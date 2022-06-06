Супруга Бута обратилась в МИД России в связи с резким ухудшением здоровья мужа

Алла Бут, супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута, обратилась с письмом к главе МИД России Сергею Лаврову в связи с резким ухудшением состояния мужа.

«Наши дипломаты и в Москве, и в Америке постоянно пытаются нам помочь, и каждый раз, когда у Виктора происходило что-то, связанное со здоровьем, мы к ним обращались, и они писали и звонили в тюрьму, в Бюро тюрем США, в другие инстанции. В предыдущих случаях это помогало. Сейчас запросы и требования посольства предоставить Виктору квалифицированную медицинскую помощь просто игнорируются», – цитирует РИА «Новости» Аллу Бут.

По ее словам, обращения по дипломатической линии надо продолжать, надо делать все для того, чтобы побудить американские власти обратить особое внимание на состояние здоровья Виктора.

«Эту ситуацию необходимо решать, и решать быстро, потому что речь идет уже об угрозе жизни Виктора», – добавила Бут.

Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Напомним, в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как при нынешних отношениях с США удалось добиться освобождения Ярошенко.