеличена внутренняя добыча газа – как минимум через два года. Глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что американские представители «удивились, услышав эту идею, но она была хорошо воспринята».
Украина ознакомила США и западные страны и с другими предложениями. В частности, речь шла о возможности «международного финансирования» для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки, разработке альтернативных маршрутов поставок энергоносителей и получении средств от Международной финансовой корпорации развития США. Кроме того, Киев хочет, чтобы страны Запада инвестировали в Украину и помогли разрабатывать недра посредством горизонтального бурения.
Позже зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал сообщение о том, что Украина предлагает Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года.
«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект «анти-Россия», что все остальное для них пустяк...» – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Напомним, глава американского государства Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для ВСУ, который упрощает оказание военной поддержки украинских боевиков. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года.
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Украина захотела заключить с США соглашение о ленд-лизе по газу
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Представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа, сообщают СМИ.
Так как своих СПГ-терминалов у Украины нет, газ должен доставляться в Европу, а на Украину идти по трубам. Предполагается, что Киев рассчитается с американцами, когда будет увеличена внутренняя добыча газа. Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что американские представители «удивились, услышав эту идею, но она была хорошо воспринята», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Украина ознакомила США и западные страны и с другими предложениями. В частности, речь шла о возможности «международного финансирования» для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки, разработке альтернативных маршрутов поставок энергоносителей и получении средств от Международной финансовой корпорации развития США. Кроме того, Киев хочет, чтобы страны Запада инвестировали в Украину и помогли разрабатывать недра посредством горизонтального бурения.
Напомним, глава американского государства Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который упрощает оказание Украине военной поддержки. Следует отметить, что законопроект об открытии ленд-лиза был внесен в Конгресс не в связи со специальной военной операцией России, а за месяц до ее начала, 19 января 2022 года.
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Израиль и ЕС пришли к согласию о поставках газа через Египет
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Евросоюз, Израиль и Египет подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа из еврейского государства через арабскую республику в Европу, сообщил телеканал «Аль-Джазира».
Согласно документу, соглашение рассчитано на три года с автоматическим продлением еще на два года, передает ТАСС.
Армейское радио еврейского государства сообщало ранее, что подписание документа состоится в последний день визита в Израиль председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
Газета «Маарив» отмечала, что Израиль для ЕС «может стать новым источником газа», поскольку «Евросоюз стремится уменьшить зависимость от [поставок газа из] России».
Во вторник глава ЕК, выступая в Университете Бен Гуриона в Негеве (юг Израиля), где ей была присвоена почетная докторская степень, заявила, что Евросоюз готов укреплять сотрудничество в энергетической сфере с Израилем на фоне проблем, которые в настоящее время испытывает ЕС в отношениях с Россией. Она выступила с утверждением, что позиция Москвы по газовым вопросам укрепляет стремление Евросоюза искать альтернативные источники энергоресурсов.
14 июня вечером фон дер Ляйен встретилась в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Как сообщила в среду канцелярия главы израильского кабмина, премьер «удовлетворил просьбу председателя Еврокомиссии о сотрудничестве в области экспорта природного газа через Египет в Европу».
В канцелярии добавили, что «лидеры обсудили вопросы укрепления отношений между Израилем и ЕС и подтвердили необходимость укрепления сотрудничества в области инноваций, борьбы с изменением климата, устойчивости окружающей среды и многих других сферах». Кроме того, Беннет на переговорах «представил действия Ирана в регионе и призвал международное сообщество принять жесткие меры в отношении иранского режима и осуществляемого им ускоренного прогресса в разработке ядерного оружия».
Напомним, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. Однако с учетом валюты контрактов (обычно это доллары и евро) Москва пошла навстречу контрагентам: покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Еврокомиссия изначально сочла эту схему нарушением санкций. Однако, как сообщало Bloomberg, ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая санкций, наложенных на Москву, и открывать банковские счета для расчетов в той валюте, которая предусмотрена контрактами. В обновленных рекомендациях также упоминается, что компании должны четко заявить, что считают свои договорные обязательства выполненными после того, как заплатят в евро или долларах, не дожидаясь их перевода в рубли.
Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Цена газа в Европе выросла после новостей о снижении поставок по «Северному потоку»
Цены газа в европейских странах в ходе торгов на бирже выросла более чем на 3% после сообщений о снижении поставок газа по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием Siemens, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла на 3,4% – до 993 долларов за 1 тыс. куб. м, или 92 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). В целом стоимость газа с начала торгов растет почти на 9%, передает ТАСС.
Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северному потоку» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Кабмин Германии продлил внешнее управление над Gazprom Germania
Немецкие власти намерены взять Gazprom Germania GmbH («Газпром Германия») под долгосрочное управление, сообщили в пресс-службе кабинета министров страны.
«Ведомство федерального канцлера, министерство по делам экономики и защиты климата, а также министерство финансов приняли решение продлить сроки нахождения Gazprom Germania GmbH под внешним управлением на период после сентября 2022 года», – цитирует сообщение ТАСС.
Это должно обеспечить энергобезопасность Германии, немецкое правительство намерено не допустить банкротства компании.
Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные 5 млрд евро в год, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на представителей отрасли.
«Скорая» в Латвии стала реже выезжать на вызовы из-за роста цен на топливо
Медицинская служба Латвии избирательно подходит к заявкам и не выезжает на несрочные вызовы из-за роста цен на топливо, сообщила руководитель службы неотложной медицинской помощи Латвии Лиене Ципуле.
«Да, это (рост цен на топливо) заставляет нас с большей ответственностью оценивать те ситуации, в которых мы могли бы не выезжать. Особенно мы говорим о ... ситуациях, которые не являются неотложными», – сказала Ципуле в эфире канала TV3, передает РИА «Новости».
СМИ сообщали, что газовая компания Latvijas gаze повышает тарифы на газ для домохозяйств Латвии с 1 июля 2022 года на 65-90%. Все будет зависеть от объема потребляемого газа.
Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс сообщил, что поручил разработать к 17 июня закон, позволяющий отчуждать собственность России и Белоруссии в пользу государства.
Газпром сократил поставки газа в Италию
Итальянская энергетическая компания Eni получила от Газпрома уведомление об ограниченном сокращении поставок газа, сообщил представитель корпорации.
«Eni подтверждает, что Газпром сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%. Причины сокращения на данный момент не раскрываются. Eni постоянно следит за ситуацией», – сообщил ТАСС пресс-секретарь компании.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В середине мая Eni сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов.
Напомним, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. Однако с учетом валюты контрактов (обычно это доллары и евро) Москва пошла навстречу контрагентам: покупатели должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров, с которых уже будет проходить оплата. При этом Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
Еврокомиссия изначально сочла эту схему нарушением санкций. Однако, как сообщало Bloomberg, ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая санкций, наложенных на Москву, и открывать банковские счета для расчетов в той валюте, которая предусмотрена контрактами. В обновленных рекомендациях также упоминается, что компании должны четко заявить, что считают свои договорные обязательства выполненными после того, как заплатят в евро или долларах, не дожидаясь их перевода в рубли.
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Представитель ЕК ответил на вопрос о статусе кандидата для Украины
Европейская комиссия пока не сформировала окончательное мнение по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, работа над этим вопросом еще идет, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
«Прошли общие дебаты, которые позволили членам коллеги ЕК обменяться своим видением по этому вопросу, чтобы подготовить решение, намеченное на эту пятницу», – передает РИА «Новости» его слова.
Отмечается, что в пятницу, 17 июня ЕК должна определиться со своим мнением и подготовить соответствующую рекомендацию.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев, где провела консультации в рамках подготовки доклада. По ее словам, Украина многое сделала, но также многое еще необходимо сделать.
Ранее бельгийское издание Le Soir со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщало, что Украина не отвечает всем требованиям, чтобы вступить в ЕС, но она не соответствовала статусу кандидата и до начала конфликта.
Издание пишет, что ЕК может «проявить креативность» и предложить для Украины и Молдавии «условный или предварительный» статус кандидата, учитывая политическую составляющую вопроса.
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В Кремле указали на условие контактов России с США и ЕС
Контакты России с Евросоюзом и США необходимы, но они возможны лишь на принципах взаимоуважения и учета обеспокоенностей друг друга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Общение необходимо, в будущем все равно нам придется общаться. Америка никуда не денется, Европа никуда не денется, поэтому как-то нам с ними общаться придется. Но это будет общение, основанное исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учете взаимных обеспокоенностей и взаимной выгоды», – передает его слова ТАСС.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что с начала года президент России Владимир Путин провел уже около 140 международных телефонных разговоров с лидерами почти 50 стран.
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