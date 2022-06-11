МИД ДНР: Британия и Марокко могут направить адвокатов для своих граждан

Самый большой президентский грант поможет детям Донбасса

«Благодаря поддержке Фонда президентских грантов, мы убедились: дети Донбасса, которым мы помогаем, важны не только нам, но и государству», – сказала газете ВЗГЛЯД Ольга Демичева, глава организации «Справедливая помощь доктора Лизы». В пятницу стало известно, что эта благотворительная структура получила самую большую сумму по итогам второго конкурса президентских грантов 2022 года.

«Когда в январе, до начала специальной военной операции, мы подавали заявку на грант, в названии нашего проекта «Жить и побеждать» мы имели в виду победу над болезнями детей. Сейчас это название приобрело особое символическое значение. И мы очень хотим, чтобы в Донбассе поскорее наступил мир», – рассказала Ольга Демичева, президент международной благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы».

Проект «Жить и побеждать: оказание медицинской помощи тяжелобольным детям и молодым взрослым из ДНР и ЛНР» получил самый большой грант – 36,8 млн рублей по итогам второго конкурса 2022 года. Итоги отбора лучших социальных проектов были оглашены в пятницу на заседании Координационного совета Фонда президентских грантов.

«Благодаря такой поддержке мы чувствуем себя членами большой команды. Мы убедились: дети Донбасса, которым мы помогаем, важны не только нам, но и и нашему государству. И единым фронтом мы сможем сделать гораздо больше для них», – подчеркнула Демичева.

Собеседница рассказала, что благотворительная организация, созданная доктором Лизой (Елизавета Глинка, врач и общественный деятель, трагически погибшая в 2017 году), помогает детям Донбасса с 2014 года. «С самого начала боевых действий Елизавета Петровна Глинка стала выезжать туда, чтобы оказать максимально возможную помощь раненым детям, детям с тяжелыми заболеваниями, которые в условиях военных действий и гуманитарной катастрофы не могли получать адекватного лечения. Сегодня у нас уже более восьмисот подопечных», – сказала Демичева.

«С самого начала нашего проекта мы тесно взаимодействуем с федеральными медицинскими центрами, с Минздравом России и с другими структурами, которые тоже готовы помогать. Но есть этапы помощи, которые не может государство взять на себя, в частности, оплату билетов и размещения на время проведения лечения, а также обследования, которое необходимо до назначения операции или химиотерапии. Вот эти виды медицинской и социальной помощи взяла на себя наша организация», – пояснила руководитель проекта.

Сотрудники «Справедливой помощи» непрерывно работают в республиках Донбасса, добавила Демичева. «И если бы сейчас так вышло, что мы не получили бы грант, мы бы все равно помогали этим детям. Но, конечно, благодаря поддержке Фонда президентских грантов наши возможности для помощи детям во много раз увеличатся», – добавила она.

Уже 1 июля «Справедливая помощь доктора Лизы» и еще свыше 1,8 тысяч организаций изо всех регионов России получат средства на воплощение своих инициатив. Общая сумма поддержки – 3,8 млрд рублей, плюс около 3 млрд были собраны благодаря софинансированию.

Глава координационного комитета по грантовым конкурсам, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил небывалую активность участников. По его словам, в этом конкурсе был поставлен очередной рекорд по числу поданных заявок – свыше 11 тысяч, при этом значительно улучшилась степень их проработанности.

По словам Кириенко, остается высокой доля НКО, которые впервые получают поддержку из президентского фонда: в этом конкурсе она составила 33%, это 627 организаций. Самыми популярными направлениями в этом сезоне стали «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» и «Сохранение исторической памяти», рассказал первый замглавы администрации президента.

Кириенко также отметил, что в 2022-м исполнилось пять лет с начала работы Фонда президентских грантов. За это время поддержку государства получили более 27 тысяч проектов, предложенных некоммерческими организациями. Собственно на грантовую помощь Фонд выделил в общей сложности 49 млрд рублей, а с учетом софинансирования, которое привлекли сами НКО, поддержка этих проектов составила 90 млрд рублей, приводит ТАСС слова Кириенко.