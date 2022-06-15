Мишустин назвал глобальную цель правительства

Глобальная цель работы правительства сейчас – обеспечение экономического суверенитета страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии на тему основных направлений экономической политики в условиях санкций.

«Сейчас перед нами новые задачи, среди них – определение длительного горизонта планирования и среднесрочной адаптации экономики. Глобальная цель нашей с вами работы – обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации», – приводит его слова ТАСС.

Мишустин отметил, что российская экономика плавно адаптируется к новым вызовам. «(...) Сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы, последовательно снижается административная нагрузка и улучшаются условия для реализации проектов», – перечислил председатель правительства.

По его мнению, «в целом можно сказать, что на данном этапе экономика справляется с санкционным давлением».

Глава Кабмина добавил, что направленные против России действия Запада ударили по мировым рынкам, еще не до конца оправившимся от пандемии. «Уже давно ни наша, ни международная экономика не сталкивались с подобными вызовами. Антироссийские выпады Запада ударили и по мировым рынкам, к тому же еще не до конца оправившимся от последствий пандемии, что и привело к рекордным показателям инфляции во многих странах, подорожанию бензина, угрозе возникновения дефицита продовольствия, к серьезным дисбалансам в структуре спроса и предложения по другим важным товарам», – констатировал он.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.