В Кремле объяснили новое назначение Поклонской

Назначение Натальи Поклонской на должность советника генерального прокурора России, видимо, было предложением, которое соответствовало пожеланиям самой Поклонской, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь это, по всей видимости, было предложение, и это предложение соответствовало пожеланиям самой Поклонской», – сказал Песков, отвечая на вопрос о причинах назначения Поклонской именно на эту должность, передает РИА «Новости».

Ранее Поклонская сообщила, что назначена на должность советника генерального прокурора. Экс-прокурор Крыма добавила, что в связи с этим прекращает публичную деятельность. В Генпрокуратуре подтвердили новое назначение Поклонской.

13 июня президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя главы Россотрудничества. Она была назначена на этот пост 2 февраля. В тот же день глава государства освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.

По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом России в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.

Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.