Адвокат сообщил об «ощутимом ухудшении» здоровья Виктора Бута

Состояние здоровья отбывающего тюремное заключение в США российского предпринимателя Виктора Бута ощутимо ухудшилось, его защита и посольство России в Вашингтоне активно добиваются от американских властей предоставления срочной медицинской помощи, сообщил адвокат россиянина Стив Зиссу.

«От американского правительства [до сих пор] не было никакой реакции в Бюро тюрем [при Министерстве юстиции США], они практически ничего не сделали, чтобы оказать помощь в связи с его заболеванием. Он просит, и мы просим, чтобы его осмотрел врач, способный поставить ему диагноз и назначить правильное лечение. А этого не происходит уже в течение [нескольких] недель», – передает ТАСС его слова.

Юрист рассказал, что «изначальное заболевание» проявилось несколько месяцев назад, однако в последние несколько недель оно ухудшилось, появилась бактериальная инфекция, угрожающая, помимо прочего, его зрению.

Кроме того, Зиссу отметил, что обмен Бута на кого-то из осужденных в РФ американских граждан практически неизбежен.

«Считаю, что люди в США наконец начинают осознавать: Виктор Бут, независимо от того, является или нет правдой то, что о нем говорили, будет вскоре освобожден, поэтому давайте попытаемся обменять его на какого-то американца, содержащегося под стражей в России. И в последнее время у нас появляется намного больше надежды на то, что люди в США будут реалистично настроены в данном деле. Мы пытаемся поддерживать дух Аллы, его жены, заверяя ее в том, что, по моему мнению, это практически неизбежно вскоре», – отметил адвокат.

Напомним, 6 июня супруга осужденного Алла Бут обратилась с письмом к главе МИД России Сергею Лаврову в связи с резким ухудшением состояния мужа.

Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.

В результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как при нынешних отношениях с США удалось добиться освобождения Ярошенко.

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